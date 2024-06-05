Больница Питье-Сальпетриер – обитель французских истеричек

Женщины содержались в «Маленькой силе», и единственным преступлением большинства была просто попытка выжить. Некоторых из них отбирали для депортации в Луизиану, Квебек или Карибские колонии. Другие попадали в Сальпетриер.

Во время сентябрьской резни 1792 года обезумевшая толпа вторглась в Сальпетриер с намерением освободить заключённых.