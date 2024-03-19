Доставщик еды упал в пустую шахту лифта в строящемся здании

Его доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизнь вне опасности, но предстоит длительное восстановление.

«Это произошло в строящемся здании фабрики, освещение в коридоре было плохим, — рассказал потерпевший местным СМИ. — Вокруг отверстия не было никаких ограждений, и я просто полетел вниз. У меня был поврежден поясничный отдел позвоночника и раздроблены кости».

Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила, ожидаются ли какие-либо юридические последствия для фабрики — за то, что опасная зона не была обозначена должным образом.