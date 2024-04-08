Энфилдское привидение: реальная история, скрывающаяся за голливудским фильмом

В 1977 году семья Ходжсонов, состоящая из матери Пегги Ходжсон, двоих сыновей и двух дочерей, переехала в дом в Энфилде на севере Лондона. Они прожили там совсем недолго, прежде чем в доме начали происходить странные события.

Хотя существуют некоторые сомнения относительно точной даты появления призраков, Пегги Ходжсон утверждает, что они активизировались 30 августа 1977 года.

В ту ночь Джанет и Маргарет, дочери Пегги, пришли к ней в комнату, чтобы рассказать, что кровати их братьев двигаются сами по себе.

Маргарет Ходжсон в то время было 13 лет, а Джанет – 10 лет. Они жаловались не только на то, что мебель двигается сама по себе, но и на стук, доносящийся из стен спальни.

На следующую ночь Пегги услышала громкие звуки, доносящиеся с верхнего этажа дома. Звуки исходили от большого дубового сундука, который каким-то образом двигался сам по себе. Когда женщина попыталась остановить движение, ей не удалось остановить его продвижение к двери. Казалось, что сундук хочет заманить их в ловушку.

С этого момента странные явления стали происходить всё чаще, и в основном с детьми. Маргарет и особенно Джанет, похоже, стали особой мишенью для полтергейста. Позже Джанет призналась, что пыталась вызвать духа, и, похоже, тот ответил.

Но это не было просто детским вымыслом. Необъяснимую паранормальную активность в доме видели и другие взрослые свидетели, в том числе женщина-полицейский, которая составила письменный отчёт.

Она видела, как стул левитировал почти в трёх сантиметрах от пола и плыл в сторону угла, переместившись в общей сложности больше чем на метр. Однако, несмотря на свидетельства очевидцев, полиция так и не вмешалась, чтобы помочь семье.