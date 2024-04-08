Великий Оми – один из самых известных фриков эпохи

Великий Оми был одним из самых популярных татуированных людей всех времён. Основную часть тела, включая голову и лицо мужчины, покрывали узоры, напоминающие чёрно-белый рисунок зебры. Поэтому Горация Ридлера, как в миру звали этого героя, часто называли и Человек-зебра.

Гораций Ридлер родился в Суррее, Англия, около 1892 года. Семья юноши была состоятельной. Ридлер поступил на службу в британскую армию, откуда уволился в офицерском звании – майором.

Возможно, за годы службы Ридлер уже сделал несколько татуировок. Но история глобальных изменений началась в 1922 году. Оказавшись в затруднительном финансовом положении (Гораций благополучно пустил на ветер отцовское наследство, разбазарив его на азартные игры) решил, что шоу-бизнес – ключ к славе и вытекающему из неё богатству. Он обратился к первому попавшемуся татуировщику и начал превращать себя в феерию полос. Ранние татуировки были довольно грубыми, но Ридлеру удавалось зарабатывать на скромную жизнь в мюзик-холлах и на ярмарочных площадках.