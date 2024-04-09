Что с ним? Подписчики Пэрис Хилтон спорят, что не так с её ребёнком

Только к сорока годам Пэрис Хилтон нашла своё счастье. Сейчас она замужем и у неё двое маленьких детей, которых родили суррогатные матери. В социальных сетях многие обвиняют её в том, что она купила себе детей, не почувствовав все “радости” беременности и родов. Однако, Пэрис привыкла к нападкам хейтеров и совсем на это не обращает внимание.