Эти животные спасали людей

Люди и звери сосуществуют вместе очень давно и научились не только ладить друг с другом, но и извлекать пользу от своей дружбы. Нередки случаи, когда дикие животные выходят к людям, чтобы попросить помощи, или же люди оказываются в ситуациях, где могут выжить только с помощью зверей.
Речь пойдёт не о привычных нам кошках и собаках (хотя и о них тоже!), а о тех, кто казалось бы, в обычной жизни, держится поодаль от человека и редко вступает с ним в прямую коммуникацию. Это говорит о том, как мало ещё изучен животный мир и на что он способен.
В переводе с французского "cher ami" переводится как "дорогой друг". После подготовки британскими специалистами-голубеводами, её приписали к Корпусу связи американской армии во Франции.
В 1918 году, 3 октября 500 человек под руководством майора Чарльза Уайтлиси оказались заблокированными в тылу врага, когда немцы окружили их, не давая пробиться к линии снабжения. Американские солдаты оборонялись на холме, когда по ним начался шквальный артиллерийский огонь союзников, не знавших о том, что на холме свои. Со штабом связь была невозможно, батальон, без еды и боеприпасов, за два дня потерял больше половины людей - их осталось чуть больше 190 солдат.
Майор начал отправлять почтовых голубей с посланиями. В первом было следующее: "Много раненых. Мы не можем эвакуироваться". Но голубя сбили немцы.
Второй, с запиской "Солдаты страдают. Можете отправить нам поддержку?", был также подстрелен.
Последней надеждой обессиленных солдат была Шер Ами: "Мы находимся вдоль дороги, высота 276,4. Наша артиллерия наносит удары прямо по нам. Ради всего святого, прекратите огонь". Немцы начали стрелять и по голубке и смогли сбить её тоже. Но отважная малышка не сдалась, хотя ей отстрелили одну лапку, выбили глаз и ранили в грудь. Шер Ами смогла подняться в воздух, пролететь целых 40 километров и донести наконец-то сообщение.
Все оставшиеся в живых солдаты были спасены. Шер Ами смогли спасти доктора, а вместо лапки ей приделали маленький деревянный протез. Шер Ами была награждена французским Военным крестом и американской золотой медалью. В 1919 году она умерла и её чучело теперь хранится в Смитсоновском музее.
Бобби был сильным и крупным мужчиной, профессиональным бодибилдером. У него была любимая девушка, которая в один из дней, в канун Нового года, разорвала с ним отношения и ушла. Это сломало Хамфриса, который очень тяжело переживал разрыв с любимой, он впал в тяжелую депрессию и мог целыми днями лежать и смотреть в одну точку, не имя сил даже просто встать. Ситуацию усугубила травма руки, из-за которой он не мог даже пойти на любимую тренировку. Бобби потерял всё, что любил, стал много выпивать и всерьёз думал о суициде.
Как-то раз к нему пришла подруга, старавшаяся поддерживать Бобби в этот тяжёлый период, и попросила присмотреть за своим щенком чихуахуа, пока идёт переезд в другую квартиру. Хамфрис до этого всегда держал только крупных ротвейлеров и не воспринимал всерьёз такую мелочь, как чих. Но малышка по кличке Леди, до этого момента, опасавшаяся людей, а особенно мужчин, полюбила своего нового друга всей душой. Четыре месяца они жили душа в душу и сам Бобби признался, что именно Леди спасла его от смерти. Он прикипел к ней и был опечален, что через пару месяцев малышку пришлось вернуть хозяйке.
Он завёл себе свою Леди, а потом стал изучать, как люди обращаются с маленькими собаками и понял, что в приютах очень много брошенных чихуахуа. Бобби Хамфрис спас больше ста собак и его дом стал приютом Big Guy, Little World Sanctuary. У него большой дом с такой же большой придомовой территорией, где все его спасённые подопечные живут свою счастливую жизнь.
Когда-то одно маленькое любящее сердце спасло его и он отвечает теперь десяткам таких же маленьких сердец тем же.
В 2004 году случилось одно из самых страшных цунами в Индийском океане. Бедствие оказало колоссальное влияние на регионы в ряде стран и унесло тысячи жизней за ужасно короткий срок. И среди всего этого хаоса нашлось место чуду.
Четырёхлетний слон жил на Пхукете и уже знал восьмилетнюю Эмбер, которая очень полюбила животное, пока они с родителями были на отдыхе. Они регулярно виделись и девочка всегда с радостью бежала здороваться с Нинг Нонг. Отдыхающие на пляже сначала не поняли, почему начался такой большой отлив, но уже спустя несколько минут стало ясно, что огромная волна несётся прямо на пляж. Слон успел подхватить девочку и стал подниматься с ней всё выше и выше, в поисках безопасного места, пока её родители бежали следом, отставая, в поисках укрытия. Нинг Нонг стал чем-то вроде защитной стены для Эмбер и её мама сказала, что последствия цунами её дочь вряд ли бы пережила, останься они на пляже.
Родители Эмбер и Нинг Нонг разделились и когда мама в панике пыталась выяснить, не видел ли кто слона с маленькой девочкой, ей сказали, что видели его погибшим. Но это была ошибка и вскоре Нинг Нонг с Эмбер на спине вышел к людям и передал девочку родителями.
Разве не герой?
Несмотря на то, что ужасы про нападения акул несколько преувеличены (во многом благодаря фильму "Челюсти"), они остаются весьма опасными животными.
В 2004 году спасатель из Новой Зеландии Роб Хаус тренировал в воде команду подростков, среди которых была и его дочь. Внезапно, группу окружила небольшая стая дельфинов и беспокойно стала плавать вокруг них, взяв их в кольцо и не давая его покинуть. Роб решил нырнуть, чтобы посмотреть, что творится и увидел снующую неподалёку белую акулу внушительных размеров. Хаус решил не сообщать этот факт своим подопечным, чтобы не началась паника, которая на воде смертельно опасна и начал потихоньку вести группу к берегу. Дельфины всё также держались поблизости, а акулы обычно опасаются их стай, поэтому хищница уплыла, никак себя не проявив. Дельфины же ещё полчаса не отплывали далеко от Роба, чтобы акула гарантированно не вернулась к своему потенциальному обеду.
19-летний Кевин Хайнс страдал от эпилепсии и биполярного расстройства. Оба этих состояния крайне изматывающи и качество жизни при них изрядно страдает. В сентябре 2006 года Кевин решил прекратить свои мучения и покончить с собой, выбрав для этого известный мост Золотые Ворота (Сан-Франциско). Его ещё называют "Мостом самоубийц".
Выживших после падения с этого моста можно пересчитать по пальцам и Хайнс оказался в этой уникальной статистике. Но удар об воду был настолько сильным, что он от боли не мог не то, что двигаться, а даже просто держаться на поверхности воды. В общем, перспективы закончить то, что начал, у него были большие, если бы не морской лев, появившийся рядом. Он начал подталкивать Кевина и не давать ему уйти под воду, пока не появился катер береговой охраны. Несостоявшегося самоубийцу вытащили из воды. Возможно, теперь он научился жить со своими заболеваниями и ценить жизнь.
Источник:
- Люди спасли кита, который запутался в сети
- Правила содержания животных в разных странах
- 20 животных, которых природа украсила сердечком
- Мифы о животных, в которые раньше верили
- Нелепые случаи с животными, приведшие к смерти