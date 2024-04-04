Полицейские Баварии пожаловались, что остались без штанов

Сообщается, что проблемы с униформой у баварских полицейских начались в 2020 году, в период пандемии Covid-19. Сейчас же логистические проблемы связаны с нарушением цепочек поставок из-за конфликта в одной восточноевропейской стране.

В баварском МВД тем временем заявляют, что в последнее время задержки доставок отдельных предметов служебной одежды значительно сократилось. Однако глава баварского профсоюза полицейских требует "не просто работы с дефицитом, а оперативного исправления этой ситуации". В МВД пообещали проблему решить. Сейчас униформу доставляют из логистического центра другой федеральной земли — Нижней Саксонии. К 2030 году в баварском городе Хофе обещают построить собственный склад.