Очень странные дома: 25 примеров причудливого дизайна

«Странное» не всегда значит «плохое». Да, «странное» может быть чем-то отвратительным, но так же — удивительным, необыкновенно красивым или просто уникальным. В конце концов, странность — в глазах смотрящего. В любом случае, «странно» — это первое слово, которое приходит в голову при взгляде на эти дома и интерьеры.