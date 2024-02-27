"Идёт в косметике, в раскраске...": депутат Хинштейн разъяснил, как определять пропаганду ЛГБТ*

С декабря 2022 года в России запрещена «пропаганда ЛГБТ». В конце 2023 года Верховный суд «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность в России.





В связи с этими нововведениями россияне не понимают, что уже наказуемо, а что - допустимо. Кто-то работает на опережение и спешно изживает любой намёк на "запрещёнку". К примеру, театральный фестиваль «Радуга» еще в конце 2023 года сменил своё название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Это один из самых известных фестивалей в стране, который ведёт свою историю с 2000 года, и решение о смене названия его организаторы назвали не окончательным, но вероятным.



