На пляж в Малайзии выбросило неопознанного монстра

Разложившееся тело неопознанного животного было найдено на пляже Телук Мелано в Лунду, Малайзия. Раздувшуюся тушу заметила береговая охрана, осматривавшая пляж.
Местное агентство по борьбе со стихийными бедствиями — Силы гражданской обороны Саравака (APM) — сообщило о странной находке в соцсетях, вызвав поток теорий о том, что это может быть.
Отвратительный «глобстер» — неопознанная органическая масса — предположительно является останками кита
Такие трудно идентифицируемые глобстеры часто оказываются тушами китов, акул или осьминогов
По данным местной газеты New Sarawak Tribune, зрители стекались на место происшествия, чтобы самим увидеть монстра, поскольку в этом районе морские млекопитающие, выброшенные на берег, встречаются редко.
Подобные случаи происходили и раньше, в других местах земного шара.
В сентябре прошлого года на пляж в Папуа — Новой Гвинее выбросило белое, похоже на русалку существо. Тело было настолько разложившимся, что ученые не смогли его идентифицировать, хотя, судя по всему, это было какое-то морское млекопитающее.
11 мая 2018 года огромное волосатое морское существо было найдено на Филиппинах.
Тело загадочного животного длиной 6 метров всплыло в городе Сан-Антонио в провинции Восточный Миндоро.
Серовато-белый сгусток издавал очень неприятный запах и напоминал «нечто с другой планеты».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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