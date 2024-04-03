"Сама себе вырыла яму": нерусский клиент ПВЗ в Нижегородской области пообещал расправиться с менеджером из-за межнационального конфликта

Девушка заявила, что хочет, чтобы из России уехали все мигранты - и получила в свой адрес кучу угроз.
В городе Бор (Нижегородская область) менеджер пункта выдачи заказов резко отозвалась о понаехавших в Россию, заявив, что мигрантам тут делать нечего. В СМИ сообщают, что видео, попавшее в соцсети, было сделано уже в четвёртое посещение монобрового клиента, который провоцировал и разводил девушку на конфликт. И добился своего.
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В результате оппонент пообещал менеджеру встречу с некими знакомыми, которые с ней разберутся. Докучливый мужик приходил в пункт неоднократно, и угрожал девушке полицией за разжигание межнациональной розни.
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Она же уверена, что конфликт спровоцирован и также пообещала обратиться в правоохранительные органы за то, что посетитель ворвался к ней на работу в ПВЗ и угрожал.
Конфликт возник после трагедии в "Крокус Сити Холле", и его разжигатель, возможно, действовал намеренно.
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Русская Община
Люди, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа. Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром.
Уверены – крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого ее члена. Будь то столкновение с недобросовестными чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми.
Список чатов, которые уже работают и ссылок, по которым можно вступить в них:
Московская Область север:
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Московская Область юг:
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Московская Область восток:
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Смоленск:
https://t.me/ MfbndVUXxik4MDRihttps://t.me/ MfbndVUXxik4MDRi
Тверь:
https://t.me/ OGGREpAD0O9mYmZihttps://t.me/ OGGREpAD0O9mYmZi
Краснодарский край:
https://t.me/ Cw_VfzG24Sk0ZDA6https://t.me/ Cw_VfzG24Sk0ZDA6
Рязань:
https://t.me/ CBuoJRH5YeJiYjkyhttps://t.me/ CBuoJRH5YeJiYjky
Новосибирск:
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Омск:
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Владивосток:
https://t.me/ PpTKMIoIO3IxYTBihttps://t.me/ PpTKMIoIO3IxYTBi
Хабаровский край:
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