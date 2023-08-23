25 несчастных воришек еды, которым прилетела немедленная карма

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Ты не ты, когда голоден... И братья наши меньшие — не исключение. Они готовы буквально на всё, лишь бы как следует подкрепиться. И к чёрту последствия!
Вот несколько примеров таких последствий, которые выглядят забавно и умилительно.
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6. «Этот разбойник застрял головой в банке с лакомством (сублимированная курица), и теперь выглядит как демон»
11. «Кто-то застрял головой, пытаясь стащить остатки еды из мусорного бака. Поймали с поличным»
16. «Мой папа только что принёс домой двух новых щенков бульдога. Один из них сразу же застрял головой в прорези кормушки»
20. «Моя собака решила слопать бублик. Но он оказался слишком круглым и не поместился целиком!»
21. «Пришлось гоняться за бездомным котенком по двору, чтобы снять банку от арахисового масла с его головы. Бедняжка!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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