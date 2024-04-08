«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»

Он немедленно извинился и заверил, что больше такого не повторится.
В Обнинске таксист-мигрант нагрубил пассажирке. Она утверждает, что он назвал её «свиньей» и «русской тварью». После этого сказал, что никуда её не повезёт.
Вскоре его нашли общественники. Мужчина заявил им, что очень сожалеет о своих словах, он их ляпнул сгоряча:
Больше так не будет. Не было и не будет.
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Представители общины говорят, что похожий случай был и в Подмосковье.
На станции Морозки «специалист», работающий таксистом, сначала отказался везти пенсионерок , которые ехали по одному адресу, требуя от каждой отдельную плату, затем нецензурно оскорблял их, не обращая внимание на свидетелей. Когда одна из женщин заявила, что вызывает полицию, этот хам громко заявил: «Вызывайте кого хотите, мне по х...». После этого сел за руль, нажал на газ и сознательно попытался наехать на одну из пенсионерок. Она чудом успела отскочить.
Неравнодушные граждане нашли таксопарк, где числился этот водила, но тот уже успел уехать в другой регион. Но активисты этого так не оставили и убедили начальника парка пообщаться с сотрудником.
Я перед вами виноват. Я так больше не буду делать. Я всех уважаю и люблю, - заявил таксист.
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Как сообщили общественники:
Активисты «Русской общины» теперь следят за моральным обликом таксистов и качеством их услуг. А особенно за уважительным отношением к нашим старикам и женщинам.
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Потому как если эти стыдливые хлопчики в балакоавах начнут щемить якутов, башкиров и так далее, то лучше бы им, хлопчикам, не существовать совсем, мы на это коричневое говно в 90-х насмотрелись, да и от хохляцких нациков это уже будет оооочень недалеко.
а где располагается эта община или они как лгбт/ауе, без регистрации и местонахождения?!
они из другого региона ехали, чтобы фотку запилить и видосик снять?!
а главный у них с Лубянки?!
а они за бесплатно или за денюжку?!
это вместо "дома -2" теперь?!
Им разрешили лаять, а кусаться запрещено.
А то что этот веник извинился, это так, сотрясение воздуха.
И стоит как то борзо. Походу такое чувство что не осознает. Или наоборот, на камеру позирует.
Запутался я что то.
Вот если бы он в соплях бы на коленях истерично рыдал, простите , дурак, ляпнул, пощадите.
Вот это извинения...
Одним словом - благие деяния "Русской общины" явление временное, а жаль...
Не равнодушные люди берут ситуацию в свои руки