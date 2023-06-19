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В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего

В Германии неадекват в футболке с неонацистской символикой подстрелил из арбалета прохожего

Автор:
19 июня 2023 09:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Германия   арбалет   подстрелил   полиция   раненый   стрельба   
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29-летний псих сначала поискал глазами жертву, а потом выстрелил в парня сирийского происхождения.

На железнодорожной станции в городе Пайне, земля Нижняя Саксония, психически нестабильный человек начал стрелять по прохожим из арбалета. Один человек получил ранение.



Очевидцы утверждают, что сначала неадекватный гражданин угрожал парню в здании железнодорожного вокзала, а затем выстрелил, попав жертве в спину.


На место происшествия оперативно прибыла полиция, которая задержала дебошира. Выяснилось, что у стрелявшего, который помимо арбалета был вооружён еще и мачете, есть психическое заболевание. Пострадавшего госпитализировали, и его жизни в настоящий момент ничего не угрожает, а стрелка проверяют на связи с неонацистскими группировками.



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Метки: Видео   Германия   арбалет   подстрелил   полиция   раненый   стрельба   
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9  комментариев
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74k
Viktor 2 часа назад
Дебошир, это когда пьяный сосед жену гоняет, а тут потенциальный убийца!
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11k
Владимир 6 минут назад
Проверят связи с неонацисткими группировками
у вас все правительство связанно с одной неонацисткой группировкой. Че их не проверить?
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18k
сеньор Леонсио Час назад
А на украине еврей нацист,отдал приказ взорвать ночью ГЭС и утопить людей прятавшихся в подвалах от обстрелов ВСУ,но никто в мире почему то этого не заметил.
Ссылка youtu.be
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3k
Капитошка Час назад
Надо было в хохлов.Там таких мишеней...Особенно в трусах с красной краской.А так,начало хорошее.
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133
Алексей Бляйбтрой Час назад
а кто сказал что оне неонацист? то что он лысый?!
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