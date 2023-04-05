30 смешных кадров с животными, которые ревнуют своих хозяев

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Хотя мы души не чаем в своих любимых питомцах, иногда бывает так, что мы заводим и других животных — и любим их не меньше! Тогда пушистики начинают ревновать, и порой их приступы ревности крайне драматичны. Посмотрим на ревнивых кошек, собак и других животных, которые не совсем готовы делить своих хозяев с кем-то ещё, и тоже активно требуют внимания.
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2. "Наш щенок ревнует нас к ребёнку. Чтобы привлечь внимание, ворует его пустышки, и просит подержать на ручках"
17. "А это наша собака - Афина. Начинает дико ревновать, когда видит, что мы берём на руки других маленьких собак. Приходится её брать и успокаивать"
23. "А я пыталась сфотографировать свою орхидею. Кошка захотела, чтобы я фотографировала только её"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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