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Большие и умные: почему мы любим слонов

Большие и умные: почему мы любим слонов

Автор:
24 ноября 2023 18:38
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   интересное   исследования   люди   природа   слоны   факты   фауна   
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Они производят впечатление спокойной уверенности, доброты и мудрости. Но несмотря на их внушительные размеры, слонов нужно защищать. Много веков добрых гигантов убивали ради мяса и бивня и это даже при том, что за их убийство, во многих культурах, следовало серьёзное наказание.

На сегодняшний день слоны оказались на грани вымирания из-за засухи и вырубки лесов.

А бивни, за которыми охотятся браконьеры, никогда не перестают расти, поэтому они стремятся найти самого старого слона. Сами слоны используют их, чтобы выкопать корни определённых деревьев для еды и чтобы защищаться при нападении.

Около 20 тысяч африканских слонов каждый год убивают браконьеры.

Прежде чем поговорить о доброте слонов, стоит отметить, что дикие особи частенько нападают на людей, когда те вторгаются на их территории, к примеру, при расширении сельскохозяйственных зон. Это серьёзно нарушает привычные миграционные маршруты слонов. Если же фермеры, пытаясь защитить свои угодья, стреляют в одного из членов стада, то остальные слоны встают вокруг убитого, издавая печальные звуки, а потом все идут к убийцам, чтобы отомстить.

Слоны отличаются просто феноменальными когнитивными способностями. Они отлично запоминают человеческие лица и разные события, причём вспомнить они их могут даже через десятки лет. Ещё они, одни из немногих животных, которые способны не только узнавать себя в зеркале, но и фиксировать изменения. Был проведён эксперимент, когда в месте обитания слонов поставили зеркало и после того, как они все в него посмотрелись, то некоторым нанесли на морду мазки краски. Когда отмеченный слон вновь подходил к зеркалу, то он проводил хоботом по зеркалу там, где в отражении был мазок. То есть у них существует самосознание - понимание того, кто они и как выглядят.

Для ушастых гигантов коммуникабельность - это непременный элемент в жизни и общение с сородичами для них очень важно. Они могут издавать самые разные звуки для общения, включая инфразвук (частота от 1 до 20 Герц), неслышимый человеком. Слоны способны передавать информацию своим сородичам, находящимся в радиусе 10 км.

Помимо звуков, для слонов важна тактильность - начиная с общения мамы и слонёнка, заканчивая приветствиями сородичей. Мама гладит малыша хоботом и показывает свою любовь, а взрослые слоны здороваются, взаимно обнимаясь хоботами или же поглаживая ими друг друга.

Кстати, слоны просто обожают игры, что тоже свидетельствует о весьма высоком интеллекте. Также, в ходе долгих наблюдений, выяснилось, что слоны испытывают эмоции, похожие на человеческие. Они радуются, когда встречают членов своего стада и только у них существуют настоящие похороны, слоны вообще понимают концепцию смерти. Великаны горюют по своим родным и друзьям, приходят на могилы и им интересны кости тех, кто умер совсем давно.

Интересно, что у слонов присутствуют причинно-следственные связи и чувство вины. Известен случай, когда один из пастухов, по неосмотрительности, слишком близко подошёл к стаду. Главная в стаде немедленно бросилась защищать своих, повалила пастуха и сломала ему ногу. Но тут же после этого слониха отогнала всех остальных слонов от мужчины, отволокла его в тень и защищала его. Спасатели не сразу смогли подобраться к пострадавшему, а слониха только поглядывала на пастуха и иногда легонько прикасалась к нему хоботом.

Был ещё случай: слон отказался выполнить команду погонщика и не сработала даже угроза наказания. Умное животное понимало, что при выполнении команды, погибнет собака, провалившаяся в яму. Слон дождался, пока до людей дойдет причина его поведения, вытащат собаку и только после этого выполнил команду.

Живущий на свободе слон за день съедает примерно 300 кг травы и листьев. В неволе он может съесть 10 кг овощей, 10 кг хлеба, около 30 кг сена. Воды ему нужно от 100 до 300 литров в день.
При такой массе слоны могут бежать довольно быстро: 34-45 км/ч.

К сожалению, вместо 40 когда-то существовавших видов слонов, теперь в мире их только три: индийский, африканский и лесной. В ряде стран Африки разрешена охота на слонов, чтобы контролировать популяцию, но метод этот варварский и малодейственный, считают организации, охраняющие природу.

Музыкант Пол Бартон из Англии очень любит слонов. Он переехал в Таиланд, когда приехав на отдых на пару месяцев, он встретил там свою любовь и решил остаться.
Пол случайно выяснил, что слоны очень любят музыку и решил провести эксперимент: он попросил привезти пианино в ту часть леса, где живут пожилые слоны и стал наигрывать там классическую музыку. Животные неторопливо стали подходить ближе к инструменту, размахивать хоботом и ушами в такт мелодии. С тех самых пор Пол уже много лет регулярно приходит играть красивую музыку для пожилых слонов.

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Метки: животные   звери   интересное   исследования   люди   природа   слоны   факты   фауна   
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79
Топор плывёт 41 минуту назад
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14k
gavrosh Полчаса назад
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36k
АнтонПолднев Час назад
А что, кто-то тут сильно любит слонов? Мне индеферентно на слонов. Я как-то больше поросят люблю. Жареных...
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