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Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки

Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки

Автор:
24 сентября 2022 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кожа   рисунки   тату   татуировка   татуировки   тело   фото   
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Все знают, что татуировки болезненны. Эти надоедливые иглы часто пускают кровь, и не рекомендуется делать татуировки часами, потому что наши тела просто не предназначены для таких пыток. Но что может длиться даже дольше, чем боль от татуировки, так это боль от плохой татуировки.
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Источник:

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Метки: Юмор   кожа   рисунки   тату   татуировка   татуировки   тело   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий Круглов 5 минут назад
Грязь под кожей в любом случае ужасна.
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