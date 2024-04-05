FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8611 постов • 1058 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Нет плохой нации, есть плохие люди»: сотрудница ПВЗ из Нижегородской области извинилась в МВД за слова «я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались»

«Нет плохой нации, есть плохие люди»: сотрудница ПВЗ из Нижегородской области извинилась в МВД за слова «я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались»

Автор:
05 апреля 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   МВД   Нижегородская область   ПВЗ   Яндекс   бор   извинения   конфликт   курьер   сотрудница   
933
1
2

Мужчина, из-за которого и случился конфликт, тоже попросил прощения.

Недавно в сети появился ролик из города Бор Нижегородской области. В нём мужик приходит в ПВЗ и начинает терзать сотрудницу пункта вопросами про национальность. До этого она заявляла ему: «Я хочу, чтоб все нерусские отсюда убрались».

Видео вырвано из контекста. Начала конфликта нет, но со стороны выглядит, будто мужик специально провоцирует девушку, чтобы она ляпнула что-то на камеру.

Вскоре роликом заинтересовались полицейские и пригласили участников конфликта на беседу. Оказалось, что мужик - курьер «Яндекса», с девушкой контактировал уже не в первый раз. Они поругались и мужчина нелестно высказался о её внешности, в ответ и получил то высказывание про «нерусских».

В отделе полиции девушка заявила, что курьер перед ней извинился. И сообщила, что «в России нет плохой нации, есть плохие люди». Мужик на камеру сказал то же самое и несколько раз повторил, что все «должны оставаться людьми» и «включили разум».

Так что работники МВД выступили миротворцами:

Сотрудница ПВЗ и курьер, который является коренным жителем региона, признали, что инцидент произошёл на почве личных неприязненных отношений. Претензий друг к другу стороны конфликта не имеют, - сообщили представители ведомства.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   МВД   Нижегородская область   ПВЗ   Яндекс   бор   извинения   конфликт   курьер   сотрудница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alex 36 минут назад
Пусть этот гнида черножопая мне такое сказать попробует. Они с бабами только смелые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Oleg SC 5 минут назад
Зря извинилась....правду сказала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий Полчаса назад
Ринат=д...ёб сотворил "конфликт" на ровном месте. Теперь конфликт улажен! Ну не до...ёб ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Juli 43 минуты назад
сыкуха оз нижегородской области определенно больше всех страдает от понаехавших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher 45 минут назад
Откуда в Нижнем такие монобровые коренные жители?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 45 минут назад
« Они поругались и мужчина нелестно высказался о её внешности»

Поэтому и черным квадратом закрыли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2755 постов (2707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однажды в офисе
Однажды в офисе
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Набирающие популярность в сообществах
Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев⁠⁠
Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев⁠⁠
«Свиная война» между США и Великобританией
«Свиная война» между США и Великобританией
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#Прикол#забавно#аварии#авто аварии#Еда#продукты#улыбнуло
#автомобили#Юмор#интересно#в мире#люди#ДТП#истории#позитив#СССР#деньги
#автомир#факты#Автовсячина#животные#интересное#милота#собака#полиция#ЧП#смертельное ДТП
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась «Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе» «Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе» В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр» В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта,...

На что жалуетесь?

Вернуться