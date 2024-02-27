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"Идёт в косметике, в раскраске...": депутат Хинштейн разъяснил, как определять пропаганду ЛГБТ*

"Идёт в косметике, в раскраске...": депутат Хинштейн разъяснил, как определять пропаганду ЛГБТ*

Автор:
27 февраля 2024 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Хинштейн   абсурд   запрет   запрет о пропаганде ЛГБТ   радуга   фестиваль Радуга   
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В связи с введением запрета на пропаганду ЛГБТ* многие россияне в растерянности: как распознать запрещенное и что подлежит наказанию. Один из авторов закона разъясняет, кому следует быть настороже.

С декабря 2022 года в России запрещена «пропаганда ЛГБТ». В конце 2023 года Верховный суд «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность в России.


В связи с этими нововведениями россияне не понимают, что уже наказуемо, а что - допустимо. Кто-то работает на опережение и спешно изживает любой намёк на "запрещёнку". К примеру, театральный фестиваль «Радуга» еще в конце 2023 года сменил своё название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Это один из самых известных фестивалей в стране, который ведёт свою историю с 2000 года, и решение о смене названия его организаторы назвали не окончательным, но вероятным.


«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд», — пояснила руководитель фестиваля Светлана Лаврецова. На сайте фестиваля он уже представлен под новым именем. "Радугу" похоронили во избежание наездов пронырливых общественников, готовых усмотреть пропаганду ЛГБТ* абсолютно везде,.


Именно они добились ареста жительницы Нижнего Новгорода, надевшей серёжки в форме лягушки, сидящей на радуге. Инцидент, квалифицированный как административное правонарушение, произошел 29 января 2024 года, когда к девушке подошли агрессивно настроенные люди, которые начали требовать, чтобы она сняла якобы запрещённую символику. Вся эта история снималась на видео, которое разместили в местных пабликах.


Почти сразу героиню сюжета вызвали на допрос сотрудники ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму) и, несмотря на усилия адвоката, задержали и оставили в отделе до суда.


Адвокат задержанной рассказывает:


«Вменялась статья 20.3, ч.1 КоАП, а именно - публичное демонстрирование символики экстремистской организации. При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался, и какие признаки соответствующей символики он имел. Были формальные ссылки на юридические формулировки Решения Верховного Суда от 30 ноября 2023 года о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией. Также в процессе были исследованы сами серёжки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением 7-цветной радуги. Защита настаивала на отсутствии события правонарушения как такового и, соответственно, на отсутствии состава, а также на ошибке восприятия - никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов.

Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов»

В результате задержанную арестовали на 5 суток. Между тем, " не такая радуга" содержит 6 цветов, а семицветное изображение является общепринятым и допустимым.


Депутат Хинштейн поясняет: в использовании символики важны детали: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Именно такой образ формирует представителя ЛГБТ* . Это чистой воды демонстрация принадлежности к экстремистскому движению. Всё это попадает под запрет и должно быть наказано.




За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 400 тыс. руб., юридические лица будут наказаны более серьезно  — штраф до 5 млн. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, также предусмотрены штрафы: граждан могут наказать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.


Одно ясно, что путаница в любом случае неизбежна, и абсурдных ситуаций (как та, что случилась со сменой названия фестиваля) не избежать.


* Признана экстремистской организацией, запрещена в РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Хинштейн   абсурд   запрет   запрет о пропаганде ЛГБТ   радуга   фестиваль Радуга   
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56  комментариев
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8k
Allmaster 2 часа назад
Хуже нет, когда четкие определения отсутствуют что можно а что нет.
И всегда найдутся рьяные поборники исполнения законов, трактующие их в извращенной форме.
Отняли у людей радугу питарасы...
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126
Ли Харви Освальд 10 минут назад
Вот вроде закон должен защищать от п.и.д.о.р.а.с.о.в, а они наоборот активизировались
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21k
scorpick 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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60
rus 19 минут назад
Верните радугу, геи. И сразу мир станет добрее.
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27k
Влад 23 минуты назад
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15k
Объект реальности Полчаса назад
А когда после дождя на небе радуга куда жаловаться.
После "Дождя" и "радуга" ну точно про [мат].
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27k
Sheir 39 минут назад
А вот тут, это жиромордый ничего не пропагандирует?
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5k
Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Как и говорилось неоднократно - понабегут сраные мракобесы, желающие быть святее папы римского и начнется черт знает что.
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656
Александр Богомолов 42 минуты назад
Ну как бы там не только голубые, но и розовые. И если с первыми кое как что-то объяснил этот недодепутат, то как определить вторых? Женщины без косметики? В штанах?
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6k
jfk 45 минут назад
у нас как всегда все до абсурда доведут. менты тоже хороши, даже не знают, что и где нарушено.
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901
no. 46 минут назад
никто не пропагандонит эту лгбту больше, чем наши заботливые депутаты.
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186
Кенни Маккормик 52 минуты назад
еще чуть чуть и будет так:
Ссылка youtu.be
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11k
Александр 56 минут назад
Мы проигрываем битву пи@дорам! Они уже отобрали у нас радугу!
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27k
Sheir 58 минут назад
Вспомнился эпизод из фильма "Асса"
Ссылка youtu.be
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742
GoodFireman Час назад
Тёте пять суток не за хрен впаяли. На сережках есть фиолетовый цвет. А вот у "Радуги" его нет - значит пропаганда, не смотря на 20 с лишним лет творческой деятельности.
Теперь живем с этим.
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15k
ron Час назад
А я бы оставил фестивалю название РАДУГА. Пора вернуть радуге былую славу, а не это [мат] значение, которые оказалось их флагом. Радуга - это красиво! ))
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1k
Александр Шевченко Час назад
Фильм вспомнился ...

Ссылка youtu.be
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1k
raael13 Час назад
Экстремизьм...
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356
Dupych Час назад
В светофоре отличие 3 цвета от Гейского.
До светофора доепитесь.
Светофор рядом с сине-желтым знаком пешехода так это вообще.
Почти полный набор гейского флага с символикой украины.
Красный, Ораньжевый, Зеленый, Желтый , Синий.
Нет только фиолетового до гейского.
Да еще символика украины.
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356
Dupych Час назад
Да еще и пропагандируют по Федеральному каналу Россия 24.
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24k
sanchesS80 Час назад
Один идиот отобрал у людей символ солнца - теперь он запрещен как пропаганда (я про свастику). Теперь отбирают радугу. Что будет следующее?
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8k
tamin Час назад
Чем отличается фанатик идиот от нормального думающего человека? Если он видит двух мужиков, целующихся, он говорит геи. А если видит радугу-говорит радуга. Вот интересно, если меня оскорбляет тупость этого депутата, могу я его исключить из аппарата?
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