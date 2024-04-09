Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Мы вряд ли когда-нибудь увидим, как выглядит плато Гиза без Великих пирамид, так как они, скорее всего, простоят ещё несколько тысячелетий. А вот фотографий из Каира до начала строительства пирамид у нас нет, так как первая фотография появится в мире только пару тысячелетий спустя.