«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»

В Обнинске таксист-мигрант нагрубил пассажирке. Она утверждает, что он назвал её «свиньей» и «русской тварью». После этого сказал, что никуда её не повезёт.

Вскоре его нашли общественники. Мужчина заявил им, что очень сожалеет о своих словах, он их ляпнул сгоряча: