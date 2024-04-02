«Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении

Волгоградка Инна Белова обвиняет полицейского, который, по ее словам, некогда был ее возлюбленным, в жестоком избиении. Девушка рассказывает, что 2 марта 2022 года у нее загорелась газовая колонка. Она позвонила по номеру 112 и уже справилась с пожаром, когда на вызов приехал участковый, а с ним и несколько других правоохранителей.