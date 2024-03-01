В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции

По предварительным данным, причиной стрельбы стал личный конфликт.
На улице Рашпилевской в центре Краснодара неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. Как стало известно, его целью был водитель внедорожника "Лексус", которого тот поджидал у магазина. Злоумышленник стрелял практически в упор — когда мужчина покидал салон автомобиля, к нему подбежал вооружённый человек и дважды выстрелил в область груди.
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После нападения пострадавший несколько минут находился в сознании, однако полученные ранения были несовместимы с жизнь. Он упал перед своим автомобилем и скончался до приезда скорой помощи. Что касается нападавшего, то он остался на месте преступления, положив ружьё на капот своей "Калины".
"Не бойтесь, стрелять больше не буду. Вызывайте полицию. Я сдаюсь", — обратился к испуганным прохожим нападавший.
Мотивы преступника пока доподлинно неизвестны. По предварительным данным, причиной стрельбы стал личный конфликт. Уточняется, что погибший занимался бизнесом, не так давно ему принадлежал ночной клуб. Сейчас на имя 58-летнего владельца "Лексуса" Якуба Х. зарегистрировано фермерское хозяйство.
На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелок дался полицейским без сопротивления.
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UPD: стало известно, что погибшего зовут Якубу Хамиду Туре, он выходец из Африки. Ранее он владел ночным клубом, но позже перешёл в аграрный сектор. Стрелявший в него 55-летний Андраник Григорян некогда был бизнес-партнёром Якубу. Мотивом своего поступка стрелок называет личную неприязнь.
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-всякая х"ета приезжает , устраивают тут свой бизнес, еще и разборки меж собой устраивают. Скоро местных зажмут совсем. Ох"енная миграционная политика...
К сожалению Российское законодательство в таких случаях встает на сторону преступника.