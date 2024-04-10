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На пляж в Малайзии выбросило неопознанного монстра

На пляж в Малайзии выбросило неопознанного монстра

Автор:
10 апреля 2024 15:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Глобстер   Загадка   выбросило на берег   выкинуло   неопознанное существо   туша   шокирующее видео   
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Разложившееся тело неопознанного животного было найдено на пляже Телук Мелано в Лунду, Малайзия. Раздувшуюся тушу заметила береговая охрана, осматривавшая пляж.


Местное агентство по борьбе со стихийными бедствиями — Силы гражданской обороны Саравака (APM) — сообщило о странной находке в соцсетях, вызвав поток теорий о том, что это может быть.


По данным местной газеты New Sarawak Tribune, зрители стекались на место происшествия, чтобы самим увидеть монстра, поскольку в этом районе морские млекопитающие, выброшенные на берег, встречаются редко.


Подобные случаи происходили и раньше, в других местах земного шара.


В сентябре прошлого года на пляж в Папуа — Новой Гвинее выбросило белое, похоже на русалку существо. Тело было настолько разложившимся, что ученые не смогли его идентифицировать, хотя, судя по всему, это было какое-то морское млекопитающее.



11 мая 2018 года огромное волосатое морское существо было найдено на Филиппинах.



Тело загадочного животного длиной 6 метров всплыло в городе Сан-Антонио в провинции Восточный Миндоро.


Серовато-белый сгусток издавал очень неприятный запах и напоминал «нечто с другой планеты».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Глобстер   Загадка   выбросило на берег   выкинуло   неопознанное существо   туша   шокирующее видео   
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5  комментариев
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166
Влад Полчаса назад
Я не большой специалист, но вижу явную похожесть на кита. Точнее - китенка.
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35k
Korolev 7 минут назад
Как-то в лесу наткнулся на труп свиньи. Вонь такая была, что случались рвотные позывы. Пришлось быстро уходить. Удивительно, что люди там так близко к этой куче гнилого мяса находятся...
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1k
САР 11 минут назад
А вдруг?
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1k
Александр Сергеев 47 минут назад
DailyMail - желтее только The Sun :))
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61k
dima423 Час назад
тоже мне интриганы))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1784 поста (1699 в горячем)

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