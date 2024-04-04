На таможне в Орске задержали живого крокодила без документов, но с хозяином

Самарские таможенники не дали вывезти в Казахстан огромного крокодила по имени Бакс.
В Орске работники таможни случайно встретили огромного крокодила в ящике, который ехал со своим хозяином в Казахстан. Оказалось, житель Ростовской области пытался пересечь границу на малотоннажном грузовике. Сотрудники таможни остановили автомобиль и обыскали грузовик. В ящике сотрудники внезапно увидел огромного крокодила. Хозяин объяснил, что его зовут Бакс и вместе они уже 15 лет (он купил крокодила в 2009 году). Крокодил длиной 1,8 метра был абсолютно спокоен, как будто он каждый день путешествует в ящике.
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Никаких разрешительных документов, которые необходимы для вывоза животного за границу, у ростовчанина не было. Зато имелся ветеринарный паспорт. Который, кстати, был с ошибками.
Крокодила отправили в специализированную организацию до выяснения обстоятельств. Хозяину же выписали административный штраф за незаконную перевозку животных. Сейчас идет проверка, уточнили РЕН.ТВ.
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