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Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет

Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет

Автор:
11 мая 2024 09:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   долгострой   плотина   стройка   таджикистан   фото   
1959
4

Наверное, даже во всем мире сложно найти более старый индустриальный долгострой, который не заброшен от греха подальше, а продолжает и продолжает строиться.

Вот один из таких находится в Таджикистане, в 120 километрах от столицы Таджикистана, Душанбе. Возводить его начали ещё в советское время, в 1976 году и работы всё ещё идут, т.к. строит поистине колоссальное сооружение, которое будет претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

В том месте, где развернулась гигантская стройка, видимая даже из космоса, стремительно спускаясь с заснеженных памирских вершин течет не очень известная российскому обывателю, но главная для Таджикистана река Вахш.

Несколькими сотнями километров ниже она объединяет свои воды с еще одной крупной рекой Пяндж и образует знаменитую Амударью. Эту реку многие помнят из школьного курса географии и знают, что она течет в Узбекистан и является главным источником водных ресурсов этой страны.

Но еще задолго до слияния Вахша с Пянджем в уютном месте между склонами расположился город Рогун. И был бы он никому не известен за пределами Таджикистана, если бы здесь начали строить мегасооружение века — гигантскую по размерам и сложности гидроэлектростанцию.

Казалось бы, ну ГЭС и ГЭС, мало ли их по всему миру и бывшему СССР?

Но Рагунская ГЭС отличается от почти всех гидроэлектостанций, которые есть в мире.

Во-первых, она строится в чрезвычайно сейсмоопасной области, где есть реальные риски землетрясений в 7 и более баллов!

Второй фактор, который десятилетиями вызывает критику специалистов — расположение строящейся ГЭС в чрезвычайно опасном месте прямо над гигантским георазломом. Который заполнен ненадежной субстанцией — отложениями поваренной соли. И если допустить ошибки, вода начнет размывать соль под плотиной. И это по масштабам будет совсем не «мыши прогрызли плотину», как в Орске.

Третье — плотина Рагунской ГЭС будет иметь высоту 335 метров, что сделает её самой высокой плотиной в мире. И помним: в сейсмоопасной зоне и над разломом с солью.

Строительство, как было сказано выше, началось в 1976 году, затем на много лет приостанавливалось после развала СССР, уже построенный каскад с машинным залом и оборудованием затапливало паводком, после стройку снова возобновили.

В строительстве даже принимали участие ряд российских компаний, включая «Русал». Но с ними не заладилось, и подрядчика сменили, им стала швейцарская компания Poyry Energy.

Значительную часть строительства финансирует Всемирный банк.

Основную часть электроэнергии планируется продавать Пакистану по проекту CASA-1000.

Перекрытие русла Вахша и запуск первого агрегата в 2016-м году осуществлял на бульдозере лично президент Таджикистана Эмомоли Рахмон.

Эту мегастройку, как я сказал выше, очень сильно критикуют ученые на протяжении всего периода строительства. Кроме того, против Рогунской ГЭС выступают против власти соседнего Узбекистана и даже часть населения Таджикистана.

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Метки: в мире   долгострой   плотина   стройка   таджикистан   фото   
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4  комментария
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14k
Святослав 53 минуты назад
вот и пускай себе эти чёрные туда едут, а не в Россию!

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14k
The Joker 37 минут назад
Да пох...
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229
ya da Час назад
А при первом запуске вся эта херня въе@ет
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3885 постов (3741 в горячем)

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