Подросток, запугавший и заставивший поверить в мистику целый город

Этим ребёнком была двенадцатилетняя Берта. Несмотря на толчок невидимой руки, Берта не боялась никаких призраков. Не боялась она и полицейских или соседей, которые заполонили их дом. До тех пор, пока её не посетил Артур В. Бишоп.

Бишоп был президентом Общества по предотвращению жестокого обращения с детьми.

Очевидно, его внимание привлекли сообщения о нападении на Берту, а также о потенциальной угрозе для шести других маленьких детей, подвергавшихся воздействию этого буйного духа. Бишоп попросил оставить Элизабет одну в кухне. Пока миссис Шталь наводила порядок, Берта прокралась в комнату, подняла перекладину стула и швырнула её в стену, а затем скрылась из виду. Хитро, но недостаточно хитро. Бишоп попросил Элизабет привести Берту в комнату. С неохотой девушка подсела к следователю. «Берта, ты знаешь, что такое грех?» - спросил он. «Если ты говоришь ложь, ты поступаешь правильно?»

Девочка отвернулась, судорожно сжимая пальцы. «Тогда скажи мне вот что. Что заставило тебя бросить палку в стену? Ну-ка, расскажи мне».

Берта на мгновение замолчала, а потом, наконец, ответила: «Я не знала, что палка брошена моей рукой». Она призналась, что издавала и другие звуки.

Потрясённая таким признанием, Элизабет встала на защиту дочери, ссылаясь на то, какая она хорошая девочка. Но в ходе беседы Бишоп заметил, что, судя по её рассказам, Берта всегда оказывалась рядом, когда появлялся «призрак». Бишоп заставил девушку пообещать, что она перестанет пугать соседей своими звуками.