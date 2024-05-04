Татуированный принц Костентенус

Рисунки были бирманского происхождения, синего и красного цветов и изображали в основном животных, родом из Бирмы и из восточной мифологии.

О Костентенусе мало что известно. По слухам, он родился в Албании в 1836 году, и считалось, что он сделал себе татуировку исключительно для заработка.