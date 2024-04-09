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Дизайнеры — люди творческие, так что при создании продукта их в первую очередь заботит его внешний вид, и только потом функциональность. А уж позаботиться о том, чтобы его было легко (или вообще возможно) отмыть или почистить, тем более не входит в список их приоритетов. Так и рождаются вычурные раковины-осьминоги, пушистые стены и бесконечные пылесборники — проще говоря, вещи, созданные людьми, которым не придется их чистить.
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4. "Раковина в доме, который я убираю. Выглядит супер, но чистить ее ужасно неудобно. А еще в ванной тканевые стены, которые очень сложно отмывать"
11. Стеклянная бутылочка для кормления младенцев викторианской эпохи. Такие бутылочки получили прозвище «бутылочки-убийцы» — они стали главной причиной младенческой смертности, поскольку их было очень трудно чистить, что делало их рассадниками бактерий
16. "Я в Вегасе, так как вчера был мой день рождения, а он всего в 6 часах езды от меня. А это потолок в отеле Белладжио"
32. "Выключатель света в туалете в местном кафе. Я уверен, что его очень сложно как следует продезинфицировать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Все эти "проблемы" решаются с помощью моющего пылесоса. Стоит он дорого, но дешевле всех этих прибамбасов
2) Бумагодержатель или хотя бы рулон на подлокотнике?
3) Ёршик?
А-а, ну да, ну да. Слуги набегут, подотрут, ведро воды плюхнут, а ёршик у них за пазухой.
Наивные пиждец))
Нормальное литьё, не особо сложно отмыть.
Унитаз, к стати, выглядит гораздо чище плитки вокруг него.