На таможне в Орске задержали живого крокодила без документов, но с хозяином

В Орске работники таможни случайно встретили огромного крокодила в ящике, который ехал со своим хозяином в Казахстан. Оказалось, житель Ростовской области пытался пересечь границу на малотоннажном грузовике. Сотрудники таможни остановили автомобиль и обыскали грузовик. В ящике сотрудники внезапно увидел огромного крокодила. Хозяин объяснил, что его зовут Бакс и вместе они уже 15 лет (он купил крокодила в 2009 году). Крокодил длиной 1,8 метра был абсолютно спокоен, как будто он каждый день путешествует в ящике.