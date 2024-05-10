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Возвращение исторической памяти: в Киришах захоронили останки 55 бойцов Красной армии

Возвращение исторической памяти: в Киришах захоронили останки 55 бойцов Красной армии

Автор:
10 мая 2024 11:57
Сообщество : Военное
Метки: Ленинградская область   ленинград   останки   поисковые отряды   
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Более 80 лет назад на ленинградской земле гремели бои, а возвращение утраченных имен и останков солдат продолжается. Ко Дню Победы на воинском мемориале урочище «Липовик-Дубовик», что в Киришском районе Ленобласти, предали земле останки 55 солдат Красной армии, обнаруженных поисковыми отрядами в местах Волховского фронта.

В 1941-1943 гг. здесь находился Киришский плацдарм немецкой армии группы «Север». Кириши считались «воротами, открывавшими дорогу на Ленинград», и немцы удерживали плацдарм в течение трех лет.


Советские войска сдерживали войска вермахта, не давая соединиться с финскими частями на Ладоге. Осада немецких позиций продолжалась 21 месяц, за это время были полностью разрушены поселок Кириши и районный центр Сольцы (Новые Кириши).


На траурной церемонии была открыта плита с именами с именами бойцов, захороненных на мемориале в прошлом году. Медальон одного из красноармейцев Николая Петровича Петрова, обнаруженный в ходе поисковых работ, был передан одному из его родственников.


В прошлом году в Ленинградской области была проведена 41 церемония захоронения останков советских солдат времен Великой Отечественной войны. Земле были преданы останки 1747 защитников Отечества и жертв войны, на малую родины передали останки пяти военных. Начиная с 1990 года в Ленобласти захоронено свыше 30 тыс. воинов и восстановлено более 7 тыс. имен.

 

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Метки: Ленинградская область   ленинград   останки   поисковые отряды   
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А.Берестенко 3 часа назад
Два [мат] в коментах
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Saint_Proper
  • Дата регистрации: 21.10.2020
  • 19 постов (7 в горячем)
Россиянин из города на Неве. Соседи из Курортного, давайте поделимся новостями о нашем районе.
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