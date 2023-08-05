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В Санкт-Петербурге прошёл костюмированный заплыв на сапбордах

В Санкт-Петербурге прошёл костюмированный заплыв на сапбордах

Автор:
05 августа 2023 19:56
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Санкт-Петербург   заплыв   карнавал   сапборд   фото   
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Как отмечают СМИ, в этом году фестиваль собрал рекордное количество участников.

В Санкт-Петербурге завершился один из самый ярких фестивалей этого лета "Фонтанка SUP". Костюмированный заплыв на сап-бордах проходит 8 год подряд и считается визитной карточкой туристического Санкт-Петербурга. С каждым годом мероприятие привлекает всё больше людей и компаний. Если верить СМИ, в этом году в фестивале приняли участие около 10 тысяч человек и 32 корпоративные команды.

Фестивалю-карнавалу предшествовал серьёзный спортивный заплыв на 9 километров. Первое место среди мужчин с результатом 46:21 занял спортсмен Артем Измайлов, среди женщин — Алёна Постовая (58:56). Любители: Борис Шеляпин (58:40) и Елена Хашина (1:04:20).


А после соревнований по тому же маршруту (от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и Мойке к финишу возле Марсова поля) начался карнавальный заплыв, в котором награждали уже не за скорость, а за фантазию.


Для участников фестиваля "Фонтанка SUP" придуманы множество номинаций, в том числе для тех, кто берёт с собой в заплыв животных. Есть даже своя королева красоты — "Мисс SUP".

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   заплыв   карнавал   сапборд   фото   
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3  комментария
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9k
Павел 22 минуты назад
Душевно получилось!!!! И главное что все остались довольны, да и с погодой повезло.
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11k
Света 17 минут назад
Классная движуха!
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3k
Oleg SC 19 минут назад
Прикольно!
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