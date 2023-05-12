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Очень странные дома: 25 примеров причудливого дизайна

Очень странные дома: 25 примеров причудливого дизайна

Автор:
12 мая 2023 22:17
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дома   интерьер   мебель   странные дома   фотографии из соцсетей   
1057
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«Странное» не всегда значит «плохое». Да, «странное» может быть чем-то отвратительным, но так же — удивительным, необыкновенно красивым или просто уникальным. В конце концов, странность — в глазах смотрящего. В любом случае, «странно» — это первое слово, которое приходит в голову при взгляде на эти дома и интерьеры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дома   интерьер   мебель   странные дома   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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1k
Dimon 21 минуту назад
Если у таких придурков есть деньги, то нечего удивляться еб.*анутым политикам!
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7k
Сергей 12 минут назад
тот дом что типа модерн для музыканта- это не модерн.
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0
miss Полчаса назад
Милота!
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