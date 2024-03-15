Подросток, запугавший и заставивший поверить в мистику целый город

Подростковый возраст – время бунтарства и вызова привычным устоям. Но иногда детские шуточки могут зайти настолько далеко, что результатом становится ощущение ужаса, в которое был повергнут целый город.
Так было в январе 1900 года в доме в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Джейкоб и Элизабет Шталь воспитывали семерых детей. Но, видимо, у них ещё было свободное местечко в доме даже при такой плотности населения. Поскольку после Рождества у них поселился ещё и призрак.
С тех пор посуда двигалась по столу, постельное бельё разбрасывалось по дому, перевёрнутые столы и стулья не давали покоя в комнатах, а куски дерева, угля и другие случайные предметы летели в детей и всех, кто попадал в поле зрения. Элизабет, женщина «безупречной правдивости», замечала у своих окон призрачные руки и даже утверждала, что видела, как танцуют стулья.
Что же вдруг заставило дьявольский дух завладеть домом? За время существования дома в его стенах даже никто не умирал. И, как отметили представители СМИ, он вряд ли соответствует стандарту дома с привидениями:
Дом Шталя – не то место, которое избрал бы для своих проделок настоящий, уважающий себя дух. Недалеко есть несколько величественных и мрачных особняков, а на склоне холма, на виду, стоит самый восхитительный заброшенный дом с разбитыми окнами, хлопающими ставнями и прочими желательными аксессуарами.
Однако в доме Шталя дело дошло до того, что обитатели не могли даже спать в нём. Полиция провела расследование, но ничего не обнаружила. Священнослужители пытались изгнать непокорного духа, но он не боялся их молитв.
К середине января любопытные соседи стали собираться возле дома в надежде увидеть призрака своими глазами. Один из них, механик по имени Август Пост, провёл ночь на кухне и сообщил о многочисленных встречах с призраком. Сидя на кухне и покуривая глиняную трубку, он видел, как столовые приборы поднимались со стола и прыгали к плите, и всё это под звуки ударов по стенам и дверям. Пост готов был поклясться, что рядом никого не было. Когда он вышел из кухни, то обнаружил, что его трубка разбита на полу. Он обвинил в этом дьявола.
Пост и другие обсуждали странные происшествия в баре напротив, где было выпито немало крепких алкогольных напитков. Не найдя логичных объяснений, болтливые соседи начали придумывать свои собственные. Популярной была теория о первой жене Джейкоба, которая умерла восемь лет назад и оставила мужа с тремя маленькими детьми. Шталь женился на Элизабет всего месяц спустя и купил их дом с привидениями на деньги, оставшиеся от покойной жены. Может быть, её дух злится на не особенно убитого горем мужа и его новую жену?
Мартин Керли, владелец салуна, не верил ни в призраков, ни в полтергейст, ни во что-либо сверхъестественное, поэтому он отправился в дом Шталя, чтобы узнать, что это за суета там творится, и найти ответы. Но вместо того, чтобы разгадать тайну, он вернулся со свежим запасом историй, которые, несомненно, пригодятся в бизнесе:
То, что я увидел сегодня утром, я больше никогда не хочу видеть, - сказал он репортеру, не выходя из своего бара. Вы можете стоять в этом магазине и слышать стук с другой стороны улицы. Сегодня утром я стоял на кухне и видел, как ножи поднимались со стола и падали на плиту. Я видел, как одного из детей бросили на пол.
Этим ребёнком была двенадцатилетняя Берта. Несмотря на толчок невидимой руки, Берта не боялась никаких призраков. Не боялась она и полицейских или соседей, которые заполонили их дом. До тех пор, пока её не посетил Артур В. Бишоп.
Бишоп был президентом Общества по предотвращению жестокого обращения с детьми.
Очевидно, его внимание привлекли сообщения о нападении на Берту, а также о потенциальной угрозе для шести других маленьких детей, подвергавшихся воздействию этого буйного духа. Бишоп попросил оставить Элизабет одну в кухне. Пока миссис Шталь наводила порядок, Берта прокралась в комнату, подняла перекладину стула и швырнула её в стену, а затем скрылась из виду. Хитро, но недостаточно хитро. Бишоп попросил Элизабет привести Берту в комнату. С неохотой девушка подсела к следователю. «Берта, ты знаешь, что такое грех?» - спросил он. «Если ты говоришь ложь, ты поступаешь правильно?»
Девочка отвернулась, судорожно сжимая пальцы. «Тогда скажи мне вот что. Что заставило тебя бросить палку в стену? Ну-ка, расскажи мне».
Берта на мгновение замолчала, а потом, наконец, ответила: «Я не знала, что палка брошена моей рукой». Она призналась, что издавала и другие звуки.
Потрясённая таким признанием, Элизабет встала на защиту дочери, ссылаясь на то, какая она хорошая девочка. Но в ходе беседы Бишоп заметил, что, судя по её рассказам, Берта всегда оказывалась рядом, когда появлялся «призрак». Бишоп заставил девушку пообещать, что она перестанет пугать соседей своими звуками.
Элизабет не была полностью убеждена объяснениями Бишопа. Хотя Берта и признала себя виновницей, она утверждала, что дочь не контролирует свои действия. Женщина пригласила в дом спиритуалистку, миссис А. Дж. Филлипс, чтобы та побеседовала с Бертой. Филлипс расспросила шаловливую девочку и решила, что она не медиум, но «в её глазах было много озорства». Штали всё ещё не верили в это, поэтому отправили Берту на несколько недель к преподобному в надежде, что он отвадит злых духов.
Причины поведения Берты не назывались, хотя, возможно, она обиделась на мачеху или была недовольна рождественскими подарками. А может быть, она просто была двенадцатилетней девочкой, которой нравилось лишнее внимание в маленьком доме, полном детей. Это может испугать любого – ребёнка, взрослого, специалиста и того, кто совершенно не разбирается в потусторонних вещах. Особенно если он искренне готов пугаться и делает это с удовольствием.
Источник:
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