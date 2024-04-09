Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Мы вряд ли когда-нибудь увидим, как выглядит плато Гиза без Великих пирамид, так как они, скорее всего, простоят ещё несколько тысячелетий. А вот фотографий из Каира до начала строительства пирамид у нас нет, так как первая фотография появится в мире только пару тысячелетий спустя.
Но вот кое-какие другие великие строения были возведены не так давно, и у человечества сохранились снимки или хотя бы гравюры, где видно, как выглядели знаменитые места до появления там знакомых нам всем сооружений.
1. Музей Лувра в Париже до и после строительства пирамиды Лувра во дворе Наполеона
Пирамида была построена в 1989 году.
Башня была построена в 1889 году.
На фото слева вы можете увидеть Дворец Трокадеро, который стоял до 1935 года, когда вместо него было решено построить Дворец Шайо, который виднеется за башней на снимке справа.
3. Остров Свободы (тогда остров Бедлоус) в Нью-Йорке до и после строительства статуи Свободы
Статуя была построена в 1886 году.
Изображение слева — антикварная гравюра 1857 года, на которой запечатлён остров Бедлоус и стены 11-конечного форта Вуда, внутри которого и установили статую Свободы.
4. Гавань Порт-Джэксон на мысе Беннелонг в Сиднее до и после строительства сиднейского оперного театра
Оперный театр построен в 1973 году. Раньше на его месте располагалось трамвайное депо.
5. Гора Корковаду в Рио-де-Жанейро до и после строительства статуи Христа-Искупителя
Статуя установлена в 1920 году.
6. Мамаев курган в Волгограде (тогда Сталинграде) до и после строительства скульптуры «Родина-мать зовёт!»
Статуя установлена в 1967 году.
Фото слева сделано зимой 1945 года. На переднем плане можно увидеть разбитую немецкую пушку.
7. Область залива Сан-Франциско до и после строительства моста Золотые Ворота
Мост был построен в 1937 году.
8. Угол Рессловой улицы и набережной в Праге во время Второй мировой войны и после строительства Танцующего дома
Танцующий дом был построен в 1996 году. На фото слева это же здание, но после бомбардировки в 1945 году.
9. Соединение Бродвея, Пятой авеню и восточной 23-й улицы в Нью-Йорке до и после строительства Флэтайрон-билдинг
Здание было построено в 1902 году. На фото слева запечатлён стоящий на месте небоскрёба в 1884 году дом Камберленд.
Источник:
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