В Ницце прошел суд над парой, которая жила с 159 кошками и 7 собаками в квартире

Короче, история классическая, соседи устали от ужасной вони и вечного шума и просто пожаловались полиции. Когда те приехали в квартире их встретила 68-летняя мадам, её 52-летний сожитель и дофига истощенной живности.

Часть животных была на грани голодной смерти и серьезно болела. В ванной полицейские обнаружили несколько трупов животных. Всего же в квартире площадью 70 квадратных метров насчитали 159 пока еще живых кошек и 7 собак в критическом состоянии.