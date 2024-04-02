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Ужас на канатной дороге: непогода обрушилась на горнолыжный курорт в Италии

Ужас на канатной дороге: непогода обрушилась на горнолыжный курорт в Италии

Автор:
02 апреля 2024 15:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Италия   горнолыжный курорт   канатка   канатная дорога   подъемник   сильный ветер   шокирующее видео   
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Итальянский горнолыжный курорт Брёй-Червиния пострадал в результате сильных, непредсказуемых порывов ветра. Шторм налетел внезапно — и лыжники, оказавшиеся в этот момент на канатном подъемнике, в полной мере испытали его на себе. Им было несладко!

Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В Сети появилась запись, на которой видно, с какой силой стихия раскачивает кресла горнолыжного подъемника из стороны в стороны, даже переворачивает. И кое-где в них виднеются люди.



По словам автора видео, минимум пять человек застряли в воздухе во время шквалистого ветра «Десять кресел повреждены и сняты с подъемника, — сказал он. — Человек, снятый на видео, был доставлен в больницу по воздуху».

Руководство курорта подтвердило, что никто из отдыхающих не получил серьезных травм. Подъемник с началом непогоды быстро закрыли для посетителей. Вызволять пришлось лишь тех, кто уже успел отправиться в путь на склоны.


«Доступ к подъемнику был немедленно закрыт, — объяснил Федерико Макиньяз, президент курорта. — Но он продолжал движение, чтобы пассажиры смогли сойти на землю».

«Из-за ветра на линии возникло повреждение, техники поднялись на опоры, чтобы проверить ситуацию и вернуть кресельный подъемник в строй, — добавил он. — На крайне низкой скорости и с предельной осторожностью, необходимой для таких операций, все они были доставлены на вершину без каких-либо последствий как для лыжников, которые остались в затруднительном положении, так и для техников. К сожалению, это экстремальные ситуации, которые невозможно предсказать и которые еще раз напоминают нам о непредсказуемости гор».

Кресельные подъемники, известные под названием «Кретас», являются частью огромного трансграничного горнолыжного комплекса, соединяющего Италию со Швейцарией.

Альпийский курорт расположен на высоте более 2 000 метров над уровнем моря.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Италия   горнолыжный курорт   канатка   канатная дорога   подъемник   сильный ветер   шокирующее видео   
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8  комментариев
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11k
BarOb 2 часа назад
Люди в парке за такие аттракционы деньги платят, а тут халява, грех жаловаться
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3k
веселый просто 7 минут назад
Крылатые качели
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8k
Alex 10 минут назад
Вообще похер
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55k
Опиум для народа 36 минут назад
Экскремальный отдых.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1766 постов (1681 в горячем)

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