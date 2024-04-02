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«Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении

«Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении

Автор:
02 апреля 2024 11:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: major   Видео   Волгоград   в жестоком избиении   обвинение   полиция   
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Волгоградка Инна Белова обвиняет полицейского, который, по ее словам, некогда был ее возлюбленным, в жестоком избиении. Девушка рассказывает, что 2 марта 2022 года у нее загорелась газовая колонка. Она позвонила по номеру 112 и уже справилась с пожаром, когда на вызов приехал участковый, а с ним и несколько других правоохранителей.

Между не вполне трезвой девушкой и полицейскими завязалась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. В результате волгоградка, по ее словам, получила травмы, с которыми ее доставили в 25-ю больницу. Однако, судя по решению суда, это она избила полицейских.



— Белова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кулаком правой руки, с приданием значительной физической силы, нанесла один удар в область века правового глаза, после чего нанесла один удар правой ногой в переднюю область левого бедра участкового, в результате чего последний испытал физическую боль, — сказано в судебном решении. — В результате противоправных действий Беловой уполномоченному, согласно заключению эксперта, причинены телесные повреждения в виде кровоподтека правого глаза.



Беловой вынесли приговор. Однако позже выяснилось, что все происходящее попало на камеру – беседу правоохранителей с Инной снимал на видео ее сосед через дверной глазок. Из приличных слов в ней по большей части предлоги и союзы. В настоящее время на ее основании волгоградка намерена добиваться наказания для своих обидчиков.


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Метки: major   Видео   Волгоград   в жестоком избиении   обвинение   полиция   
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15  комментариев
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20k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Обыкновенная лживая пьянь, потерявшая берега (как же они, эти алкаши, достали). Но вот ЕХИДНЫЙ СМЕХ (???) полицейского настораживает. Хрен его знает, что там было, несмотря на бдительное «око» ссыкливого соседа. Да и просто так типа на пожар наряд, как правило, не выезжает. Одним словом – стандартная подъездная бытовуха. Живём весело.
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11k
Доктор 4 минуты назад
А не хрен с мусором икшаться ....
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46k
Цыц тут у меня 9 минут назад
Баба, любая баба, в принципе не знает, что такое собственная вина. Ей невозможно доказать, что она не права. А если в тушку добавить немного алкоголя, то она становится всесильной, умеющей всё, знающей всё и абсолютно правой во всём. Но, видимо, именно потому что они другие и отличаются от нас, мы их и любим. Такова жизнь.
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39k
Алексей 9 минут назад
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39k
Алексей 10 минут назад
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39k
Алексей 10 минут назад
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39k
Алексей 10 минут назад
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39k
АнтонПолднев 39 минут назад
Губищи ей тоже в конфликте набили?
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26k
сеньор Леонсио 50 минут назад
Волгоградка Инна Белова обвиняет полицейского, который, по ее словам, некогда был ее возлюбленным(ц)

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5k
Владимир 55 минут назад
гнида!
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12k
Б.Касторский 57 минут назад
Ясно. Четверо здоровых лбов были беспощадно избиты неадекватной пьяной девушкой.
Знаете, вот даже если она била, то стоит ли держать таких фарфоровых полицейских? Вопрос риторический конечно.
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275
Эрик Картман Б.Касторский Полчаса назад
Если ты туп объясню, если до этого говна менты дотронулись благодаря видео крысеныша понесли бы несправедливое наказание, ментов сливать сейчас в тренде. Быдло электорат должен на кого то сливать злобу от собственной неустроенности и ущербности.
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3k
PbIBOK Час назад
Да на ней пробы ставить негде!!!
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2443 поста (2382 в горячем)

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