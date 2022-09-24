Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки

Желание сэкономить тысячу-другую сыграло злую шутку с героями этого материала. Они явно не особо переживали, выбирая мастера-татуировщика, и в итоге поплатились за свою беспечность. В качестве урока у них на телах остались рисунки, которые только на то и годятся, чтобы смешить людей. Ну, по крайней мере, с этой функцией они справляются на все 100%.



Мы собрали снимки татуировок с просторов соцсетей, которые вызывают смех, грусть и испанский стыд одновременно.