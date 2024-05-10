Возвращение исторической памяти: в Киришах захоронили останки 55 бойцов Красной армии

В 1941-1943 гг. здесь находился Киришский плацдарм немецкой армии группы «Север». Кириши считались «воротами, открывавшими дорогу на Ленинград», и немцы удерживали плацдарм в течение трех лет.

Советские войска сдерживали войска вермахта, не давая соединиться с финскими частями на Ладоге. Осада немецких позиций продолжалась 21 месяц, за это время были полностью разрушены поселок Кириши и районный центр Сольцы (Новые Кириши).

На траурной церемонии была открыта плита с именами с именами бойцов, захороненных на мемориале в прошлом году. Медальон одного из красноармейцев Николая Петровича Петрова, обнаруженный в ходе поисковых работ, был передан одному из его родственников.

В прошлом году в Ленинградской области была проведена 41 церемония захоронения останков советских солдат времен Великой Отечественной войны. Земле были преданы останки 1747 защитников Отечества и жертв войны, на малую родины передали останки пяти военных. Начиная с 1990 года в Ленобласти захоронено свыше 30 тыс. воинов и восстановлено более 7 тыс. имен.