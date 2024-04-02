Кардиффский гигант Джордж Огер

Капитан Уильям Джордж Огер родился в Кардиффе, Уэльс, 27 декабря 1882 года у пары обычного среднего роста. К четырнадцати годам рост подростка уже превышал 185 см. Во взрослом возрасте Огер достиг 2,30 метра.
В молодости Джордж Огер служил офицером полиции в Кардиффе и, вероятно, был самым высоким среди полицейских. Несмотря на огромные размеры, Джордж был известен своим мягким характером, общительностью и обаятельной улыбкой.
Мужчина пользовался симпатией общественности и уважением своих коллег. Из Кардиффа Огер переехал в Лондон, где продолжил карьеру полицейского. Из-за своего устрашающего вида он часто назначался в личный отряд полицейского сопровождения королевы Виктории. Именно сама королева стала называть Джорджа капитаном. Она, вероятно, хотела подчеркнуть таким образом внушительный вид человека из своей охраны. "Титул" прилип к Огеру, и долгие годы к нему обращались так даже его непосредственные начальники.
Когда цирк Барнума и Бейли гастролировал в Лондоне, Огер присутствовал на представлении со своей женой Бертой. Когда он подошёл к цирковому гиганту, то обнаружил, что на целую голову выше циркача.
Это не осталось незамеченным в цирке, и Огеру предложили работу в качестве Кардиффского гиганта. Джордж не стал долго раздумывать, поскольку работа в полиции ему уже наскучила, а идея увидеть мир и развлечь публику понравилась.
Огер добрался до Штатов в 1903 году и выступил в составе цирка Барнума и Бейли в Мэдисон Сквер Гарден. Чтобы подчеркнуть его размеры, руководство объединило великана с венгерской семьёй лилипутов. Такая практика была распространена в цирках, и гигант делал всё возможное, чтобы семья малышей чувствовала себя звёздами. Мужчина и самый младший член семьи, Пол, быстро стали лучшими друзьями. В конце концов, Огер даже стал свидетелем на свадьбе Пола.
Огер решил не довольствоваться карьерой циркача, а стать ещё и актёром. В 1906 году он написал пьесу под названием «Джек – убийца великанов». Премьера пьесы состоялась на сцене театра «Орфеум». В роли великана выступал он сам, а в роли горожан – лилипуты. Благодаря своей популярности спектакль шёл почти десять лет. За это время Джордж также стал американским гражданином.
К 1920-м годам Джордж вышел на пенсию. У них с Бертой было прекрасное место недалеко от Фэрфилда, штат Коннектикут, где он проводил дни на крыльце со своим бульдогом Ринглингом. Однако в 1922 году Джордж решил, что у него впереди ещё одно турне. Он поступил на работу в цирк Ringling Bros., Barnum and Bailey, где ему платили 50 долларов в неделю.
В том же году к Кардиффскому великану обратилась звезда немого кино Гарольд Ллойд с предложением сыграть великана в фильме «Зачем беспокоиться?» Как киноактёру ему платили бы 350 долларов в неделю, но, что важнее, он наконец-то стал бы кинозвездой. К сожалению, этому последнему триумфу не суждено было состояться.
30 ноября, находясь в гостях у друзей в Нью-Джерси, Огер пожаловался на боли в животе незадолго до того, как принять ванну перед сном. Друзья услышали, как великан рухнул в ванной, но не смогли ему помочь, так как его тело заблокировало плотно закрытую дверь. Когда петли были сняты, было поздно.
На похоронах Джорджа присутствовало более тысячи друзей, а оплакивали уход доброго великана ещё многие и многие.
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