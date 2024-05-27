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"Я развелась с призраком и усыновила одержимого клоуна, теперь мой бывший ревнует"

"Я развелась с призраком и усыновила одержимого клоуна, теперь мой бывший ревнует"

Автор:
27 мая 2024 08:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Брокард   Кукла   история   клоун   паранормальное   призрак   
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Как утверждает 40-летняя Брокард, некоторое время назад она обручилась с духом солдата Викторианской эпохи. Но отношения с мужем по имени Эдвардо закончились, когда она уличила его в неверности. После этого певица приютила одержимого клоуна, с которым она познакомилась в мотеле The Clown в Неваде.

После турне с куклой по США, женщина вернулась в свой дом в Оксфордшире и прибегла к магии, чтобы узнать прошлое своего нового компаньона. Вот только Эдвардо не хочет видеть клоуна в доме.

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Брокард рассказывает, что бывший муж довольно спокойно относится к её общению с призраками, но мысль о том, что она привела ещё одного духа в их общее пространство, сводит его с ума.

"Я сразу понимаю, когда Эдвардо хочет что-то сказать, его энергия очень мощная. В последнее время я редко его вижу. Но ему не нравится клоун, он наблюдает за ним, и я постоянно нахожу куклу у двери", - объяснила британка.

"Ему не о чем беспокоиться, я и не думаю выходить замуж за призрака-клоуна, хотя это было бы забавно. Я лишь провожу исследование, и мне точно не хочется ввязываться в паранормальный любовный треугольник".

"Возможно, Эдвардо уловил плохую энергию и просто присматривает за мной. Меня завораживают предметы, в которых живут духи, это совершенно новый мир для меня, поэтому я стараюсь узнать и впитать как можно больше".

Во время поездки в знаменитый мотель The Clown Брокард сразу же почувствовала клоуна и быстро нашла с ним общую тему - любовь к театру и выступлениям.

Дух поведал ей, что он был клоуном и проводил свои дни, выступая перед публикой, которой его сценки казались скучными.

Женщина пояснила: "Когда я общаюсь с духами, то в первую очередь чувствую их эмоции. Иногда душа привязывается к предмету, в данном случае эта кукла когда-то принадлежала настоящему клоуну".

"Его мучили мечты о славе, но он был обречён на уличные выступления, где его не ценили. Он выбрал меня, чтобы я рассказала его историю".

Владелец мотеля разрешил приютить клоуна и провести тщательное паранормальное расследование.

"Я почувствовала непреодолимое желание узнать больше об этом человеке, он хочет быть спасённым. В мотеле клоуны конкурируют между собой, их сотни, и все они борются за внимание посетителей. Мне было интересно посмотреть, как он будет вести себя в разных ситуациях".

The Clown считается самым жутким местом в Неваде. Проведя ночь в мотеле в одиночестве, Брокард поделилась своими соображениями.

"Мотель интригует тем, что на его территории было совершено множество убийств. Считается, что в этом месте действуют темные силы, поскольку оно расположено рядом с порталом".

"Рядом находится кладбище, так что это не самое весёлое место. Говорят, призраки всё ещё обитают здесь, и некоторые из них завладели клоунами в музее".

Покинув гостиницу, Брокард вместе с новым другом отправилась гастролировать. Они побывали в Голливуде и даже отожгли в Городе грехов.

"Пока что клоун ведёт себя мирно, - добавила она. - Ничего такого, что могло бы вызвать у меня тревогу. Надеюсь, теперь, когда у меня в доме два призрака, ситуация не изменится!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брокард   Кукла   история   клоун   паранормальное   призрак   
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11  комментариев
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело! Таким не стоит размножаться.
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8k
a6m5 40 минут назад
На что только не идут всякие певцы и певицы, чтобы привлечь к себе внимание общественности...
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2k
Daggers D. Час назад
А давно ли он(а) женщина то вапще? Не мешало бы об этом тоже в статье упомянуть, для полноты картины.
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2k
Димыч Час назад
Тут либо к специалисту, либо хитровыделанная мадам так зарабатывает.
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21k
Robin Hood Час назад
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3k
Сергей Викторович Час назад
Как же скучно я живу...
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3k
WELL Час назад
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37k
Юрий 2 часа назад
День открытых дверей в дурдоме?
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60k
zloykoyot 2 часа назад
Тараканы у неё в голове крупные, отборные.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2980 постов (2807 в горячем)

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