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Настоящий кошмар педанта: 35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

Настоящий кошмар педанта: 35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

Автор:
09 апреля 2024 10:07
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   забавно   интерьер   мебель   плохой дизайн   фотографии из соцсетей   
1976
36

Дизайнеры — люди творческие, так что при создании продукта их в первую очередь заботит его внешний вид, и только потом функциональность. А уж позаботиться о том, чтобы его было легко (или вообще возможно) отмыть или почистить, тем более не входит в список их приоритетов. Так и рождаются вычурные раковины-осьминоги, пушистые стены и бесконечные пылесборники — проще говоря, вещи, созданные людьми, которым не придется их чистить.

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11. Стеклянная бутылочка для кормления младенцев викторианской эпохи. Такие бутылочки получили прозвище «бутылочки-убийцы» — они стали главной причиной младенческой смертности, поскольку их было очень трудно чистить, что делало их рассадниками бактерий

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   интерьер   мебель   плохой дизайн   фотографии из соцсетей   
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11  комментариев
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Люди, имеющие бабки на строительство такого, имеют бабки на найм прислуги, что будет убирать
2. Все эти "проблемы" решаются с помощью моющего пылесоса. Стоит он дорого, но дешевле всех этих прибамбасов
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2k
ОТДЕЛ К 11 минут назад
1) Кнопка смыва?
2) Бумагодержатель или хотя бы рулон на подлокотнике?
3) Ёршик?
А-а, ну да, ну да. Слуги набегут, подотрут, ведро воды плюхнут, а ёршик у них за пазухой.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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11k
Клёст Полчаса назад
)А хозяева всех этих причуд почему-то уверены что сотрудники клининговых агенств очищают и отмывают всю эту хрень не ,,на, отъ€бись,, а на совесть, прямо стараются, сил своих не жалеют..
Наивные пиждец))
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1
icosmo10 Vasenko 43 минуты назад
Ужас какой-то... особенно пена вокруг зеркала
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10k
vasilykopkov 50 минут назад
Комментарий к фото
К унитазу какие претензии?
Нормальное литьё, не особо сложно отмыть.
Унитаз, к стати, выглядит гораздо чище плитки вокруг него.
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35k
Teodor Час назад
В основном ноют нанятые уборщики, а хозяевам норм...
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35k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Бездна вкуса! Такое бы не чистить, а в помойку...
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811
Шурман 2 часа назад
Интересно как они друг друга там не поубивали , зная скалярий это еще те монстры , друг друга забить у них это как игра .
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6k
Григорий 2 часа назад
к большинству нужно "кёрхер" выдавать, иначе не отмыть.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1288 постов (1215 в горячем)

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