Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет

Вот один из таких находится в Таджикистане, в 120 километрах от столицы Таджикистана, Душанбе. Возводить его начали ещё в советское время, в 1976 году и работы всё ещё идут, т.к. строит поистине колоссальное сооружение, которое будет претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

В том месте, где развернулась гигантская стройка, видимая даже из космоса, стремительно спускаясь с заснеженных памирских вершин течет не очень известная российскому обывателю, но главная для Таджикистана река Вахш.

Несколькими сотнями километров ниже она объединяет свои воды с еще одной крупной рекой Пяндж и образует знаменитую Амударью. Эту реку многие помнят из школьного курса географии и знают, что она течет в Узбекистан и является главным источником водных ресурсов этой страны.

Но еще задолго до слияния Вахша с Пянджем в уютном месте между склонами расположился город Рогун. И был бы он никому не известен за пределами Таджикистана, если бы здесь начали строить мегасооружение века — гигантскую по размерам и сложности гидроэлектростанцию.