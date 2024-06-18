Неудавшиеся и трагические фокусы, ставшие последними

Для нас – людей по эту сторону сцены, фокусы кажутся увлекательными трюками, которые при желании может повторить каждый. Но не все трюки, вызывающие восторг и восхищение, заканчиваются успехом.
Есть такие фокусы, которые завершаются трагедией и благодаря этому остаются в истории.
Величие Гарри Гудини – фокусника, умевшего вырваться из любой ловушки, является вдохновением для всех иллюзионистов. Одна из них – Кристен Джонсон. Однажды она практиковалась в снятии наручников с рук и ног в воде. Женщина поставила себе цель освободиться от оков в течение двух минут. Но перед окончанием тренировки Джонсон почувствовала сильную боль в груди и одышку.
Источник:
Барахтаясь в воде, Джонсон надеялась позвать на помощь. Однако ассистент не отреагировал, так как не понял сигналы. Только через несколько минут помощник почувствовал, что что-то не так. Кристен к тому времени уже побледнела, обмякла и выглядела, мягко говоря, не очень. К счастью, всё обошлось, и артистку спасли.
Уильям Робинсон, известный также как Чанг Линг Су, был американским фокусником, выступавшим в образе китайского мага. На сцене он никогда не говорил по-английски, а при общении с репортёрами всегда пользовался услугами переводчика.
Трагедия произошла 23 марта 1918 года в лондонском театре Wood Green Empire. Чанг Линг Су исполнял свою версию трюка с ловлей пуль. К сожалению, он проявил легкомысленность и не убедился предварительно в чистоте пистолета. Внутри накопился порох, которого хватило, чтобы пуля попала в грудь Чанг Линг Су. Когда это случилось, бедняга сказал: «О Боже, опустите занавес. Что-то случилось». На следующий день он умер в больнице.
Имя фокусника стало ещё более известным, когда он появился в качестве персонажа в фильме «Престиж».
Одним из фокусников, погибших во время представления, был Удивительный Джо, как прозвали 32-летнего фокусника. Джо исполнил трюк «Погребённый заживо», который популяризировал его кумир Гарри Гудини. Его поместили в прозрачную коробку из акрилового стекла в форме самодельного гроба.
Источник:
Когда гроб опустили, его команда начала засыпать яму землёй. Затем они начали заполнять яму бетоном. Тут помощники иллюзиониста поняли, что бетон раздавил ящик. Когда они вытащили босса, он был мёртв.
Томми Купер был известным британским профессиональным комиком и фокусником. 15 апреля 1984 года Купер внезапно скончался от сердечного приступа на глазах у миллионов телезрителей, в середине своего выступления на шоу London Weekend Television, которое транслировалось в прямом эфире из Театра Её Величества. Что произошло на самом деле, зрители так и не узнали, потому что считалось, что фокусник исполняет забавный номер, который оказался последним выступлением Томми Купера в мире. Это тот случай, когда можно сказать, что человек сгорел на работе и ушёл красиво.
Трюк с пистолетом – это фокус, в котором фокусник притворяется, что в него стреляют из пистолета и изображает, что поймал выпущенную пулю. Этот трюк является одним из самых опасных. Во время фокуса пули не выпускаются, потому что, естественно никто не может их поймать. Но из-за этого трюка погибло не менее 15 человек.
Один из случаев, ставших достоянием мировой общественности, произошёл с ассистенткой польского фокусника мадам Делински, которая выступала в Арнштадте в Германии перед принцем Шварцнбергом-Зондерхаузеном в ноябре 1820 года. В версии «Ловля пули» мадам Делински нужно было встать перед командой из шести человек и остановить все шесть пуль. Артистка тайно попросила стрелков зарядить в винтовки холостые патроны. Но один из стрелков занервничал и вместо этого зарядил настоящие. Мадам Делински, которая в то время была беременна, получила пулю в живот и скончалась через два дня.
Чарльз Роуэн, известный также как Таинственный Карр, – южноафриканский эскаполог (артист, специализирующийся на освобождении от пут). Частым трюком Чарльза был освобождение из смирительной рубашки, чтобы избежать разбитого стекла, готового поранить его. В 1930 году Карр выступал в Спрингфонтейне, ЮАР. Он попытался выполнить весьма опасный трюк: его завернули в смирительную рубашку, в то время как человек ехал прямо на него на машине. Расстояние до машины составляло 200 метров, затем скорость увеличивалась до 72 километров в час.
С математической точки зрения, у Карра было всего 10-15 секунд (в зависимости от того, сколько времени потребовалось водителю, чтобы развить такую скорость), чтобы выбраться из смирительной рубашки и уйти с траектории движения автомобиля. Но он оказался излишне медлителен. Карр не смог выбраться за отведённое время и был сбит машиной, едва не лишившись ноги. Этот несчастный случай произошел на глазах у зрителей, среди которых были дети. Перед смертью он успел признать водителя невиновным и взять ответственность за происшествие на себя.
Источник:
- Пожиратели камней: нелёгкий способ лёгкого заработка
- Разоблачение 13 самых популярных фокусов
- Великий Оми – один из самых известных фриков эпохи
- Эли Боуэн – удивительный акробат
- Фокус с исчезающим псом с забавным финалом