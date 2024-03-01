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В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции

В центре Краснодара мужчина выстрелил в человека из ружья и спокойно сдался полиции

Автор:
01 марта 2024 17:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   конфликт   полиция   ружьё   стрельба   
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По предварительным данным, причиной стрельбы стал личный конфликт.

На улице Рашпилевской в центре Краснодара неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. Как стало известно, его целью был водитель внедорожника "Лексус", которого тот поджидал у магазина. Злоумышленник стрелял практически в упор — когда мужчина покидал салон автомобиля, к нему подбежал вооружённый человек и дважды выстрелил в область груди.

После нападения пострадавший несколько минут находился в сознании, однако полученные ранения были несовместимы с жизнь. Он упал перед своим автомобилем и скончался до приезда скорой помощи. Что касается нападавшего, то он остался на месте преступления, положив ружьё на капот своей "Калины".


"Не бойтесь, стрелять больше не буду. Вызывайте полицию. Я сдаюсь", — обратился к испуганным прохожим нападавший.

Мотивы преступника пока доподлинно неизвестны. По предварительным данным, причиной стрельбы стал личный конфликт. Уточняется, что погибший занимался бизнесом, не так давно ему принадлежал ночной клуб. Сейчас на имя 58-летнего владельца "Лексуса" Якуба Х. зарегистрировано фермерское хозяйство.


На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелок дался полицейским без сопротивления.

UPD: стало известно, что погибшего зовут Якубу Хамиду Туре, он выходец из Африки. Ранее он владел ночным клубом, но позже перешёл в аграрный сектор. Стрелявший в него 55-летний Андраник Григорян некогда был бизнес-партнёром Якубу. Мотивом своего поступка стрелок называет личную неприязнь.

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   конфликт   полиция   ружьё   стрельба   
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13  комментариев
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11k
Олегbl4 49 минут назад
Видимо жертва доканала мужика чем-то... Только этот выход и был.
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55k
Опиум для народа 2 минуты назад
-"стало известно, что оба мужчины выходцы из Африки. Некогда вели бизнес вместе."-
-всякая х"ета приезжает , устраивают тут свой бизнес, еще и разборки меж собой устраивают. Скоро местных зажмут совсем. Ох"енная миграционная политика...
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6k
Lexx 7 минут назад
Иногда преступник вызывает большее сочувствие, чем его жертва. © "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона - Кровавая надпись".
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4k
Владимир 11 минут назад
где-бабки,там нет друзей...
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24k
sanchesS80 14 минут назад
Бизнес не поделили. Разобрались по понятиям.
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14k
KotSkripaley 18 минут назад
До чего Мандела ЮАР довел, африканцы бегут в Краснодар.
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8k
Alex Полчаса назад
Пипец, мент даже наручники на него не надел.
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Я х...ею! Стоит преступник. Рядом сотрудник полиции и преступник разговаривает по телефону!!!! Да ты ах....л что ли парень в форме!!!???? Где "мордой в пол и наручники"? Что же в жизни происходит то!!!??? Он что, сотрудник полиции, дурак что ли последний?
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4k
Dmitry_61rus Полчаса назад
Офигенные направления бизнеса. Ночной клуб и тут же фермерское хозяйство. Отжал он это хозяйство у мужыка. От безысходности пошел на такой шаг.
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6k
livaneth Полчаса назад
" Ворошиловский стрелк", например.
К сожалению Российское законодательство в таких случаях встает на сторону преступника.
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27k
Вован Полчаса назад
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
А что , в Краснодаре уже открыт весенний "охотничий сезон"?
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