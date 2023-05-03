Конструктор для взрослых: мебель из гигантских кирпичиков типа LEGO

Будем честными, чаще всего, когда мы, взрослые, покупаем конструкторы якобы для детей, на самом деле мы делаем это в первую очередь для себя — если не удастся помочь (чит. собрать 80% самостоятельно), то можно хотя бы понаблюдать за процессом и позавидовать. Но одна компания предлагает забаву чисто для взрослых — мебель из кирпичиков по типу LEGO. Дороже обычных кирпичей, зато собирать и разбирать можно сколько влезет!