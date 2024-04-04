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Полицейские Баварии пожаловались, что остались без штанов

Полицейские Баварии пожаловались, что остались без штанов

Автор:
04 апреля 2024 16:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   бавария   дефицит   полиция   униформа   
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Правоохранителям приходится ждать униформу несколько месяцев. Особенно остро ощущается нехватка летних штанов.

Профсоюз баварских полицейских опубликовал шуточное видео, в котором попытался обратить внимание властей на нешуточные проблемы. В ролике двое полицейских обсуждают проблему с задержкой поставок униформы, а затем выходят из служебной машины и выясняется, что они без штанов.

Издание Die Welt пишет, что полицейским приходится ждать униформу несколько месяцев, это касается и новых сотрудников правоохранительных органов. Наиболее остро обстоят дела со штанами, дошло до того, что у полицейских нет летних брюк, из-за чего руководство разрешило им носить "другие виды штанов".


"Полиция Баварии буквально ходит голой. С 2020 года мы уже почти не говорим о качестве служебной одежды, только о проблемах с доступностью униформы", — заявил председатель Баварской государственной ассоциации профсоюзов немецкой полиции (DPolG) Юрген Кенляйн.

Сообщается, что проблемы с униформой у баварских полицейских начались в 2020 году, в период пандемии Covid-19. Сейчас же логистические проблемы связаны с нарушением цепочек поставок из-за конфликта в одной восточноевропейской стране.


В баварском МВД тем временем заявляют, что в последнее время задержки доставок отдельных предметов служебной одежды значительно сократилось. Однако глава баварского профсоюза полицейских требует "не просто работы с дефицитом, а оперативного исправления этой ситуации". В МВД пообещали проблему решить. Сейчас униформу доставляют из логистического центра другой федеральной земли — Нижней Саксонии. К 2030 году в баварском городе Хофе обещают построить собственный склад.

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Метки: Видео   Германия   бавария   дефицит   полиция   униформа   
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3  комментария
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23k
Shtoppi Час назад
антироссийские санкции что ли дают о себе знать? )))))))) такими темпами, каким германия катится под откос, там скоро не только полицаи без порток останутся.
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Илья Большаков 2 минуты назад
Фрау полицай
в стрингах и с автоматом? Это так пикантно. Туркам и арабам точно понравится.
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18k
бат св 39 минут назад
обычно это только начало, а продолжение ролика смотреть на Pornhuв?
-друг спрашивает
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Burzum
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Лесник
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