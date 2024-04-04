Полицейские Баварии пожаловались, что остались без штанов

Правоохранителям приходится ждать униформу несколько месяцев. Особенно остро ощущается нехватка летних штанов.
Профсоюз баварских полицейских опубликовал шуточное видео, в котором попытался обратить внимание властей на нешуточные проблемы. В ролике двое полицейских обсуждают проблему с задержкой поставок униформы, а затем выходят из служебной машины и выясняется, что они без штанов.
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Издание Die Welt пишет, что полицейским приходится ждать униформу несколько месяцев, это касается и новых сотрудников правоохранительных органов. Наиболее остро обстоят дела со штанами, дошло до того, что у полицейских нет летних брюк, из-за чего руководство разрешило им носить "другие виды штанов".
"Полиция Баварии буквально ходит голой. С 2020 года мы уже почти не говорим о качестве служебной одежды, только о проблемах с доступностью униформы", — заявил председатель Баварской государственной ассоциации профсоюзов немецкой полиции (DPolG) Юрген Кенляйн.
Сообщается, что проблемы с униформой у баварских полицейских начались в 2020 году, в период пандемии Covid-19. Сейчас же логистические проблемы связаны с нарушением цепочек поставок из-за конфликта в одной восточноевропейской стране.
В баварском МВД тем временем заявляют, что в последнее время задержки доставок отдельных предметов служебной одежды значительно сократилось. Однако глава баварского профсоюза полицейских требует "не просто работы с дефицитом, а оперативного исправления этой ситуации". В МВД пообещали проблему решить. Сейчас униформу доставляют из логистического центра другой федеральной земли — Нижней Саксонии. К 2030 году в баварском городе Хофе обещают построить собственный склад.
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-друг спрашивает