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В Курске гордый таджик пообещал убить русского парня, но потом вспомнил о работе - и на "стрелку" не пришёл

В Курске гордый таджик пообещал убить русского парня, но потом вспомнил о работе - и на "стрелку" не пришёл

Автор:
27 июня 2023 16:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Угрозы   забил стрелку   извинения   курск   мигрант   переписка   
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Потому что жажда мести - это одно, а деньги в аул посылать надо.

Эпичная драма с участием "иностранного специалиста" разыгралась в Курске. Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако взрослый таджик пообещал отрезать голову 19-летнему парню. Договорился о встрече, чтобы исполнить обещание.


Парень пришёл на встречу не один, а с группой поддержки.


А вот кровожадного мигранта так и не было. Он признался, что может потерять работу, а потому "отрежет голову" своему противнику в следующий раз.



А потом и вовсе извинился.


Потому что гордость, конечно, важна, но деньги сами себя не заработают.

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Метки: Видео   Угрозы   забил стрелку   извинения   курск   мигрант   переписка   
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12  комментариев
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76k
Доктор Джонс 2 часа назад
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45
Дядя Степа 9 минут назад
За угрозу убийством обычные извинения? А как же уголовка??? Или отрезание головы не подразумевает убийство? Можно без головы дальше жить?
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317
Евгений М 22 минуты назад
макак туапорылый!
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337
Александр Поляков Полчаса назад
сын ишака мусульманская мразь
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25k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
- Я твоя голаву отрежу!
- Ну приезжай!
- Я нимагу, меня мама не пускаит. Я патом голова отрежу!
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1k
Seryi_spb 38 минут назад
Ещё бы знать из-за чего сыр-бор.
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28k
Lehoia 44 минуты назад
Сноуборд вместо бровей, а туда же, головы резать. Примат обоссаный.
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5k
Sanar Час назад
"Парень пришёл на встречу не один, а с группой поддержки." 70 человек? Серьёзно? Вот тАджик и зассал, его соплеменники не смогли одни прийти)))
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Да ладно!? Этот таджик сломался. Введите нового.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
всегда радует видеть, как у этих гоминид, вся их невиданная крутизна гавкающей из-за забора шавки, пропадает как и не было, стоит только убрать забор.
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60k
pynh 2 часа назад
Такие извинялки-видосики это ни о чем. Поймать и отписдить как следует, тогда точно запомнит.
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