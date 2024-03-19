FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11341 пост • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Доставщик еды упал в пустую шахту лифта в строящемся здании

Доставщик еды упал в пустую шахту лифта в строящемся здании

Автор:
19 марта 2024 13:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   Техника безопасности? Нет   и такое бывает   какойужас   мужик упал   ну и ну   шокирующее видео   
1714
4
1

Шокирующее видео из Китая облетело соцсети. На нем запечатлен момент, когда доставщик еды, не заметив перед собой пустую шахту лифта в строящемся здании, падает в нее со всего размаху. Спойлер: он сильно покалечился, но остался жив.


Инцидент произошел вечером 12 марта в китайском городе Вэньчжоу.



Курьер по имени Ке, работающий в доставке, не заметил опасности на своем пути.


Он спокойно идет по коридору, держа в руках сумки с едой, которую должен доставить строителям в этом здании. И в следующую секунду падает в пустоту.

Его доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизнь вне опасности, но предстоит длительное восстановление.


«Это произошло в строящемся здании фабрики, освещение в коридоре было плохим, — рассказал потерпевший местным СМИ. — Вокруг отверстия не было никаких ограждений, и я просто полетел вниз. У меня был поврежден поясничный отдел позвоночника и раздроблены кости».


Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила, ожидаются ли какие-либо юридические последствия для фабрики — за то, что опасная зона не была обозначена должным образом.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Китай   Техника безопасности? Нет   и такое бывает   какойужас   мужик упал   ну и ну   шокирующее видео   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Viktor Час назад
Строители - дебилы!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 49 минут назад
пришлось вызывать доставку для доставщика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
koleos72 54 минуты назад
Там строительный подьёмник, типа "Пионер"(направляющие рельсы зелёные) , заграждение к нему не сделать, там створка распахивается!
Доставщик сам еб.лан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто Час назад
Тонкий строительный юмор - вызвать курьера, где не огорожено и установить видеокамеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Негодования пост
Негодования пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#машина#ДТП#история#собака#улыбнуло#Ynews#СССР
#животные#Юмор#автомобили#интересно#кино#позитив#кот#интересное#маразм#США
#в мире#факты#автомир#аварии#авто аварии#фильм#милота#Автовсячина#забавно#Спасение
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно) В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно) Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Нью-Йорк захватывают крысы Нью-Йорк захватывают крысы

На что жалуетесь?

Вернуться