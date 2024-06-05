Больница Питье-Сальпетриер – обитель французских истеричек

Под истерией принято понимать психическое расстройство, проявляемое в виде разного рода двигательных, чувствительных и аффективных нарушений.
Для таких больных характерны особая самовнушаемость и желание привлечь к себе внимание других. Часто возникает у людей с невротическими чертами характера. Но если даже сейчас с постановкой психического диагноза возникают проблемы, то пару веков назад такой могли поставить любому пациенту – с депрессией, апатией или просто моральным и эмоциональным истощением. В Париже – признанной столице моды, стиля и духов, существовало специализированное заведение для женщин, которым был поставлен такой диагноз.
Ну, как поставлен. Сначала в больницу Питье-Сальпетриер, основанную в 1656 году, помещали нищих и бездомных женщин. Но постепенно туда стали забирать и других. Это были проститутки, сумасшедшие, сироты, калеки, преступницы, алкоголички, «ведьмы», слепые, девушки, рождённые вне брака, лесбиянки, эпилептички, воровки, девушки с суицидальными наклонностями, толстухи, эротоманки и не только.
Этот креативный и почти бесконечный список представляет собой коллекцию некоторых обвинений, симптомов или предписанных моделей поведения, используемых для того, чтобы изгнать женщину из общества. На парижанок 1700-х годов могли навесить любой из этих ярлыков, правдивый или ложный, заклеймить истеричкой. И независимо от её социального статуса, навсегда отправить в мрачные палаты психушки.
Столетия назад, прежде чем стать одним из крупнейших больничных комплексов в Европе, Сальпетриер использовался вполне прозаично - как пороховой завод (отсюда и название – фр. salpêtrière – «склад селитры»).
При Людовике XIV он был превращён в приют, который больше напоминал тюрьму, где женщины-изгои могли быть изолированы от жизни. Не обещая выздоровления или свободы, несчастные «пациентки» обычно заканчивали там свою естественную жизнь «для их же блага».
Эту эпоху Мишель Фуко назвал «Великий Конфайнмент», когда отряды каждую ночь рыскали по самым тёмным улицам и тупикам столицы, чтобы арестовать нищих, аморальных или неизлечимых. Изоляция и репрессии считались эффективным способом очищения от разврата, поэтому проституток собирали в Ла Форс – основательной тюрьме со специальным зданием только для дам.
Женщины содержались в «Маленькой силе», и единственным преступлением большинства была просто попытка выжить. Некоторых из них отбирали для депортации в Луизиану, Квебек или Карибские колонии. Другие попадали в Сальпетриер.
Во время сентябрьской резни 1792 года обезумевшая толпа вторглась в Сальпетриер с намерением освободить заключённых.
Гнев, страх и толпа взяли верх, и после того, как рабочие женщины были освобождены, действительно больных вытащили на улицы и жестоко убили, запятнав Великую французскую революцию кровью и уродством.
Недалеко расположена серия из трёх одноэтажных зданий. Основанные в 1680 году для решения проблемы перенаселения Ла Форс, эти небольшие дома составляли так называемый «квартал Фоль» – район, в котором содержалось около 600 «истеричных» женщин. Каждый день, следуя популярному режиму гигиены, женщин приковывали на улице к полукруглым скамьям, установленным на полу, что позволяло им сделать глоток свежего воздуха.
Терзая нежные чувства общества одним своим присутствием в самом сердце Парижа, растрёпанные изгои в белых платьях были безымянными безликими призраками. Эти жалкие всеми забытые несчастные оставались в своей крысиной норе, пока их спаситель, доктор Пинель, не освободил их своими революционными идеями моральной терапии и гуманной психиатрической помощи.
Филипп Пинель – французский врач, который одним из первых начал практиковать действительнно гуманное лечение душевнобольных. Рассматривал болезнь как результат социального и психологического стресса (напряжения) и, до некоторой степени, наследственной и физиологической ущербности. Он провёл 15 лет, зарабатывая себе на жизнь литературой и переводами, поскольку жёсткие правила старого режима не позволяли ему заниматься медициной в Париже.
В результате он всё же добился у властей снятия цепей с душевнобольных, совершив знаменитый акт гуманности. Он также добился режима, обходов и лечебных процедур.
Состояние многих несчастных после десятилетий взаперти улучшилось до такой степени, что их выпустили.
Вскоре по примеру Пинеля были освобождены от цепей пациенты множества учреждений. В частности, этой самой парижской больницы для женщин с психическими нарушениями Сальпетриер. Это достижение, ассоциировавшееся с именем Филиппа Пинеля, принесло доктору признание во всём мире.
Сейчас Сальпетриер является широкопрофильным медицинским учреждением, включающим 90 зданий, расположенных на территории площадью 33 гектара.
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