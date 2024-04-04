"Если бы у меня там были зубы": как был создан капкан-антинасильник, с которым женщина чувствует себя под защитой

Изделие выглядит как большой презерватив, но есть нюанс.
Количество изнасилований во многих странах продолжает расти. Женщины не чувствуют себя в безопасности, однако много лет назад разработали интересную штучку, которая может стать полезной в нынешних реалиях.
Изделие называется RapeX. Выглядит это как презерватив, внутренняя часть которого оснащена зазубринами, а наружная - гладкая. Этот девайс помещается во влагалище женщины точно как тампон, но работает он иначе: любая попытка совершить фрикцию приведёт к тому, что зазубрины вопьются в половой орган мужчины. Освободить член от RapeX будет крайне непросто и, скорее всего, - только хирургическим путём.
Изделие выполнено из латекса, и презерватив-антинасильник также убережёт женщину от ЗПП и нежелательной беременности, если мужчине каким-то образом всё-таки удастся эякулировать.
Интересно, что об этом "капкане" было известно довольно давно ( с 2005 г), разработала его женщина-медик из Южной Африки Сонетт Элерс. Чтобы сделать максимально продуманное средство контрацепции, она даже отправилась в тюрьму, где опрашивала закоренелых насильников. Медика интересовал вопрос: остановил бы их такой девайс. Многие отвечали, что не стали бы насиловать женщину, узнав, что внутри неё стоит подобный капкан. После такого опроса доктор воодушевилась и начала активно рассказывать про свое ноу-хау.
В Южной Африке, где насилие не является чем-то из ряда вон выходящим, Соннет мечтала уберечь женщин от встреч с потенциально опасными мужчинами, поэтому рекламировала своё изобретение и параллельно искала инвесторов.
Сообщалось, что пробную партию RapeX планируется распространять Южной Африке перед футбольными матчами Чемпионата Мира, однако никаких сведений о том, что это было сделано, так и не найдено.
В январе 2017 года появилась информация о запуске кампании GoFundMe с целью продолжить разработку продукта для дальнейшего выведения его на рынок, но судя по всему, успеха в продвижении не было. Даже в 2020 году кампания все еще была далека от своей цели - собрать 310 000 долларов для производства.
Тема капкана-антинасильника периодически поднимается, о нём снова говорят, но, похоже, воз и ныне там. Посмотрим, удастся ли когда-нибудь производителям сделать презерватив с зубами столь же популярным средством защиты, как, скажем, газовый баллончик.
Источник:
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