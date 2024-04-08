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«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»

«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»

Автор:
08 апреля 2024 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дмитров   Обнинск   Подмосковье   Русская община   Таксист   активисты   извинения   калужская область   мигрант   
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Он немедленно извинился и заверил, что больше такого не повторится.

В Обнинске таксист-мигрант нагрубил пассажирке. Она утверждает, что он назвал её «свиньей» и «русской тварью». После этого сказал, что никуда её не повезёт.

Вскоре его нашли общественники. Мужчина заявил им, что очень сожалеет о своих словах, он их ляпнул сгоряча:

Больше так не будет. Не было и не будет.

Представители общины говорят, что похожий случай был и в Подмосковье.

На станции Морозки «специалист», работающий таксистом, сначала отказался везти пенсионерок , которые ехали по одному адресу, требуя от каждой отдельную плату, затем нецензурно оскорблял их, не обращая внимание на свидетелей. Когда одна из женщин заявила, что вызывает полицию,  этот хам громко заявил: «Вызывайте кого хотите, мне по х...».  После этого сел за руль, нажал на газ и сознательно попытался наехать на одну из пенсионерок. Она чудом успела отскочить.

Неравнодушные граждане нашли таксопарк, где числился этот водила, но тот уже успел уехать в другой регион. Но активисты этого так не оставили и убедили начальника парка пообщаться с сотрудником.

Я перед вами виноват. Я так больше не буду делать. Я всех уважаю и люблю, - заявил таксист.

Как сообщили общественники:

Активисты «Русской общины» теперь следят за моральным обликом таксистов и качеством их услуг. А особенно за уважительным отношением к нашим старикам и женщинам.


Источник:

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Метки: Видео   Дмитров   Обнинск   Подмосковье   Русская община   Таксист   активисты   извинения   калужская область   мигрант   
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29  комментариев
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17k
ron 2 часа назад
Нихера они не знают. Это по-восточному ловко - сегодня извиниться и типа подружиться, а завтра всадить нож в спину, перехитрить врага. Менталитет, однако ))
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1k
FreelancerND 15 минут назад
Главное, чтобы эти новообразованные скинхеды не забыли, что в России есть огромное количество коренных народностей, которые, внезапно, ваще не русские.
Потому как если эти стыдливые хлопчики в балакоавах начнут щемить якутов, башкиров и так далее, то лучше бы им, хлопчикам, не существовать совсем, мы на это коричневое говно в 90-х насмотрелись, да и от хохляцких нациков это уже будет оооочень недалеко.
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24
Дмитрий Мальченков Полчаса назад
чурка он и на пальме чурка а извинения пусть себе в жопу засунет в виде фалоса
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15k
Vital Idol 36 минут назад
у меня куча вопросов!
а где располагается эта община или они как лгбт/ауе, без регистрации и местонахождения?!
они из другого региона ехали, чтобы фотку запилить и видосик снять?!
а главный у них с Лубянки?!
а они за бесплатно или за денюжку?!
это вместо "дома -2" теперь?!
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217
Дональд Трамп 40 минут назад
Теперь бы и русских женщин научить общаться, а то сейчас силу почувствуют и снова начнётся - "вези меня мразь!".
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15k
Vital Idol 45 минут назад
а когда они уже в кремль пойдут, как герой России Пригожин?!
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39k
Алексей 51 минуту назад
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454
CyraxMotorsport 52 минуты назад
Шта???И ему поверили?Там в общине вообще одни идиоты???
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5k
A 52 минуты назад
Интересно, через сколько времени СК докопается до "Русской общины"? В нашей стране не любят организации, которые занимаются делом
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28k
ПаганецЪ Час назад
Извиняться он должен был с черенком от лопаты в жопе.
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39k
мурзилка009-1 Час назад
Я ничего не понял??? Может быть мне кто объяснит. Было распоряжение губернатора Калужской области по запрету трудовым мигрантам трудовой деятельностью в ряде областей занятости, в т.ч. и такси... http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4000202301020008http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4000202301020008 от 22 декабря 22 года... Или оно не действует или его игнорируют (пюлюют)...
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577
Александр Поляков Час назад
а что в масках-то? ссыте?
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113
LozmanPozman Александр Поляков 53 минуты назад
Так сьезди к ним и спроси,чё с дивана то предьявы кидать...ссышь?
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13k
Joker_MSK Час назад
Вы поверили этому среднеазиату?Фатальная ошибка.Прекратите уже этот детский сад с извинениями.
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1
gazgazmaster Час назад
Опять тадж махал..
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9k
Allmaster Час назад
Вау... Русская община. Это скажем душу радует, а то все диаспоры чернозадые.
А то что этот веник извинился, это так, сотрясение воздуха.
И стоит как то борзо. Походу такое чувство что не осознает. Или наоборот, на камеру позирует.
Запутался я что то.
Вот если бы он в соплях бы на коленях истерично рыдал, простите , дурак, ляпнул, пощадите.
Вот это извинения...
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29k
Matrosskin 2 часа назад
"тот уже успел уехать в другой регион" - а это теперь так не работает. Интернет - слышал про такое ? Мы тебя, и таких как ты везде найдём...
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1k
Георгий Шпиц 2 часа назад
Режиму нужна монополия на принятие рещений кто прав (кому можно), а кто нет (кому нельзя). Режиму нужна монополия на судейство и насилие.
Одним словом - благие деяния "Русской общины" явление временное, а жаль...
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1k
Георгий Шпиц 2 часа назад
а чуть позже, слабовики в погонах будут разглагольствовать о самосуде, очернят парней, так же как и очернили "Стоп хам".
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Георгий Шпиц 2 часа назад
Прескорбно, что государству на это покер.
Не равнодушные люди берут ситуацию в свои руки
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August
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