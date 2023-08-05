В Санкт-Петербурге прошёл костюмированный заплыв на сапбордах

В Санкт-Петербурге завершился один из самый ярких фестивалей этого лета "Фонтанка SUP". Костюмированный заплыв на сап-бордах проходит 8 год подряд и считается визитной карточкой туристического Санкт-Петербурга. С каждым годом мероприятие привлекает всё больше людей и компаний. Если верить СМИ, в этом году в фестивале приняли участие около 10 тысяч человек и 32 корпоративные команды.