В Курске гордый таджик пообещал убить русского парня, но потом вспомнил о работе - и на "стрелку" не пришёл

Потому что жажда мести - это одно, а деньги в аул посылать надо.
Эпичная драма с участием "иностранного специалиста" разыгралась в Курске. Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако взрослый таджик пообещал отрезать голову 19-летнему парню. Договорился о встрече, чтобы исполнить обещание.
Парень пришёл на встречу не один, а с группой поддержки.
А вот кровожадного мигранта так и не было. Он признался, что может потерять работу, а потому "отрежет голову" своему противнику в следующий раз.
А потом и вовсе извинился.
Источник:
Потому что гордость, конечно, важна, но деньги сами себя не заработают.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Ну приезжай!
- Я нимагу, меня мама не пускаит. Я патом голова отрежу!