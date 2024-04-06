В Чечне решили запретить медленную и быструю музыку

Все музыкальные произведения должны соответствовать строгим нормативам, если нет, то в бан!
Чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, сообщили в министерстве культуры республики.
"Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев", - заявил министр культуры Чечни.
А вот так, собственно, эти 80 ударов в минуту звучат в метрономе.
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Ну а это уже 116 ударов.
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Ну а в комментариях ждем экспертов-музыкантов для решения вопроса, сколько ударов в минуту в должно быть в современной музыке.
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Я правильно понимаю?
Музыканты, поправьте меня, если я не прав
Клубный хаус 120,на пример.... Да и вообще большинство танц музыки пишется приближенной к 120 +/- ...
Это че,они у себя решили аккумулировать поклонников хауса и фонка?