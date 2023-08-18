30 душевных фото с собаками, которых заметили в разных местах

Благодаря собакам наша жизнь становится ярче, позитивнее, и с ними мы понимаем, что счастье — это так просто. Даже если просто встретим собаку на улице, и немного пообщаемся с ней. Эти пользователи сети поделились фото собак, которых они встретили в самых разных местах. Взглянем на пушистиков, и зарядимся позитивом.