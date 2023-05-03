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Конструктор для взрослых: мебель из гигантских кирпичиков типа LEGO

Конструктор для взрослых: мебель из гигантских кирпичиков типа LEGO

Автор:
03 мая 2023 23:36
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   идеи для дома   интерьер   конструктор   лего   мебель   
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Будем честными, чаще всего, когда мы, взрослые, покупаем конструкторы якобы для детей, на самом деле мы делаем это в первую очередь для себя — если не удастся помочь (чит. собрать 80% самостоятельно), то можно хотя бы понаблюдать за процессом и позавидовать. Но одна компания предлагает забаву чисто для взрослых — мебель из кирпичиков по типу LEGO. Дороже обычных кирпичей, зато собирать и разбирать можно сколько влезет!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи для дома   интерьер   конструктор   лего   мебель   
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