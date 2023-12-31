FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12295 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
В Калужской области решили отметить наступающий год самым большим автодраконом

В Калужской области решили отметить наступающий год самым большим автодраконом

Автор:
31 декабря 2023 18:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Новый год   автодракон   активисты   калужская область   пробег   
3277
3
1

В сети активистов уже назвали бездельниками и сравнили их творение со спермотазоидом.

2024-й станет годом Дракона. В китайской культуре эта животина символизирует власть, величие, благородство, удачу и успех. Считается, что в год Дракона наступают чуть ли не лучшие времена. Что ж, мы это скоро узнаем.

А пока, год Зелёного Деревянного дракона (именно так) с размахом отметили в Калужской области. Почти 2000 человек из десятков автоклубов со всей страны,  600 машин, выстроившихся на парковке музея «Этномир» и фигура дракона.

За это их многие нещадно раскритиковали. Были пожелания заняться чем-то стоящим, а не «конструированием спермотазоида».

Было и много поздравлений. Пусть и своеобразное, но всё-таки достижение. Так что всех с наступающим, всех благ и до встречи в новом году!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Новый год   автодракон   активисты   калужская область   пробег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Фидель 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Matrosskin 2 часа назад
И здесь доипались. Люди, что с вами не так стало ? Не время улыбаться? Ну охота народу вот так повеселиться - что плохого? Да, фигурка отстойная получилась, действительно он самый, носитель ДНК, да. Да не пофиг ли ? Люди собрались, люди пообщались подняли себе настроение. В конце концов - не в носках на босый член танцевали. Не, и тут покряхтеть надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 3 часа назад
Типа слава "Звенящим кердрам России" и "Мории деви Христос", разом с иеговистами, баптистами и всей мразью полоумной и мерзкой? Кого не упомянтул, и тем проклятие и слава в аду. Аминь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 3 часа назад
Идиоотизм. У нас большинство атеиастов или как-о христиан. Православных или не очень, но воспринатие с детства ни как не в стиле киаайскиз понятий. Зачем такое распиарирвание этого "года дракога" который ещё и наступает не завтра, если у вериьт всяким восточным календарям? Нахрана вот этот идиатизм пиарится из каждогно утюга? Ни какой русский ()а даже и калмык) это на поймёт, будь он хоистианином или прихожанином РПЦ, атеистом, буддистом, или вовсе поклонником Перуна! [мат] этоговно, с проникновением не нашего! То хелоуин празднуют полудурки, то НГ дракона, то вовсе ХЗ что. Когда там праздники у Макаронного Монстра? И смех и грех... Пятая палата желтого дома...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo 3 часа назад
Ну, в принципе, похож)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
yahaomsk 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 5 часов назад
а критиковали и возмущались, конечно же, "безлошадные пешеходы"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

268516



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу
Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу
Набирающие популярность в сообществах
Канун Нового года
Канун Нового года
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Новый год#в мире#кот#природа#Анастасия Ивлеева#интересно#СССР#история#роль
#животные#забавно#люди#кино#Россия#голая вечеринка#Китай#яйца#фильм#съемка
#факты#Юмор#милота#Суд#полиция#задержание#сарказм#Ynews#кошка
Нейросеть показала, как выглядит советский Новый год в стиле Хаяо Миядзаки Нейросеть показала, как выглядит советский Новый год в стиле Хаяо Миядзаки В Приморье поставили Деда Мороза и снегурочку, которые напугали местных жителей В Приморье поставили Деда Мороза и снегурочку, которые напугали местных жителей Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой Парень обклеил весь дом своей мамы подарочной бумагой Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки» Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки» В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц

На что жалуетесь?

Вернуться