«Нет плохой нации, есть плохие люди»: сотрудница ПВЗ из Нижегородской области извинилась в МВД за слова «я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались»

Мужчина, из-за которого и случился конфликт, тоже попросил прощения.
Недавно в сети появился ролик из города Бор Нижегородской области. В нём мужик приходит в ПВЗ и начинает терзать сотрудницу пункта вопросами про национальность. До этого она заявляла ему: «Я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались».
Видео вырвано из контекста. Начала конфликта нет, но со стороны выглядит, будто мужик специально провоцирует девушку, чтобы она ляпнула что-то на камеру.
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Вскоре роликом заинтересовались полицейские и пригласили участников конфликта на беседу. Оказалось, что мужик - курьер «Яндекса», с девушкой контактировал уже не в первый раз. Они поругались и мужчина нелестно высказался о её внешности, в ответ и получил то высказывание про «нерусских».
В отделе полиции девушка заявила, что курьер перед ней извинился. И сообщила, что «в России нет плохой нации, есть плохие люди». Мужик на камеру сказал то же самое и несколько раз повторил, что все «должны оставаться людьми» и «включили разум».
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Так что работники МВД выступили миротворцами:
Сотрудница ПВЗ и курьер, который является коренным жителем региона, признали, что инцидент произошёл на почве личных неприязненных отношений. Претензий друг к другу стороны конфликта не имеют, - сообщили представители ведомства.
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Поэтому и черным квадратом закрыли?