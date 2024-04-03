"Сама себе вырыла яму": нерусский клиент ПВЗ в Нижегородской области пообещал расправиться с менеджером из-за межнационального конфликта

Она же уверена, что конфликт спровоцирован и также пообещала обратиться в правоохранительные органы за то, что посетитель ворвался к ней на работу в ПВЗ и угрожал.





Конфликт возник после трагедии в "Крокус Сити Холле", и его разжигатель, возможно, действовал намеренно.