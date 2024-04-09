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В Ленинградской области узбеков записали в коренные народы, и выдали грант на развитие культурного сообщества

В Ленинградской области узбеков записали в коренные народы, и выдали грант на развитие культурного сообщества

Автор:
09 апреля 2024 19:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленинградская область   НКА Хорезм   грант   малые народы   проект   узбеки   
1624
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Абсурд? Еще какой! Однако это реальность.

Узбекская национально-культурная автономия «Хорезм» стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области. Твк высоко был оценён проект НКА под названием «Вместе живем, работаем, учимся». Информация об этом событии была опубликована на официальном сайте Дома дружбы Ленинградской области.


Всё бы ничего, вот только направление, в котором одержала победу НКА, называется "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малых коренных народов Ленинградской области". С каких это пор узбеки стали "малым коренным народом" региона, решительно непонятно.

Даже основная территория, заселённая узбеками, не входит в состав РФ. Что касается именно малых народов, то в Ленинградской области к таковым относятся вепсы, водь и ижоры.


Причём, численность их реально мала: согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории области проживают 951 вепсов, води – 42 чел., ижоры – 124 чел.  


Количество узбеков в Ленинградской области неизвестно, но явно больше перечисленных народов.


В СМИ сообщается, что проект будет осуществляться в Муринском Центре образования №4, где учатся более 3 000 детей. Он направлен на помощь детям-мигрантам, проживающих в Мурино Всеволожского района. Его цель - интеграция их в социокультурное пространство. Всё это, конечно, замечательно, вот только слабо вяжется с тематикой направления.


Общественные деятели области начинают недоумевать, и пытаются понять логику этого решения.властей Однако комментарии от руководства области пока не поступали.

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Метки: Ленинградская область   НКА Хорезм   грант   малые народы   проект   узбеки   
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37  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Сидит в управе реальный враг народа,и никто и рылом не ведёт.Питер давно удивляет.
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6k
Кот 4 минуты назад
Хотя бы стало ясно кто конкретно их завозит в Ленинградской области, кому это выгодно и что они думают про все эти наши недовольства. И на каком месте они вертели все эти миграционные реформы.
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23k
Shtoppi 7 минут назад
чиновники - враги народа там совсем что ли ох_ели с концами!!!??? наркоты и борзянки пережрали, суки!!!???
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15k
jnkbxybr 8 минут назад
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75
Сергей Салем 13 минут назад
Ребята, ни Москва, ни Питер давно уже Россией не являются. Это другое государство с иным менталитетом и другим отношением к жизни. Плевать они хотели на Россию. Поэтому для них узбеки - это коренное население.
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8k
Умница-красавица 14 минут назад
Ну как бы судя по комментариям - вброс для тупорылых удался
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546
Дементий Мурзич 19 минут назад
Беглов совсем [мат]?
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1k
На_ник 19 минут назад
Ай, слюшай! Диаспара есть, там маля-маля таньга дай. Диаспара пракурору занесла, меру занесла, менту дала и фсё - ты карэнной!
А вот указанных лиц надо бы коренными в русской тройке ставить, чтобы вывозили нах, тех, кого запустили за 30 серебренников!
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10k
Trenzel2003 19 минут назад
Жертва ЕГЭ и не такое нарисует. Жертва ЕГЭ + эфффффективный менеджер = 3,14здец здравому смыслу.
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26k
Slawa49 22 минуты назад
пипец, что ваще происходит??? такими темпами скоро в Магадане их признают коренным народом!
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26k
Slawa49 23 минуты назад
фильм с ургантом говорите проблема???? такими темпами скоро русские на Русской земле станут этническим меньшинством?????
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10
Аяврик Полчаса назад
чуркинсград
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Какая прелесть, а в это время Орск топит, парни на фронте ждут fpv дроны и средства РЭБ, но это же такие мелочи. Это же узбеки, понимать надо.
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74k
SAndre 36 минут назад
это теперь так диаспоры переименовали?
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37k
seka64 40 минут назад
Гавнеца подкинуть на вентилятор - это дело святое, но скорее всего, грант для узбеков тут оформлен не как для малых коренных народов, а по разделу гармонизация межнациональных отношений.
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2k
Igor Grishaev 42 минуты назад
Да уж. Загармонизировали отношения так, что диву даёшься.
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5k
Горожанин 47 минут назад
Когда руку жены иноагента и откровенного предателя, жены, которая во всём поддерживает предательство мужа, публично целует заместитель руководителя администрации Президента - удивляться ничему не приходится.
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6k
Трям 57 минут назад
Совсем писданулись там?
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14k
Владимир Час назад
Еще такая есть
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
А нам нужна эта миграция-интеграция? Один дешевый работник с собой привозит кучу народа и получает столько пособий, сколько никогда налогов не заплатит! И кто получается в итоге оплачивает весь это праздник?
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9k
Гвоздь Час назад
чем не повод присоединить узбекистан к РФ
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1977 постов (1964 в горячем)

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