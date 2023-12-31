В Калужской области решили отметить наступающий год самым большим автодраконом

В сети активистов уже назвали бездельниками и сравнили их творение со спермотазоидом.
2024-й станет годом Дракона. В китайской культуре эта животина символизирует власть, величие, благородство, удачу и успех. Считается, что в год Дракона наступают чуть ли не лучшие времена. Что ж, мы это скоро узнаем.
А пока, год Зелёного Деревянного дракона (именно так) с размахом отметили в Калужской области. Почти 2000 человек из десятков автоклубов со всей страны, 600 машин, выстроившихся на парковке музея «Этномир» и фигура дракона.
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За это их многие нещадно раскритиковали. Были пожелания заняться чем-то стоящим, а не «конструированием спермотазоида».
Было и много поздравлений. Пусть и своеобразное, но всё-таки достижение. Так что всех с наступающим, всех благ и до встречи в новом году!
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