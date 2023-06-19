В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего

29-летний псих сначала поискал глазами жертву, а потом выстрелил в парня сирийского происхождения.
На железнодорожной станции в городе Пайне, земля Нижняя Саксония, психически нестабильный человек начал стрелять по прохожим из арбалета. Один человек получил ранение.
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Очевидцы утверждают, что сначала неадекватный гражданин угрожал парню в здании железнодорожного вокзала, а затем выстрелил, попав жертве в спину.
На место происшествия оперативно прибыла полиция, которая задержала дебошира. Выяснилось, что у стрелявшего, который помимо арбалета был вооружён еще и мачете, есть психическое заболевание. Пострадавшего госпитализировали, и его жизни в настоящий момент ничего не угрожает, а стрелка проверяют на связи с неонацистскими группировками.
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