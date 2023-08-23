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25 несчастных воришек еды, которым прилетела немедленная карма

25 несчастных воришек еды, которым прилетела немедленная карма

Автор:
23 августа 2023 11:56
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Эти забавные животные   Юмор   животные   забавные животные   застряли   приколы с животными   у кормушки   
1316
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Ты не ты, когда голоден... И братья наши меньшие — не исключение. Они готовы буквально на всё, лишь бы как следует подкрепиться. И к чёрту последствия!

Вот несколько примеров таких последствий, которые выглядят забавно и умилительно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Эти забавные животные   Юмор   животные   забавные животные   застряли   приколы с животными   у кормушки   
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1  комментарий
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Шлагбаумэн 10 минут назад
Автор, по моему комментарии не твой конёк
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