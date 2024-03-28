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Как выглядит самая необычная мебель в мире?

Как выглядит самая необычная мебель в мире?

Автор:
28 марта 2024 08:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   креатив   мебель   подборка   фантази   
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Обычные кресла, диваны, кровати и шкафы уже давным-давно никого не удивляют. Поэтому некоторые особенно креативные дизайнеры задействуют всю свою фантазию, чтобы создать что-то действительно особенное. Мебель с необычным и даже странным дизайном привлекает внимание как ценителей оригинального, так и обычных людей.

Она становится не просто предметом обстановки, а настоящим произведением искусства, способным выразить художественное видение своего создателя или его безуминку. Нестандартный дизайн мебели может вызывать как положительные эмоции восторга и любопытства, так и недоумение и отторжение. Встречая подобные предметы в интерьере, люди зачастую переосмысливают свои представления о том, что такое красота и функциональность.

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При необходимости можно использовать в качестве места для сна.

Это дизайнерский проект, который был целенаправленно посвящён грибам. Наверняка, эти кресла очень удобные.

Дизайнер Джефри Паскаль создал мебель, предназначенную для людей, которые больше любят работать в кровати.

Этот шедевр выглядит, точно шкаф из Зазеркалья.

Был придуман дизайнером для людей, которые озабочены вопросом экономии времени.

Это же портал в другое измерение!

Выглядит, как минимум, удобно!

Вот только как забираться наверх без дополнительной помощи?

Выглядит как злая шутка. Но при желании его можно спокойно приобрести в специализированном мебельном магазине.

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Метки: дизайн   забавно   креатив   мебель   подборка   фантази   
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DuckTales 53 минуты назад
Как-то не очень ...
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turyst 44 минуты назад
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turyst 44 минуты назад
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Miralanim
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