Как выглядит самая необычная мебель в мире?

Обычные кресла, диваны, кровати и шкафы уже давным-давно никого не удивляют. Поэтому некоторые особенно креативные дизайнеры задействуют всю свою фантазию, чтобы создать что-то действительно особенное. Мебель с необычным и даже странным дизайном привлекает внимание как ценителей оригинального, так и обычных людей.
Она становится не просто предметом обстановки, а настоящим произведением искусства, способным выразить художественное видение своего создателя или его безуминку. Нестандартный дизайн мебели может вызывать как положительные эмоции восторга и любопытства, так и недоумение и отторжение. Встречая подобные предметы в интерьере, люди зачастую переосмысливают свои представления о том, что такое красота и функциональность.
При необходимости можно использовать в качестве места для сна.
Это дизайнерский проект, который был целенаправленно посвящён грибам. Наверняка, эти кресла очень удобные.
Дизайнер Джефри Паскаль создал мебель, предназначенную для людей, которые больше любят работать в кровати.
Этот шедевр выглядит, точно шкаф из Зазеркалья.
Был придуман дизайнером для людей, которые озабочены вопросом экономии времени.
Это же портал в другое измерение!
Выглядит, как минимум, удобно!
Вот только как забираться наверх без дополнительной помощи?
Выглядит как злая шутка. Но при желании его можно спокойно приобрести в специализированном мебельном магазине.
Источник:
- 25 уютных уголков у окна, на которых хочется подолгу сидеть
- Самые странные туалеты, дизайн которых повергает в шок
- 16 крыш домов, дизайн и исполнение которых выглядит как феерия абсурда
- 13 очень странных предметов быта, от которых становится не по себе
- На грани безумия: 30 странных вещей и трендов