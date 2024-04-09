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Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Автор:
09 апреля 2024 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   до и после   мировые сооружения   стройка   фото   
1539
10

Мы вряд ли когда-нибудь увидим, как выглядит плато Гиза без Великих пирамид, так как они, скорее всего, простоят ещё несколько тысячелетий. А вот фотографий из Каира до начала строительства пирамид у нас нет, так как первая фотография появится в мире только пару тысячелетий спустя.

Но вот кое-какие другие великие строения были возведены не так давно, и у человечества сохранились снимки или хотя бы гравюры, где видно, как выглядели знаменитые места до появления там знакомых нам всем сооружений.

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Пирамида была построена в 1989 году.

Башня была построена в 1889 году.

На фото слева вы можете увидеть Дворец Трокадеро, который стоял до 1935 года, когда вместо него было решено построить Дворец Шайо, который виднеется за башней на снимке справа.

Статуя была построена в 1886 году.

Изображение слева — антикварная гравюра 1857 года, на которой запечатлён остров Бедлоус и стены 11-конечного форта Вуда, внутри которого и установили статую Свободы.

Оперный театр построен в 1973 году. Раньше на его месте располагалось трамвайное депо.

Статуя установлена в 1920 году.

Статуя установлена в 1967 году.

Фото слева сделано зимой 1945 года. На переднем плане можно увидеть разбитую немецкую пушку.

Мост был построен в 1937 году.

Танцующий дом был построен в 1996 году. На фото слева это же здание, но после бомбардировки в 1945 году.

Здание было построено в 1902 году. На фото слева запечатлён стоящий на месте небоскрёба в 1884 году дом Камберленд.


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Метки: было стало   в мире   до и после   мировые сооружения   стройка   фото   
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3  комментария
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Рома Час назад
Музей Лувра в Париже ДО строительства пирамиды Лувра во дворе Наполеона выглядит лучше.
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2k
Victor 6 минут назад
"Танцующий дом был построен в 1996 году. На фото слева это же здание, но после бомбардировки в 1945 году." ты сам то прочитал что написал?
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20k
Дмитрий К. 57 минут назад
Пирамида в Лувре вообще ни к селу ни к городу.
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GoodNeon
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