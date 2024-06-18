Неудавшиеся и трагические фокусы, ставшие последними

Чарльз Роуэн, известный также как Таинственный Карр, – южноафриканский эскаполог (артист, специализирующийся на освобождении от пут). Частым трюком Чарльза был освобождение из смирительной рубашки, чтобы избежать разбитого стекла, готового поранить его. В 1930 году Карр выступал в Спрингфонтейне, ЮАР. Он попытался выполнить весьма опасный трюк: его завернули в смирительную рубашку, в то время как человек ехал прямо на него на машине. Расстояние до машины составляло 200 метров, затем скорость увеличивалась до 72 километров в час.

С математической точки зрения, у Карра было всего 10-15 секунд (в зависимости от того, сколько времени потребовалось водителю, чтобы развить такую скорость), чтобы выбраться из смирительной рубашки и уйти с траектории движения автомобиля. Но он оказался излишне медлителен. Карр не смог выбраться за отведённое время и был сбит машиной, едва не лишившись ноги. Этот несчастный случай произошел на глазах у зрителей, среди которых были дети. Перед смертью он успел признать водителя невиновным и взять ответственность за происшествие на себя.