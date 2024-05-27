"Я развелась с призраком и усыновила одержимого клоуна, теперь мой бывший ревнует"

Как утверждает 40-летняя Брокард, некоторое время назад она обручилась с духом солдата Викторианской эпохи. Но отношения с мужем по имени Эдвардо закончились, когда она уличила его в неверности. После этого певица приютила одержимого клоуна, с которым она познакомилась в мотеле The Clown в Неваде.
После турне с куклой по США, женщина вернулась в свой дом в Оксфордшире и прибегла к магии, чтобы узнать прошлое своего нового компаньона. Вот только Эдвардо не хочет видеть клоуна в доме.
Брокард рассказывает, что бывший муж довольно спокойно относится к её общению с призраками, но мысль о том, что она привела ещё одного духа в их общее пространство, сводит его с ума.
"Я сразу понимаю, когда Эдвардо хочет что-то сказать, его энергия очень мощная. В последнее время я редко его вижу. Но ему не нравится клоун, он наблюдает за ним, и я постоянно нахожу куклу у двери", - объяснила британка.
"Ему не о чем беспокоиться, я и не думаю выходить замуж за призрака-клоуна, хотя это было бы забавно. Я лишь провожу исследование, и мне точно не хочется ввязываться в паранормальный любовный треугольник".
"Возможно, Эдвардо уловил плохую энергию и просто присматривает за мной. Меня завораживают предметы, в которых живут духи, это совершенно новый мир для меня, поэтому я стараюсь узнать и впитать как можно больше".
Во время поездки в знаменитый мотель The Clown Брокард сразу же почувствовала клоуна и быстро нашла с ним общую тему - любовь к театру и выступлениям.
Дух поведал ей, что он был клоуном и проводил свои дни, выступая перед публикой, которой его сценки казались скучными.
Женщина пояснила: "Когда я общаюсь с духами, то в первую очередь чувствую их эмоции. Иногда душа привязывается к предмету, в данном случае эта кукла когда-то принадлежала настоящему клоуну".
"Его мучили мечты о славе, но он был обречён на уличные выступления, где его не ценили. Он выбрал меня, чтобы я рассказала его историю".
Владелец мотеля разрешил приютить клоуна и провести тщательное паранормальное расследование.
"Я почувствовала непреодолимое желание узнать больше об этом человеке, он хочет быть спасённым. В мотеле клоуны конкурируют между собой, их сотни, и все они борются за внимание посетителей. Мне было интересно посмотреть, как он будет вести себя в разных ситуациях".
The Clown считается самым жутким местом в Неваде. Проведя ночь в мотеле в одиночестве, Брокард поделилась своими соображениями.
"Мотель интригует тем, что на его территории было совершено множество убийств. Считается, что в этом месте действуют темные силы, поскольку оно расположено рядом с порталом".
"Рядом находится кладбище, так что это не самое весёлое место. Говорят, призраки всё ещё обитают здесь, и некоторые из них завладели клоунами в музее".
Покинув гостиницу, Брокард вместе с новым другом отправилась гастролировать. Они побывали в Голливуде и даже отожгли в Городе грехов.
"Пока что клоун ведёт себя мирно, - добавила она. - Ничего такого, что могло бы вызвать у меня тревогу. Надеюсь, теперь, когда у меня в доме два призрака, ситуация не изменится!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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