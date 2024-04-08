Энфилдское привидение: реальная история, скрывающаяся за голливудским фильмом

Сериалы и фильмы о призраках и полтергейсте – одна из самых распространённых и востребованных тем в жанре фильмов ужасов. И они особенно интересны и будоражат воображение, если сняты по реальным событиям.
Когда в августе 1977 года семья Ходжсонов села поиграть со спиритической доской, они и представить себе не могли, что их ждёт. Забавная игра вызвала полтергейст, который угрожал жизни всей семьи.
В мире, где большинство людей сомневаются в присутствии и реальности духов и призраков, история о привидениях в Энфилде стоит особняком. Если сверхъестественного не существует, то что же тогда пережила эта семья?
Паранормальные события были настолько необычными, что стали сюжетом голливудского фильма 2016 года «Заклятие 2». Фильм привлёк внимание зрителей по всему миру и стал самой успешной картиной ужасов года. Годом ранее на экраны вышел сериал «Призраки Энфилда», тоже довольно тепло принятый любителями жанра.
Но что же на самом деле произошло в тихом семейном доме на севере Лондона? Насколько эта история соответствует действительности, а насколько, как и многие другие голливудские фильмы, является выдумкой?
В 1977 году семья Ходжсонов, состоящая из матери Пегги Ходжсон, двоих сыновей и двух дочерей, переехала в дом в Энфилде на севере Лондона. Они прожили там совсем недолго, прежде чем в доме начали происходить странные события.
Хотя существуют некоторые сомнения относительно точной даты появления призраков, Пегги Ходжсон утверждает, что они активизировались 30 августа 1977 года.
В ту ночь Джанет и Маргарет, дочери Пегги, пришли к ней в комнату, чтобы рассказать, что кровати их братьев двигаются сами по себе.
Маргарет Ходжсон в то время было 13 лет, а Джанет – 10 лет. Они жаловались не только на то, что мебель двигается сама по себе, но и на стук, доносящийся из стен спальни.
На следующую ночь Пегги услышала громкие звуки, доносящиеся с верхнего этажа дома. Звуки исходили от большого дубового сундука, который каким-то образом двигался сам по себе. Когда женщина попыталась остановить движение, ей не удалось остановить его продвижение к двери. Казалось, что сундук хочет заманить их в ловушку.
С этого момента странные явления стали происходить всё чаще, и в основном с детьми. Маргарет и особенно Джанет, похоже, стали особой мишенью для полтергейста. Позже Джанет призналась, что пыталась вызвать духа, и, похоже, тот ответил.
Но это не было просто детским вымыслом. Необъяснимую паранормальную активность в доме видели и другие взрослые свидетели, в том числе женщина-полицейский, которая составила письменный отчёт.
Она видела, как стул левитировал почти в трёх сантиметрах от пола и плыл в сторону угла, переместившись в общей сложности больше чем на метр. Однако, несмотря на свидетельства очевидцев, полиция так и не вмешалась, чтобы помочь семье.
Очень быстро стало ясно, что в доме действительно обитает полтергейст. Его проявления стали учащаться день ото дня.
Стуки обычно то усиливались, то затихали, как будто кто-то стучал с другой стороны стен, двигаясь вверх и вниз, казалось, сквозь стены и пол. Это напугало семью до такой степени, что они решили спать в одной комнате.
Пегги обратилась за помощью к своим соседям, семье Ноттингемов. Ноттингемы также подтвердили, что слышали стук из стен и с потолка, чего оказалось достаточно, чтобы испугаться до ужаса. Некоторые из звуков даже были записаны на плёнку.
О странных событиях стало известно, и дом посетили полицейские, экстрасенсы, исследователи паранормальных явлений, журналисты, шарлатаны и зеваки, которые пытались разобраться в происходящем. Помимо прочего, это обеспечило множество свидетелей паранормальной активности в доме.
Но хуже всего было, когда призрак начал нападать на самих детей. Джанет Ходжсон несколько раз подхватывалась призраком, левитируя в воздухе. Это даже запечатлел на фотографиях журналист Daily Mirror по имени Грэм Моррис.
Фотографии не поддаются интерпретации, и скептики могут утверждать, что на них изображена только Джанет, спрыгнувшая с кровати. Однако свидетели утверждают, что неоднократно видели, как Джанет левитирует в воздухе.
Первыми исследователями паранормальных явлений в Энфилде стали Морис Гроссе и Гай Лайон Плейфейр, присланные Обществом психических исследований. Эта пара подтвердила, что в доме действительно обитают привидения, и что они лично видели, как игрушки и мебель двигались сами по себе.
После того как Морис Гроссе даже стал свидетелем того, как призрак овладел Джанет, к расследованию дела подключились известные американские исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены, которые провели в доме целый день и стали основными героями фильма. Хотя их участие было не таким масштабным, как показано в картине, Уоррены также подтвердили, что в доме в Энфилде наблюдался экстремальный уровень паранормальной – нечеловеческой активности.
Одним из важных доказательств существования одержимости и паранормальной активности является магнитофонная запись, на которой Джанет говорит хриплым мужским голосом. Голос не похож на тот, который могла бы имитировать юная девушка.
На записи Джанет рассказывает об обстоятельствах смерти старика по имени Билл Уилкинс. Говоря голосом Билла, Джанет раскрывает подробности его смерти, которые она не могла знать, что добавляет достоверности опыту.
По её словам, он ослеп за несколько мгновений до смерти, пострадав от кровоизлияния в мозг. Билл действительно уснул и умер в кресле, поставленном в одном из углов комнаты в том же доме, где поселилась семья.
Эти и другие подробности о Билле Уилкинсе были представлены его сыну. Он смог подтвердить, что слова, сказанные через Джанет, были верны почти во всех деталях.
Паранормальная активность в доме продолжалась ещё некоторое время. По словам Джанет Ходжсон, полтергейст затих только после того, как в дом был приглашён священник, чтобы освятить его.
Со временем активность утихла, но семья продолжала время от времени слышать шумы в доме. Семья даже говорила, что им казалось, будто кто-то молча наблюдает за ними, хотя никаких физических проявлений больше не было.
Джанет часто говорила, что полтергейст никогда не причинял семье вреда и что, по её мнению, он просто хотел удостовериться, что его чувствуют и подтверждают его существование. Однако, отчасти из-за сенсационного внимания к этому делу со стороны СМИ, многие считали, что большинство случаев были мистификацией.
Позже Джанет Ходжсон признала, что они подстроили небольшое количество (по её оценкам, около 2%) событий в доме, что, по её словам, было сделано для проверки исследователей. Однако она была непреклонна в том, что подавляющее большинство происшествий, включая все те, что пережила семья, имели сверхъестественное происхождение.
Признание фальсификации всегда повлечёт за собой вопросы обо всех событиях в доме. Независимо от того, правда это или нет, Энфилдское привидение, безусловно, доказывает, что присутствие паранормальных сущностей по-прежнему вызывает интерес у широкой публики.
Пока что призрак молчит. Но это не значит, что однажды ему снова не захочется общения и признания.
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