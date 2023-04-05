30 смешных кадров с животными, которые ревнуют своих хозяев

Хотя мы души не чаем в своих любимых питомцах, иногда бывает так, что мы заводим и других животных — и любим их не меньше! Тогда пушистики начинают ревновать, и порой их приступы ревности крайне драматичны. Посмотрим на ревнивых кошек, собак и других животных, которые не совсем готовы делить своих хозяев с кем-то ещё, и тоже активно требуют внимания.