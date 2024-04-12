16 зданий, которые получили новую жизнь

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Так случается, что здания могут потерять свой первоначальный функционал. На это могут быть разные причины: например, в старых заводах после перехода на более современное оборудование могут пустовать большие площади. Однако такое происходит не только с заводами, многие помещения со временем изнашиваются, и их начинают использовать не по назначению.
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Сегодня тут находится самый большой фудкорт в Европе. Вот тут мы также рассказывали, как в России в старые здания заводов вдыхают новую жизнь.
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