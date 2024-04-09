В Ленинградской области узбеков записали в коренные народы, и выдали грант на развитие культурного сообщества

Узбекская национально-культурная автономия «Хорезм» стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области. Твк высоко был оценён проект НКА под названием «Вместе живем, работаем, учимся». Информация об этом событии была опубликована на официальном сайте Дома дружбы Ленинградской области.

Всё бы ничего, вот только направление, в котором одержала победу НКА, называется "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малых коренных народов Ленинградской области". С каких это пор узбеки стали "малым коренным народом" региона, решительно непонятно.