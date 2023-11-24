Большие и умные: почему мы любим слонов

На сегодняшний день слоны оказались на грани вымирания из-за засухи и вырубки лесов.

А бивни, за которыми охотятся браконьеры, никогда не перестают расти, поэтому они стремятся найти самого старого слона. Сами слоны используют их, чтобы выкопать корни определённых деревьев для еды и чтобы защищаться при нападении.

Около 20 тысяч африканских слонов каждый год убивают браконьеры.