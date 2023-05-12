Очень странные дома: 25 примеров причудливого дизайна

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«Странное» не всегда значит «плохое». Да, «странное» может быть чем-то отвратительным, но так же — удивительным, необыкновенно красивым или просто уникальным. В конце концов, странность — в глазах смотрящего. В любом случае, «странно» — это первое слово, которое приходит в голову при взгляде на эти дома и интерьеры.
1. «Наш дом — 153-летняя церковь. Считаю, что это потрясающе и самую малость странно. А вы?»
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7. Этот дом в стиле модерн середины века был спроектирован в 1960 году архитекторами Balzhiser, Seder & Rhodes для музыканта Лью Уильямса
8. «Я 4 года обустраивал «видео-магазин» своей мечты в нашем подвале для семьи, друзей и творческих проектов»
13. Художник Mr. Doodle потратил два года, чтобы покрыть каждый сантиметр своего дома рисунками
Он израсходовал 900 литров эмульсии, 401 банку аэрозольной краски, 286 бутылок краски для рисования и 2296 наконечников ручек
Источник: — переведено специально для fishki.net
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