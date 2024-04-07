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В Ницце прошел суд над парой, которая жила с 159 кошками и 7 собаками в квартире

В Ницце прошел суд над парой, которая жила с 159 кошками и 7 собаками в квартире

Автор:
07 апреля 2024 06:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ницца   Суд   Франция   кошки   синдром Ноя   собаки   
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Оказывается, существует в психиатрии такой "синдром Ноя", это когда у человека возникает острая потребность спасать всех животных, даже если у него нет возможности их содержать.

Короче, история классическая, соседи устали от ужасной вони и вечного шума и просто пожаловались полиции. Когда те приехали в квартире их встретила 68-летняя мадам, её 52-летний сожитель и дофига истощенной живности.


Часть животных была на грани голодной смерти и серьезно болела. В ванной полицейские обнаружили несколько трупов животных. Всего же в квартире площадью 70 квадратных метров насчитали 159 пока еще живых кошек и 7 собак в критическом состоянии.


Парочку сумасшедших "спасателей" суд приговорил к году условно, запретили им вообще заводить любых животных и обязали выплатить 150 000 евро зоозащитникам, забравшим несчастных питомцев.


Женщина на суде заявила, что животные «были любовью всей ее жизни». Она добавила, что обжалует запрет на содержание питомцев. «Кто бы на моем месте не стал оспаривать такую ​​несправедливость? Это все равно, что сказать женщине, что у нее больше не будет детей».


Эту парочку уже судили в 2014 году, когда они умудрились держать в квартире площадью 18 кв.м 13 кошек и одну собаку.

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Метки: Видео   Ницца   Суд   Франция   кошки   синдром Ноя   собаки   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
аж через монитор почувствовал запах Франции...клоповника ЕСвского..Олимпийской столицы 2024..
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