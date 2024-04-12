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16 зданий, которые получили новую жизнь

16 зданий, которые получили новую жизнь

Автор:
12 апреля 2024 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   здание   новая жизнь   ремонт   стройка   фото   
755
17

Так случается, что здания могут потерять свой первоначальный функционал. На это могут быть разные причины: например, в старых заводах после перехода на более современное оборудование могут пустовать большие площади. Однако такое происходит не только с заводами, многие помещения со временем изнашиваются, и их начинают использовать не по назначению.

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Сегодня тут находится самый большой фудкорт в Европе. Вот тут мы также рассказывали, как в России в старые здания заводов вдыхают новую жизнь.

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Метки: было стало   в мире   здание   новая жизнь   ремонт   стройка   фото   
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1  комментарий
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819
Шурман 48 минут назад
Старые пороховые погреба в городе Тарту Эстония , теперь там отличный бар ресторан .
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