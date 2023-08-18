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30 душевных фото с собаками, которых заметили в разных местах

30 душевных фото с собаками, которых заметили в разных местах

Автор:
18 августа 2023 21:35
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   забавные животные   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Благодаря собакам наша жизнь становится ярче, позитивнее, и с ними мы понимаем, что счастье — это так просто. Даже если просто встретим собаку на улице, и немного пообщаемся с ней. Эти пользователи сети поделились фото собак, которых они встретили в самых разных местах. Взглянем на пушистиков, и зарядимся позитивом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Юмор   домашние животные   животные   забавные животные   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 45 минут назад
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Николаев Борис 45 минут назад
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 47 минут назад
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