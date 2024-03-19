Доставщик еды упал в пустую шахту лифта в строящемся здании

Шокирующее видео из Китая облетело соцсети. На нем запечатлен момент, когда доставщик еды, не заметив перед собой пустую шахту лифта в строящемся здании, падает в нее со всего размаху. Спойлер: он сильно покалечился, но остался жив.
Инцидент произошел вечером 12 марта в китайском городе Вэньчжоу.
Курьер по имени Ке, работающий в доставке, не заметил опасности на своем пути.
Он спокойно идет по коридору, держа в руках сумки с едой, которую должен доставить строителям в этом здании. И в следующую секунду падает в пустоту.
Мужчина упал с третьего этажа на второй и в результате падения получил серьезные травмы позвоночника
Его доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизнь вне опасности, но предстоит длительное восстановление.
«Это произошло в строящемся здании фабрики, освещение в коридоре было плохим, — рассказал потерпевший местным СМИ. — Вокруг отверстия не было никаких ограждений, и я просто полетел вниз. У меня был поврежден поясничный отдел позвоночника и раздроблены кости».
Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила, ожидаются ли какие-либо юридические последствия для фабрики — за то, что опасная зона не была обозначена должным образом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Доставщик сам еб.лан!