В Ленинградской области узбеков записали в коренные народы, и выдали грант на развитие культурного сообщества

Абсурд? Еще какой! Однако это реальность.
Узбекская национально-культурная автономия «Хорезм» стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области. Твк высоко был оценён проект НКА под названием «Вместе живем, работаем, учимся». Информация об этом событии была опубликована на официальном сайте Дома дружбы Ленинградской области.
Всё бы ничего, вот только направление, в котором одержала победу НКА, называется "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малых коренных народов Ленинградской области". С каких это пор узбеки стали "малым коренным народом" региона, решительно непонятно.
Даже основная территория, заселённая узбеками, не входит в состав РФ. Что касается именно малых народов, то в Ленинградской области к таковым относятся вепсы, водь и ижоры.
Причём, численность их реально мала: согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории области проживают 951 вепсов, води – 42 чел., ижоры – 124 чел.
Количество узбеков в Ленинградской области неизвестно, но явно больше перечисленных народов.
В СМИ сообщается, что проект будет осуществляться в Муринском Центре образования №4, где учатся более 3 000 детей. Он направлен на помощь детям-мигрантам, проживающих в Мурино Всеволожского района. Его цель - интеграция их в социокультурное пространство. Всё это, конечно, замечательно, вот только слабо вяжется с тематикой направления.
Общественные деятели области начинают недоумевать, и пытаются понять логику этого решения.властей Однако комментарии от руководства области пока не поступали.
Источник:
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А вот указанных лиц надо бы коренными в русской тройке ставить, чтобы вывозили нах, тех, кого запустили за 30 серебренников!