Ужас на канатной дороге: непогода обрушилась на горнолыжный курорт в Италии

Итальянский горнолыжный курорт Брёй-Червиния пострадал в результате сильных, непредсказуемых порывов ветра. Шторм налетел внезапно — и лыжники, оказавшиеся в этот момент на канатном подъемнике, в полной мере испытали его на себе. Им было несладко!
Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В Сети появилась запись, на которой видно, с какой силой стихия раскачивает кресла горнолыжного подъемника из стороны в стороны, даже переворачивает. И кое-где в них виднеются люди.
По словам автора видео, минимум пять человек застряли в воздухе во время шквалистого ветра «Десять кресел повреждены и сняты с подъемника, — сказал он. — Человек, снятый на видео, был доставлен в больницу по воздуху».
Руководство курорта подтвердило, что никто из отдыхающих не получил серьезных травм. Подъемник с началом непогоды быстро закрыли для посетителей. Вызволять пришлось лишь тех, кто уже успел отправиться в путь на склоны.
«Доступ к подъемнику был немедленно закрыт, — объяснил Федерико Макиньяз, президент курорта. — Но он продолжал движение, чтобы пассажиры смогли сойти на землю».
«Из-за ветра на линии возникло повреждение, техники поднялись на опоры, чтобы проверить ситуацию и вернуть кресельный подъемник в строй, — добавил он. — На крайне низкой скорости и с предельной осторожностью, необходимой для таких операций, все они были доставлены на вершину без каких-либо последствий как для лыжников, которые остались в затруднительном положении, так и для техников. К сожалению, это экстремальные ситуации, которые невозможно предсказать и которые еще раз напоминают нам о непредсказуемости гор».
Кресельные подъемники, известные под названием «Кретас», являются частью огромного трансграничного горнолыжного комплекса, соединяющего Италию со Швейцарией.
Альпийский курорт расположен на высоте более 2 000 метров над уровнем моря.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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