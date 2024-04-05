«Нет плохой нации, есть плохие люди»: сотрудница ПВЗ из Нижегородской области извинилась в МВД за слова «я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались»

Недавно в сети появился ролик из города Бор Нижегородской области. В нём мужик приходит в ПВЗ и начинает терзать сотрудницу пункта вопросами про национальность. До этого она заявляла ему: «Я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались».

Видео вырвано из контекста. Начала конфликта нет, но со стороны выглядит, будто мужик специально провоцирует девушку, чтобы она ляпнула что-то на камеру.