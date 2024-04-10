На пляж в Малайзии выбросило неопознанного монстра

Подобные случаи происходили и раньше, в других местах земного шара.

В сентябре прошлого года на пляж в Папуа — Новой Гвинее выбросило белое, похоже на русалку существо. Тело было настолько разложившимся, что ученые не смогли его идентифицировать, хотя, судя по всему, это было какое-то морское млекопитающее.