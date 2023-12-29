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Зачем лошадям нужны подковы?

Зачем лошадям нужны подковы?

Автор:
29 декабря 2023 18:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   забота   изобретения   интересное   кони   лошади   природа   факты   человек   
6791
7

Дикие лошади прекрасно обходятся без дополнительной защиты копыт, но вот домашних обязательно нужно "обуть". А есть ли в этом смысл?

Копыто - это, по большому счёту, один палец, плотно обросший роговой тканью. Наши ногти - это те же самые копыта, они состоят из той же ткани, только во много раз тоньше и слабее.

В дикой природе лошадки преспокойно носятся где хотят и их копыта не выглядят поломанными или стёртыми. Но всё дело в поверхности, по которой они перемещаются.

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Места обитания диких коней - это, в основном, степи и поля, где грунт относительно мягкий. Это не лёд, не брусчатка, не асфальт и не хорошо утоптанная деревенская дорога. И дикие лошади могут в любой момент прилечь отдохнуть, у них нет обязательной программы и рабочих часов. Снашивание и отрастание копыт происходит равномерно.

А вот у домашних лошадок ситуация совсем иная. Во-первых - нагрузка. Частенько они везут на себе человека, тянут подводы и телеги. Всё это не входило в "заводскую комплектацию" лошадок и копыта у них быстрее снашиваются, не успевая отрастать. Отсюда происходят раны и травмы, из-за слишком большой нагрузки. Копыта нуждаются в дополнительной защите.

А как вообще появилась сама концепция подков?
Сначала на копыта лошади надевали кожаные мешочки, фиксируя их верёвками. Потом мешочки заменили на железные пластины - их поначалу крепили специальными крючками, или загибали края пластины. Древние римляне называли такие устройства "гиппосандалии".

А вот прародители нынешних подков берут своё начало от древних галлов и окончательно подковы стали практически такими же, как современные, в конце первого тысячелетия нашей эры. Но вот при Чингисхане монголы своих лошадей не подковывали, чтобы не тащить с собой кузницы и самих кузнецов. К лошади относились как к расходному материалу и просто бросали её, когда копыта стирались.

Ответ на частый вопрос: нет, лошади не больно, когда её подковывают. Причём подкова подкове рознь. Обычным коням ставят подковы из низкоуглеродной мягкой стали. А вот тем, кто участвует в соревнованиях кузнецы делают "обувь" полегче - из алюминия.
Сегодня существуют пластмассовые, резиновые подковы и даже какое-то подобие сапожек - их можно надеть без применения гвоздей. А на зиму частенько крепят подковы с шипами, чтобы не конь не упал.

Но есть и другая сторона этого приспособления. Подкова не только защищает лошадку, но и одновременно вредит ей. На суставы животного оказывается колоссальная нагрузка и это всегда приводит к ряду заболеваний. Как обычно, в общем - одно лечим, другое калечим.

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Метки: животные   забота   изобретения   интересное   кони   лошади   природа   факты   человек   
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33  комментария
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9k
sedoisever 12 часов назад
Ждём посты "Зачем собаке будка?", "Зачем курам насест?", "Зачем корове колокольчик?" и пр..., поскольку в природе они легко без этого обходятся. )
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25k
pssst 2 часа назад
Часто смотрю на ночь видео с перековкой лошадей. Запущеные копыта, болячки всякие, трещины - целая наука, а не просто ногти постричь.
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1k
Бывалый 6 часов назад
Ой, да я вас умоляю, для красоты же , конечно.
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3k
Carex 8 часов назад
Но вот при Чингисхане монголы своих лошадей не подковывали, чтобы не тащить с собой кузницы и самих кузнецов. К лошади относились как к расходному материалу и просто бросали её, когда копыта стирались А новых лошадей наверное телепортировали вместе со стрелами и провизией.
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88k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Стоит лошадь на мосту и ссыт.... вот точно также и люди -
рождаются и умирают...
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5k
Хачик 9 часов назад
"А вот у домашних лошадок ситуация совсем иная. Во-первых - нагрузка. Частенько они везут на себе человека, тянут подводы и телеги." Напомнил...


Мужик на телеге въезжает в село:
Люди, я уголь привёз!!!
Лошадь оборачивается и говорит, запыхавшись:
Ох**ть б.л.я, он привёз!!!
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4k
Alexbux1 10 часов назад
На суставы животного повышенная нагрузка оказывается не из за подков, а из за не свойственных( от природы) лошадиному организму нагрузок , таким как тяговые работы, или превозка всадника, в последнем случае основная нагрузка веса всадника на передние ноги лошади, поэтому предвигающихся под седлом по мягким грунтам преимущественно, куют обычно только на предние, а предвигающихся под седлом по мягким грунтам исключительно, допустимо не ковать вообще. Собственно монголы, выходцы из степных райнов с преимущественно мягкими грунтами , культуры обязательной ковки не имели, да и ехали они обычно ( ну если верить историкам ) одвуконь а то и отреконь. Меня лошадей и соответственно нагрузку на них.
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68k
doker 10 часов назад
Ясен пень - обувь для работы нужна. А работа противоречит природе животного.
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548
Александр Богомолов 11 часов назад
чтобы делать "цок-цок-цок"
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6k
Babangdida 11 часов назад
ТС, колись! Зачем нам знать как ухаживать за лошадьми? Что-то ты нам недоговариваешь...
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61k
Олег 11 часов назад
Зачем людям обувь? Многие африканцы никогда её не носили.......КГ/АМ
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4k
Харон 12 часов назад
А зачем людям мозг? Чтобы клепать хреновые посты?
У некоторых людей заметен minimalism головного мозга...
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6k
Трям 12 часов назад
Ну шо, поехали на "ноготочки"?
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110
Pasha Panfilov turyst 11 часов назад
У коз такое же бывает, правда не настолько сильно. Хотя если хозяин держит животное тупо годами в сарае без гуляния, то может и такое отрасти.
Я после зимы козам стригу копыта. Стадо 20-30 голов, пока всех уложишь на бок, придерживая ногой, пока пострижешь бокорезами (продаются щипцы специальные, но мне они не понравились, я не стал покупать, пользуюсь бокорезами, коими электрики обычно провода режут, работая в щитках), одуреешь ))
Стричь, чистить... Маникюрчик в общем.
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110
Pasha Panfilov turyst 10 часов назад
Ой не. Гудение будет пугать животное, вдобавок это грубо и велик риск перестараться и срезать больше чем нужно. И не гигиенично вообще, под копытам неизбежно набирается грязь, вся эта грязь потащится на диск, и его в отличие от бокорезов, в спирт или хотя бы водку продезинфицировать не окунёшь, не помоешь.
Это всё от жадности имхо, когда ферма огромная, а нанять работников не хотят, вот и навесили одному и пытаются автоматизировать.
Мне не нравится. Слишком грубо. Эдак будет какая-нить копытная зараза - и перетащится всему стаду по такому-то инструменту.

Насчет лошадей не знаю, хотя по мне так лошадь пугнется вообще лягнет )
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110
Pasha Panfilov turyst 10 часов назад
Я по лошадям тоже не специалист ))
Но так - с гуделками к животным лезть небезопасно. Могут не понять.
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16k
Kostick 12 часов назад
грубо говоря - "чтобы больше могла работать на человека".
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