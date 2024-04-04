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"Если бы у меня там были зубы": как был создан капкан-антинасильник, с которым женщина чувствует себя под защитой

"Если бы у меня там были зубы": как был создан капкан-антинасильник, с которым женщина чувствует себя под защитой

Автор:
04 апреля 2024 12:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: RapeX   антинасильник   изобретение   капкан   насилие   южная африка   
1349
5

Изделие выглядит как большой презерватив, но есть нюанс.

Количество изнасилований во многих странах продолжает расти. Женщины не чувствуют себя в безопасности, однако много лет назад разработали интересную штучку, которая может стать полезной в нынешних реалиях.


Изделие называется RapeX. Выглядит это как презерватив, внутренняя часть которого оснащена зазубринами, а наружная - гладкая. Этот девайс помещается во влагалище женщины точно как тампон, но работает он иначе: любая попытка совершить фрикцию приведёт к тому, что зазубрины вопьются в половой орган мужчины. Освободить член от RapeX будет крайне непросто и, скорее всего, - только хирургическим путём.



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Изделие выполнено из латекса, и презерватив-антинасильник также убережёт женщину от ЗПП и нежелательной беременности, если мужчине каким-то образом всё-таки удастся эякулировать.

Интересно, что об этом "капкане" было известно довольно давно ( с 2005 г), разработала его женщина-медик из Южной Африки Сонетт Элерс. Чтобы сделать максимально продуманное средство контрацепции, она даже отправилась в тюрьму, где опрашивала закоренелых насильников. Медика интересовал вопрос: остановил бы их такой девайс. Многие отвечали, что не стали бы насиловать женщину, узнав, что внутри неё стоит подобный капкан. После такого опроса доктор воодушевилась и начала активно рассказывать про свое ноу-хау.  


В Южной Африке, где насилие не является чем-то из ряда вон выходящим, Соннет мечтала уберечь женщин от встреч с потенциально опасными мужчинами, поэтому рекламировала своё изобретение и параллельно искала инвесторов.


Сообщалось, что пробную партию RapeX планируется распространять Южной Африке перед футбольными матчами Чемпионата Мира, однако никаких сведений о том, что это было сделано, так и не найдено.


В январе 2017 года появилась информация о запуске кампании GoFundMe с целью продолжить разработку продукта для дальнейшего выведения его на рынок, но судя по всему, успеха в продвижении не было. Даже в 2020 году кампания все еще была далека от своей цели - собрать 310 000 долларов для производства.

Тема капкана-антинасильника периодически поднимается, о нём снова говорят, но, похоже, воз и ныне там. Посмотрим, удастся ли когда-нибудь производителям сделать презерватив с зубами столь же популярным средством защиты, как, скажем, газовый баллончик.

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Метки: RapeX   антинасильник   изобретение   капкан   насилие   южная африка   
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8  комментариев
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17k
Kostick Час назад
vol 2.0. с гильотиной, отрезающей орудие преступления.
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Anners 17 минут назад
Очень и очень сомнительно, он что,неизвлекаемый, что ли?
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874
Quantimus 23 минуты назад
Так нужно комплект из трех штук - по число входных отверстий.
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MarkovAlexandr Полчаса назад
А потом какие-нибудь больные на всю голову радфемки начнут делать мужиков калеками, сами напрашиваясь на секс.
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15k
Yorge Полчаса назад
омерзительно
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1957 постов (1945 в горячем)

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