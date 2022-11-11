Советские красавицы в виде статуэток

«Девушка в красном пиджаке» интересна тем, что это очень нетипичный образ для советской женщины. Мне кажется, в 50-е годы так могла одеваться какая-нибудь артистка, большая начальница или жена дипломата.

Это очень редкая статуэтка, выпущенная малым тиражом. Видимо, она не нашла эстетического отклика в душах советских людей, зато сейчас стоит бешеных денег.