В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции

После нападения пострадавший несколько минут находился в сознании, однако полученные ранения были несовместимы с жизнь. Он упал перед своим автомобилем и скончался до приезда скорой помощи. Что касается нападавшего, то он остался на месте преступления, положив ружьё на капот своей "Калины".



