Колорит спальных районов, в которых выросли многие из нас

Это сейчас строят модные ЖК и высотки повсюду, с охраняемой территорией, но многие из нас выросли в обычных спальных районах. Мы бегали по этажам, крышам, прыгали по гаражам, и у фото подобных мест есть свой вайб. Давайте окунёмся в атмосферу спальников и старых домов.