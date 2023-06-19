В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего

На место происшествия оперативно прибыла полиция, которая задержала дебошира. Выяснилось, что у стрелявшего, который помимо арбалета был вооружён еще и мачете, есть психическое заболевание. Пострадавшего госпитализировали, и его жизни в настоящий момент ничего не угрожает, а стрелка проверяют на связи с неонацистскими группировками.