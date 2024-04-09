Что с ним? Подписчики Пэрис Хилтон спорят, что не так с её ребёнком

“Блондинке в шоколаде” даже пришлось оправдываться.
Пэрис Хилтон - знаменитая модель, телеведущая и дочь миллиардера, владельца сети отелей Hilton Ричарда Хилтона. Она никогда не знала бедности, ведь всегда была окружена прислугой и дорогими вещами. Именно деньги отца и милая внешность сделали её звездой первой величины.
Только к сорока годам Пэрис Хилтон нашла своё счастье. Сейчас она замужем и у неё двое маленьких детей, которых родили суррогатные матери. В социальных сетях многие обвиняют её в том, что она купила себе детей, не почувствовав все “радости” беременности и родов. Однако, Пэрис привыкла к нападкам хейтеров и совсем на это не обращает внимание.
Но есть одна тема, которая очень задевает Пэрис. Её старший сын Феликс, которому чуть больше года - обычный малыш, но пользователи сети увидели, что у него голова больше, чем у других детей: сын Пэрис болен, у него такая огромная голова, у Феникса водянка мозга... И всё в таком духе.
Пэрис Хилтон несколько раз объясняла поклонникам, что у Феликса всё хорошо и он полностью здоров. Однажды блондинка сделала важное заявление, в котором призвала комментаторов прекратить травлю малыша и объяснила причину его особенности. “Да, конечно, я показывала его врачу. У малыша просто большой мозг”.
На самом деле такой размер головы действительно встречается у детей. Просто со временем голова становится обычного размера, когда ребёнок подрастает.
Источник:
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