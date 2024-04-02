Кардиффский гигант Джордж Огер

Когда цирк Барнума и Бейли гастролировал в Лондоне, Огер присутствовал на представлении со своей женой Бертой. Когда он подошёл к цирковому гиганту, то обнаружил, что на целую голову выше циркача.

Это не осталось незамеченным в цирке, и Огеру предложили работу в качестве Кардиффского гиганта. Джордж не стал долго раздумывать, поскольку работа в полиции ему уже наскучила, а идея увидеть мир и развлечь публику понравилась.