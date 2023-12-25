Эти животные спасали людей

В переводе с французского "cher ami" переводится как "дорогой друг". После подготовки британскими специалистами-голубеводами, её приписали к Корпусу связи американской армии во Франции.

В 1918 году, 3 октября 500 человек под руководством майора Чарльза Уайтлиси оказались заблокированными в тылу врага, когда немцы окружили их, не давая пробиться к линии снабжения. Американские солдаты оборонялись на холме, когда по ним начался шквальный артиллерийский огонь союзников, не знавших о том, что на холме свои. Со штабом связь была невозможно, батальон, без еды и боеприпасов, за два дня потерял больше половины людей - их осталось чуть больше 190 солдат.

Майор начал отправлять почтовых голубей с посланиями. В первом было следующее: "Много раненых. Мы не можем эвакуироваться". Но голубя сбили немцы.

Второй, с запиской "Солдаты страдают. Можете отправить нам поддержку?", был также подстрелен.