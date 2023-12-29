Зачем лошадям нужны подковы?

Копыто - это, по большому счёту, один палец, плотно обросший роговой тканью. Наши ногти - это те же самые копыта, они состоят из той же ткани, только во много раз тоньше и слабее.

В дикой природе лошадки преспокойно носятся где хотят и их копыта не выглядят поломанными или стёртыми. Но всё дело в поверхности, по которой они перемещаются.