Конструктор для взрослых: мебель из гигантских кирпичиков типа LEGO

Будем честными, чаще всего, когда мы, взрослые, покупаем конструкторы якобы для детей, на самом деле мы делаем это в первую очередь для себя — если не удастся помочь (чит. собрать 80% самостоятельно), то можно хотя бы понаблюдать за процессом и позавидовать. Но одна компания предлагает забаву чисто для взрослых — мебель из кирпичиков по типу LEGO. Дороже обычных кирпичей, зато собирать и разбирать можно сколько влезет!
3. И еще одна. Главное преимущество — в любой момент можно разобрать и перенести в другое место
6. Это отличная идея, если надо натренировать щенка, например, или не хочешь, чтобы гости ходили по всей квартире… Просто берешь и строишь стену!
9. Идеально для шкафа: если пылесборников вдруг накопится еще больше, можно просто добавить пару полок
11. А главное, что его в любой момент можно увеличить и превратить в холостяцкую берлогу для распития пенного, например
12. Зачем искать столик идеального цвета и размера, если можно собрать его самостоятельно?
14. Так даже самый скучный стол можно превратить в оригинальный и классный — а главное, добавить места для важных и не очень вещей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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