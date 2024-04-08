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Великий Оми – один из самых известных фриков эпохи

Великий Оми – один из самых известных фриков эпохи

Автор:
08 апреля 2024 14:05
Сообщество : Истории
Метки: artist   Великий Оми   Гораций Ридлер   вид   выступление   кожа   татуировка   тело   фрик   человек-зебра   
1480
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Когда очень хочется выделиться из толпы, то самый верный и надёжный способ это сделать – трансформировать своё тело.

Сейчас к услугам желающих преобразиться огромное количество косметических продуктов и даже услуги пластических хирургов. А ещё сто лет назад с реализацией душевных потребностей было сложнее. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

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Великий Оми был одним из самых популярных татуированных людей всех времён. Основную часть тела, включая голову и лицо мужчины, покрывали узоры, напоминающие чёрно-белый рисунок зебры. Поэтому Горация Ридлера, как в миру звали этого героя, часто называли и Человек-зебра.

Гораций Ридлер родился в Суррее, Англия, около 1892 года. Семья юноши была состоятельной. Ридлер поступил на службу в британскую армию, откуда уволился в офицерском звании – майором.

Возможно, за годы службы Ридлер уже сделал несколько татуировок. Но история глобальных изменений началась в 1922 году. Оказавшись в затруднительном финансовом положении (Гораций благополучно пустил на ветер отцовское наследство, разбазарив его на азартные игры) решил, что шоу-бизнес – ключ к славе и вытекающему из неё богатству. Он обратился к первому попавшемуся татуировщику и начал превращать себя в феерию полос. Ранние татуировки были довольно грубыми, но Ридлеру удавалось зарабатывать на скромную жизнь в мюзик-холлах и на ярмарочных площадках.

Но у Горация Ридлера были более глобальные планы на себя в качестве бизнес-проекта. И в 1927 году он начал посещать знаменитого лондонского татуировщика Джорджа Берчетта с планом, который должен был превратить его в величайший современный тату-аттракцион в мире. После долгих обсуждений и письменного согласия Горация и его жены Глэдис, Берчетт начал работу над Ридлером.

Дизайн широких чёрных полос покрывал старые рисунки. И, по словам Берчетта, через 150 часов скрупулёзного труда Гораций Ридлер стал Великим Оми. Как только работа над татуировками была завершена, посыпались предложения от цирков. Заполучить такого во всех отношениях примечательного артиста хотели все. Глэдис Ридлер работала вместе с мужем и стала Ометтой, представляя великого Оми зрителям всего мира.

Отдавая дань уважения татуированным цирковым работникам, которые были до него, Оми придумал замысловатую историю, объясняющую его внешность, и заявил, что его насильно татуировали дикари Новой Гвинеи. Эта история очень подняла его популярность, и вскоре он стал одним из самых высокооплачиваемых цирковых артистов своего времени.

С годами внешность Оми становилась всё более фриковатой. А характер всё более несносным. Он стал пользоваться помадой и лаком для ногтей и подписывал свои визитные карточки «Варварская красавица». Потом пошёл ещё дальше – проколол нос и уши и упросил знакомого дантиста подпилить ему зубы. В 1950-х Великий Оми завершил свою публичную карьеру и перебрался в небольшую деревушку в Сасексе, где и скончался в 1969 году.

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Метки: artist   Великий Оми   Гораций Ридлер   вид   выступление   кожа   татуировка   тело   фрик   человек-зебра   
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21k
Robin Hood Час назад
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0
Игорь 2 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Хоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7(952)1336510 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо
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0
Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Хоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7(952)1336510 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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7k
Slowly 42 минуты назад
Ходячий тест Роршаха.
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4k
OLDer 58 минут назад
Тот случай когда больше нечем обратить на себя внимание.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Я вообще заметил, что чтобы сейчас выделиться, достаточно... (верный способ из СССР без смс и подписок!!!) просто (в смысле простая одежда. Пиджак и рубашка для мужчины, например) одеться, причесаться, побриться и не делать татуировки. Вот прям уникум или по крайней мере в абсолютном меньшинстве.
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6k
Трям 2 часа назад
иблан
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61k
turyst 2 часа назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2326 постов (2063 в горячем)

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