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30 смешных кадров с животными, которые ревнуют своих хозяев

30 смешных кадров с животными, которые ревнуют своих хозяев

Автор:
05 апреля 2023 20:59
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   забавные животные   подборка   ревность   смешно   смешные животные   фото   
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Хотя мы души не чаем в своих любимых питомцах, иногда бывает так, что мы заводим и других животных — и любим их не меньше! Тогда пушистики начинают ревновать, и порой их приступы ревности крайне драматичны. Посмотрим на ревнивых кошек, собак и других животных, которые не совсем готовы делить своих хозяев с кем-то ещё, и тоже активно требуют внимания.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   забавные животные   подборка   ревность   смешно   смешные животные   фото   
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