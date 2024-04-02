Ужас на канатной дороге: непогода обрушилась на горнолыжный курорт в Италии

Руководство курорта подтвердило, что никто из отдыхающих не получил серьезных травм. Подъемник с началом непогоды быстро закрыли для посетителей. Вызволять пришлось лишь тех, кто уже успел отправиться в путь на склоны.

«Доступ к подъемнику был немедленно закрыт, — объяснил Федерико Макиньяз, президент курорта. — Но он продолжал движение, чтобы пассажиры смогли сойти на землю».