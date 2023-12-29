Зачем лошадям нужны подковы?

Дикие лошади прекрасно обходятся без дополнительной защиты копыт, но вот домашних обязательно нужно "обуть". А есть ли в этом смысл?
Копыто - это, по большому счёту, один палец, плотно обросший роговой тканью. Наши ногти - это те же самые копыта, они состоят из той же ткани, только во много раз тоньше и слабее.
В дикой природе лошадки преспокойно носятся где хотят и их копыта не выглядят поломанными или стёртыми. Но всё дело в поверхности, по которой они перемещаются.
Места обитания диких коней - это, в основном, степи и поля, где грунт относительно мягкий. Это не лёд, не брусчатка, не асфальт и не хорошо утоптанная деревенская дорога. И дикие лошади могут в любой момент прилечь отдохнуть, у них нет обязательной программы и рабочих часов. Снашивание и отрастание копыт происходит равномерно.
А вот у домашних лошадок ситуация совсем иная. Во-первых - нагрузка. Частенько они везут на себе человека, тянут подводы и телеги. Всё это не входило в "заводскую комплектацию" лошадок и копыта у них быстрее снашиваются, не успевая отрастать. Отсюда происходят раны и травмы, из-за слишком большой нагрузки. Копыта нуждаются в дополнительной защите.
А как вообще появилась сама концепция подков?
Сначала на копыта лошади надевали кожаные мешочки, фиксируя их верёвками. Потом мешочки заменили на железные пластины - их поначалу крепили специальными крючками, или загибали края пластины. Древние римляне называли такие устройства "гиппосандалии".
А вот прародители нынешних подков берут своё начало от древних галлов и окончательно подковы стали практически такими же, как современные, в конце первого тысячелетия нашей эры. Но вот при Чингисхане монголы своих лошадей не подковывали, чтобы не тащить с собой кузницы и самих кузнецов. К лошади относились как к расходному материалу и просто бросали её, когда копыта стирались.
Ответ на частый вопрос: нет, лошади не больно, когда её подковывают. Причём подкова подкове рознь. Обычным коням ставят подковы из низкоуглеродной мягкой стали. А вот тем, кто участвует в соревнованиях кузнецы делают "обувь" полегче - из алюминия.
Сегодня существуют пластмассовые, резиновые подковы и даже какое-то подобие сапожек - их можно надеть без применения гвоздей. А на зиму частенько крепят подковы с шипами, чтобы не конь не упал.
Источник:
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рождаются и умирают...
Мужик на телеге въезжает в село:
Люди, я уголь привёз!!!
Лошадь оборачивается и говорит, запыхавшись:
Ох**ть б.л.я, он привёз!!!
У некоторых людей заметен minimalism головного мозга...
Я после зимы козам стригу копыта. Стадо 20-30 голов, пока всех уложишь на бок, придерживая ногой, пока пострижешь бокорезами (продаются щипцы специальные, но мне они не понравились, я не стал покупать, пользуюсь бокорезами, коими электрики обычно провода режут, работая в щитках), одуреешь ))
Стричь, чистить... Маникюрчик в общем.
Это всё от жадности имхо, когда ферма огромная, а нанять работников не хотят, вот и навесили одному и пытаются автоматизировать.
Мне не нравится. Слишком грубо. Эдак будет какая-нить копытная зараза - и перетащится всему стаду по такому-то инструменту.
Насчет лошадей не знаю, хотя по мне так лошадь пугнется вообще лягнет )
Но сделано специально для копыт.
Но так - с гуделками к животным лезть небезопасно. Могут не понять.