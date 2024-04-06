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В Чечне решили запретить медленную и быструю музыку

В Чечне решили запретить медленную и быструю музыку

Автор:
06 апреля 2024 07:52
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Культура   Музыка   Чкчня   запрет   метроном   
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Все музыкальные произведения должны соответствовать строгим нормативам, если нет, то в бан!

Чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, сообщили в министерстве культуры республики.


"Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев", - заявил министр культуры Чечни.

А вот так, собственно, эти 80 ударов в минуту звучат в метрономе.


Ну а это уже 116 ударов.

Ну а в комментариях ждем экспертов-музыкантов для решения вопроса, сколько ударов в минуту в должно быть в современной музыке.



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Метки: Видео   Культура   Музыка   Чкчня   запрет   метроном   
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14  комментариев
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17k
GROMOZEKA Час назад
Короче вся музыка должна быть лезгинкой.
Я правильно понимаю?
Музыканты, поправьте меня, если я не прав
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2k
Женя Женя78 3 минуты назад
да пусть там у себя хоть йух сосут.
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26k
ЦСКА 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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116
Liberman 12 минут назад
А как они отличат 116 от 120 не зная композиции?
Клубный хаус 120,на пример.... Да и вообще большинство танц музыки пишется приближенной к 120 +/- ...
Это че,они у себя решили аккумулировать поклонников хауса и фонка?
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52k
Элек Мек 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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574
Евгений 15 минут назад
Мракобесие процветает.
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3k
Владимир 18 минут назад
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27k
сеньор Леонсио 41 минуту назад
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803
Шурман Час назад
Опа реклама :) и лохи пошли сразу смотреть тик , тик ?:) хайп сработал , от меня минус !
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12k
Ligov Час назад
Уже никакой маразм не удивляет...(
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