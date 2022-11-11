Советские красавицы в виде статуэток

Это не просто красивые статуэтки. Они наполнены жизнью, они дают представление о жизни и культуре того времени. Это неповторимая эстетика, которая, к сожалению, безвозвратно ушла вместе с Союзом.
Особенно мне нравится статуэтки заслуженного художника СССР Софьи Борисовны Велиховой, которая большую часть своей трудовой жизни посвятила Ленинградскому фарфоровому заводу.
Ее работы выпускались огромными тиражами, да и сейчас они у коллекционеров просто нарасхват. Лично я мечтаю собрать серию советских красавиц. Хочу поделиться с вами своими любимыми работами.
Например, я просто в восторге от статуэтки «Модная прическа». Очень живая, динамичная скульптура. Женственные формы, здоровый румянец, немного уставший взгляд. Именно такими я помню женщин тех времен - настоящими, естественными, не заточенными под какие-то навязанные стандарты красоты, но следящими за модой.
Также мне пришлась по душе «Русская плясунья». Фигурка вроде статичная и, в то же время, кажется, что она сейчас заведет кадриль. Почему-то она напоминает мне главную героиню фильма «Свинарка и пастух».
«Девушка в красном пиджаке» интересна тем, что это очень нетипичный образ для советской женщины. Мне кажется, в 50-е годы так могла одеваться какая-нибудь артистка, большая начальница или жена дипломата.
Это очень редкая статуэтка, выпущенная малым тиражом. Видимо, она не нашла эстетического отклика в душах советских людей, зато сейчас стоит бешеных денег.
Балет в СССР был очень популярен. Каждая маленькая девочка непременно мечтала стать примой Большого театра. Не удивительно, что балетная тема проходила красной линией через советское изобразительное искусство. Статуэтка «Маленькая балерина» получилась очень легкой, нежной и, я бы даже сказал, зефирной.
А тончайшая позолота лишь подчеркивает изящность. также интересно, что на фоне монохромной росписи, где цвет пачки сливается с цветом кожи, волосы и цветочная диадема выделены яркими цветами. Таким образом, они подчеркивают общею белизну.
Вам никого не напоминает «Сварщица, глядящая в зеркальце»? По-моему, это вылитая Катя из фильма «Высота», которую блестяще сыграла Инна Макарова. Я даже задумался, не могла ли Софья Велихова вдохновиться этим образом.
Судя потому, что фильм снят в 57-м году, а статуэтка была создана в начале 60-х, вполне возможно. Но главное, что она увековечивает образ героический советской женщины, которая даже на тяжелой мужской работе не забывает о красоте и кокетстве.
Очень интересная композиция «Любит – не любит». Прекрасная девушка-колхозница, которая отвлеклась от работы, чтобы погадать на ромашке.
Мне так нравится ее ярко-красная косынка на общем достаточно бледном фоне. И каждый может найти в этом свой символизм. Кто-то - чувственный, а кто-то - политический.
Еще одна нежная и, в то же время, энергичная работа - «Девочка с кукурузой». Это зарисовка из счастливого советского детства, которое у кого-то проходило в колхозных полях, у кого-то - в деревне у бабушки, у кого-то - с родителями на даче.
В любом случае дети с малых лет приучались к труду. Жаль, что сейчас эта традиция утеряна.
А вы любите советские статуэтки? Какую хотели бы иметь в своей коллекции?
Источник:
АНТИФИШКИ
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