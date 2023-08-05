В Санкт-Петербурге прошёл костюмированный заплыв на сапбордах

Как отмечают СМИ, в этом году фестиваль собрал рекордное количество участников.
В Санкт-Петербурге завершился один из самый ярких фестивалей этого лета "Фонтанка SUP". Костюмированный заплыв на сап-бордах проходит 8 год подряд и считается визитной карточкой туристического Санкт-Петербурга. С каждым годом мероприятие привлекает всё больше людей и компаний. Если верить СМИ, в этом году в фестивале приняли участие около 10 тысяч человек и 32 корпоративные команды.
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Фестивалю-карнавалу предшествовал серьёзный спортивный заплыв на 9 километров. Первое место среди мужчин с результатом 46:21 занял спортсмен Артем Измайлов, среди женщин — Алёна Постовая (58:56). Любители: Борис Шеляпин (58:40) и Елена Хашина (1:04:20).
А после соревнований по тому же маршруту (от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и Мойке к финишу возле Марсова поля) начался карнавальный заплыв, в котором награждали уже не за скорость, а за фантазию.
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Для участников фестиваля "Фонтанка SUP" придуманы множество номинаций, в том числе для тех, кто берёт с собой в заплыв животных. Есть даже своя королева красоты — "Мисс SUP".
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