30 душевных фото с собаками, которых заметили в разных местах

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Благодаря собакам наша жизнь становится ярче, позитивнее, и с ними мы понимаем, что счастье — это так просто. Даже если просто встретим собаку на улице, и немного пообщаемся с ней. Эти пользователи сети поделились фото собак, которых они встретили в самых разных местах. Взглянем на пушистиков, и зарядимся позитивом.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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