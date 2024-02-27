"Идёт в косметике, в раскраске...": депутат Хинштейн разъяснил, как определять пропаганду ЛГБТ*

В связи с введением запрета на пропаганду ЛГБТ* многие россияне в растерянности: как распознать запрещенное и что подлежит наказанию. Один из авторов закона разъясняет, кому следует быть настороже.
С декабря 2022 года в России запрещена «пропаганда ЛГБТ». В конце 2023 года Верховный суд «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность в России.
В связи с этими нововведениями россияне не понимают, что уже наказуемо, а что - допустимо. Кто-то работает на опережение и спешно изживает любой намёк на "запрещёнку". К примеру, театральный фестиваль «Радуга» еще в конце 2023 года сменил своё название на Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Это один из самых известных фестивалей в стране, который ведёт свою историю с 2000 года, и решение о смене названия его организаторы назвали не окончательным, но вероятным.
«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд», — пояснила руководитель фестиваля Светлана Лаврецова. На сайте фестиваля он уже представлен под новым именем. "Радугу" похоронили во избежание наездов пронырливых общественников, готовых усмотреть пропаганду ЛГБТ* абсолютно везде,.
Именно они добились ареста жительницы Нижнего Новгорода, надевшей серёжки в форме лягушки, сидящей на радуге. Инцидент, квалифицированный как административное правонарушение, произошел 29 января 2024 года, когда к девушке подошли агрессивно настроенные люди, которые начали требовать, чтобы она сняла якобы запрещённую символику. Вся эта история снималась на видео, которое разместили в местных пабликах.
Почти сразу героиню сюжета вызвали на допрос сотрудники ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму) и, несмотря на усилия адвоката, задержали и оставили в отделе до суда.
Адвокат задержанной рассказывает:
«Вменялась статья 20.3, ч.1 КоАП, а именно - публичное демонстрирование символики экстремистской организации. При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался, и какие признаки соответствующей символики он имел. Были формальные ссылки на юридические формулировки Решения Верховного Суда от 30 ноября 2023 года о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией. Также в процессе были исследованы сами серёжки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением 7-цветной радуги. Защита настаивала на отсутствии события правонарушения как такового и, соответственно, на отсутствии состава, а также на ошибке восприятия - никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов.
Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов»
В результате задержанную арестовали на 5 суток. Между тем, " не такая радуга" содержит 6 цветов, а семицветное изображение является общепринятым и допустимым.
Депутат Хинштейн поясняет: в использовании символики важны детали: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Именно такой образ формирует представителя ЛГБТ* . Это чистой воды демонстрация принадлежности к экстремистскому движению. Всё это попадает под запрет и должно быть наказано.
Источник:
За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 400 тыс. руб., юридические лица будут наказаны более серьезно — штраф до 5 млн. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, также предусмотрены штрафы: граждан могут наказать на сумму до 200 тыс. руб., компании — до 4 млн руб.
Одно ясно, что путаница в любом случае неизбежна, и абсурдных ситуаций (как та, что случилась со сменой названия фестиваля) не избежать.
* Признана экстремистской организацией, запрещена в РФ.
Источник:
- В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»
- «Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции
- Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
- Врачи призывают запретить конфеты Skittles
- «Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России
И всегда найдутся рьяные поборники исполнения законов, трактующие их в извращенной форме.
Отняли у людей радугу питарасы...
После "Дождя" и "радуга" ну точно про [мат].
Теперь живем с этим.
Типа вы хоть с красным флагом бегайте, Если нам поблазнилось, что это ЛГБТ, мы вас посадим.
До светофора доепитесь.
Светофор рядом с сине-желтым знаком пешехода так это вообще.
Почти полный набор гейского флага с символикой украины.
Красный, Ораньжевый, Зеленый, Желтый , Синий.
Нет только фиолетового до гейского.
Да еще символика украины.
А петуха, который во все века был символом гордости и боевого характера, стараниями гопоты черт-те во что превратили