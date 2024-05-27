"Я развелась с призраком и усыновила одержимого клоуна, теперь мой бывший ревнует"

Брокард рассказывает, что бывший муж довольно спокойно относится к её общению с призраками, но мысль о том, что она привела ещё одного духа в их общее пространство, сводит его с ума.

"Я сразу понимаю, когда Эдвардо хочет что-то сказать, его энергия очень мощная. В последнее время я редко его вижу. Но ему не нравится клоун, он наблюдает за ним, и я постоянно нахожу куклу у двери", - объяснила британка.

"Ему не о чем беспокоиться, я и не думаю выходить замуж за призрака-клоуна, хотя это было бы забавно. Я лишь провожу исследование, и мне точно не хочется ввязываться в паранормальный любовный треугольник".

"Возможно, Эдвардо уловил плохую энергию и просто присматривает за мной. Меня завораживают предметы, в которых живут духи, это совершенно новый мир для меня, поэтому я стараюсь узнать и впитать как можно больше".