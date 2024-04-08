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Колорит спальных районов, в которых выросли многие из нас

Колорит спальных районов, в которых выросли многие из нас

Автор:
08 апреля 2024 16:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: колорит   колоритный район   мой район   спальный район   фото   эстетика   
1257
16

Это сейчас строят модные ЖК и высотки повсюду, с охраняемой территорией, но многие из нас выросли в обычных спальных районах. Мы бегали по этажам, крышам, прыгали по гаражам, и у фото подобных мест есть свой вайб. Давайте окунёмся в атмосферу спальников и старых домов.

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А вы часто бываете в том районе, где выросли?

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Метки: колорит   колоритный район   мой район   спальный район   фото   эстетика   
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2  комментария
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3k
Past 9 минут назад
Ну последняя фотка это процесс удаления мусоропровода из подъезда. Правда зачем не знаю. У нас думаю скоро тоже удалят, несмотря на несколько адекватных семей которые против.
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1k
StoneWolf 4 минуты назад
Да что бываю..... Я и сейчас тут же живу))))) Никуда не собираюсь
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1588 постов (1545 в горячем)

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