"Если бы у меня там были зубы": как был создан капкан-антинасильник, с которым женщина чувствует себя под защитой

В Южной Африке, где насилие не является чем-то из ряда вон выходящим, Соннет мечтала уберечь женщин от встреч с потенциально опасными мужчинами, поэтому рекламировала своё изобретение и параллельно искала инвесторов.





Сообщалось, что пробную партию RapeX планируется распространять Южной Африке перед футбольными матчами Чемпионата Мира, однако никаких сведений о том, что это было сделано, так и не найдено.





В январе 2017 года появилась информация о запуске кампании GoFundMe с целью продолжить разработку продукта для дальнейшего выведения его на рынок, но судя по всему, успеха в продвижении не было. Даже в 2020 году кампания все еще была далека от своей цели - собрать 310 000 долларов для производства.