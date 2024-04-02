«Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении

Волгоградка Инна Белова обвиняет полицейского, который, по ее словам, некогда был ее возлюбленным, в жестоком избиении. Девушка рассказывает, что 2 марта 2022 года у нее загорелась газовая колонка. Она позвонила по номеру 112 и уже справилась с пожаром, когда на вызов приехал участковый, а с ним и несколько других правоохранителей.
Между не вполне трезвой девушкой и полицейскими завязалась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. В результате волгоградка, по ее словам, получила травмы, с которыми ее доставили в 25-ю больницу. Однако, судя по решению суда, это она избила полицейских.
— Белова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кулаком правой руки, с приданием значительной физической силы, нанесла один удар в область века правового глаза, после чего нанесла один удар правой ногой в переднюю область левого бедра участкового, в результате чего последний испытал физическую боль, — сказано в судебном решении. — В результате противоправных действий Беловой уполномоченному, согласно заключению эксперта, причинены телесные повреждения в виде кровоподтека правого глаза.
Беловой вынесли приговор. Однако позже выяснилось, что все происходящее попало на камеру – беседу правоохранителей с Инной снимал на видео ее сосед через дверной глазок. Из приличных слов в ней по большей части предлоги и союзы. В настоящее время на ее основании волгоградка намерена добиваться наказания для своих обидчиков.
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Знаете, вот даже если она била, то стоит ли держать таких фарфоровых полицейских? Вопрос риторический конечно.
Нет, я не туп. О Вас такого сказать не могу.