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На таможне в Орске задержали живого крокодила без документов, но с хозяином

На таможне в Орске задержали живого крокодила без документов, но с хозяином

Автор:
04 апреля 2024 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Питомцы   Юмор   документы   животное на таможне   животные   крокодил   обыск   таможня   
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Самарские таможенники не дали вывезти в Казахстан огромного крокодила по имени Бакс.

В Орске работники таможни случайно встретили огромного крокодила в ящике, который ехал со своим хозяином в Казахстан. Оказалось, житель Ростовской области пытался пересечь границу на малотоннажном грузовике. Сотрудники таможни остановили автомобиль и обыскали грузовик. В ящике сотрудники внезапно увидел огромного крокодила. Хозяин объяснил, что его зовут Бакс и вместе они уже 15 лет (он купил крокодила в 2009 году). Крокодил длиной 1,8 метра был абсолютно спокоен, как будто он каждый день путешествует в ящике.

Никаких разрешительных документов, которые необходимы для вывоза животного за границу, у ростовчанина не было. Зато имелся ветеринарный паспорт. Который, кстати, был с ошибками.

Крокодила отправили в специализированную организацию до выяснения обстоятельств. Хозяину же выписали административный штраф за незаконную перевозку животных. Сейчас идет проверка, уточнили РЕН.ТВ.

Источник:

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Метки: Питомцы   Юмор   документы   животное на таможне   животные   крокодил   обыск   таможня   
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