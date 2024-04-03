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"Сама себе вырыла яму": нерусский клиент ПВЗ в Нижегородской области пообещал расправиться с менеджером из-за межнационального конфликта

"Сама себе вырыла яму": нерусский клиент ПВЗ в Нижегородской области пообещал расправиться с менеджером из-за межнационального конфликта

Автор:
03 апреля 2024 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижегородская область   ПВЗ   Угрозы   бор   конфликт   мигранты   разжигание межнациональной розни   
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Девушка заявила, что хочет, чтобы из России уехали все мигранты - и получила в свой адрес кучу угроз.

В городе Бор (Нижегородская область) менеджер пункта выдачи заказов резко отозвалась о понаехавших в Россию, заявив, что мигрантам тут делать нечего. В СМИ сообщают, что видео, попавшее в соцсети, было сделано уже в четвёртое посещение монобрового клиента, который провоцировал и разводил девушку на конфликт. И добился своего.



В результате оппонент пообещал менеджеру встречу с некими знакомыми, которые с ней разберутся. Докучливый мужик приходил в пункт неоднократно, и угрожал девушке полицией за  разжигание межнациональной розни.



Она же уверена, что конфликт спровоцирован и также пообещала обратиться в  правоохранительные органы за  то, что посетитель ворвался к  ней на  работу в  ПВЗ и угрожал.


Конфликт возник после трагедии в "Крокус Сити Холле", и его разжигатель, возможно, действовал намеренно.

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Метки: Видео   Нижегородская область   ПВЗ   Угрозы   бор   конфликт   мигранты   разжигание межнациональной розни   
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9  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
очередная черножопая обезьяна .
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1k
Михаил 2 минуты назад
Оч надеюсь что эта макака вместе со своим выводком свалит обратно на родину ...
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63
Mikahil A 13 минут назад
Дык щелоуэк полезное дело делает - показывает землякам, что им тут не рады
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10k
SuperTroll 14 минут назад
Поддерживаю девчулю! Пускай обезьяны монобровые, валят в свои страны и там живут как хотят!
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14k
кот базилий Полчаса назад
Ходят и спецом залуп..ся , под умного косит. К своей немытой роже внимание привлекает, потом - плакать и извинятся , "я не хатель, миня не поняль" итд.
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36k
Опаньки 37 минут назад
ты один приходи, мы тоже одни придем
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5k
ЛеонидТерехов 38 минут назад
https://vk.com/obshina_rus

Русская Община
Люди, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа. Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром.

Уверены – крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого ее члена. Будь то столкновение с недобросовестными чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми.

Список чатов, которые уже работают и ссылок, по которым можно вступить в них:

Московская Область север:
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Московская Область запад:
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Московская Область юг:
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Московская Область восток:
https://t.me/ G0s5lacOsQc2OWIyhttps://t.me/ G0s5lacOsQc2OWIy

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12k
Том Сойер 46 минут назад
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8k
Alex Час назад
Гнида черножопая
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1950 постов (1940 в горячем)

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