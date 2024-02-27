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Побег обречённых из смертельной ловушки

Побег обречённых из смертельной ловушки

Автор:
27 февраля 2024 12:38
Сообщество : Факты
Метки: Спасение   бизнес   гроб   изобретение   мода   модификация   тафофобия   устройство   человек   
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Страх смерти – вполне естественная вещь. В конце концов, мысль о том, что мы перестанем существовать, довольно тревожна. Большинство людей относится к этому спокойно, поскольку такова природа вещей, и жизнь и смерть – две стороны одной медали в извечном стремлении мироздания к балансу.

Для некоторых страх осложняется ещё и тафофобией – боязнью быть погребённым заживо. Ею страдали такие известные люди как Альфред Нобель и Авраам Линкольн, Николай Гоголь и Марина Цветаева, Артур Шопенгауэр и Уилки Коллинз.

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Ещё не так давно преждевременное погребение было вполне возможным. В XVIII и XIX веках жертвы холеры часто впадали в кому и считались мёртвыми. Затем их быстро хоронили, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В других случаях врачи ошибочно считали пациентов мёртвыми, особенно в случаях каталепсии.

Такие тревожные случаи даже вдохновили Эдгара Аллана По на написание книги «Преждевременное погребение» в 1850 году. В ней он описывает несколько случаев похорон живых людей, а затем начинает повествование о своём собственном фиктивном погребении.

Эта проблема жизни и смерти породила новую индустрию: безопасные гробы.

Начиная с конца 1700-х годов, новаторы-производители гробов начали разрабатывать способы, с помощью которых мнимый покойник мог бы подавать сигналы живым из своего гроба, например, добавлять колокольчик на могилу, в который можно было бы звонить снизу.

В августе 1868 года немецкий изобретатель Франц Вестер из Ньюарка, штат Нью-Джерси, вывел подобные меры безопасности на принципиально новый уровень. Он получил патент на уникальный гроб, который позволял ещё не совсем умершему или ошибочно признанному таковым выбраться из могилы, если он способен, или подать сигнал о помощи, если нет. В нём даже можно было хранить продукты – если вы не умерли, то не умерли бы от голода – отличный сервис.

Статья из издания The Public Ledger от 16 октября 1868 года описывает это устройство:

Это изобретение состоит из гроба, похожего на те, что используются сейчас, за исключением того, что он немного выше, чтобы обеспечить свободное перемещение тела; верхняя крышка подвижна от головы до груди, а в случае погребения остаётся открытой, с пружиной для закрытия. Под головой находится ёмкость для прохладительных и восстанавливающих средств.

Важнейшей частью изобретения является ящик площадью около двух футов, очень похожий на дымоход, с декоративными надгробиями на вершине. Коробка имеет достаточную длину, чтобы простираться от головы примерно на один фут над землёй. Крышка закрывается на защёлку изнутри и не может быть снята снаружи. Сразу под крышкой находится колокольчик, похожий на те, что используются в вагонах уличной железной дороги, с прикреплённым к нему шнуром, который, когда за него дергают, подает сигнал тревоги, и в то же время пружина отбрасывает крышку от «дымохода».

Если у человека, находящегося внутри, достаточно сил, он может ухватиться за верёвку, подвешенную к верху дымохода, и с помощью прибитых по бокам колышков подняться во внешний мир; в противном случае он может спокойно отдохнуть, съесть свой обед, выпить вина и позвонить в колокольчик, чтобы служитель кладбища пришёл и помог ему выйти.

Судя по всему, творение Вестера способно было превратить ужасающий опыт в расслабляющий отдых, преисполненный тишины и покоя.

В октябре Вестер предложил продемонстрировать это. Более 600 живых и здоровых зрителей из Ньюарка заплатили 50 центов, чтобы увидеть спасительное приспособление. Могильщики подготовили яму, и Вестер забрался в свой гроб, готовый к опусканию в землю. «Дымоход» был установлен на место, после чего могильщики взяли в руки лопаты и похоронили изобретателя заживо.

Вестер планировал пробыть в могиле несколько часов, но толпа заволновалась, и был дан сигнал к выходу шоумена.

«Через минуту после этого мистер Вестер без посторонней помощи вышел из своей живой могилы, – сообщалось в статье, – не испытывая более ощутимого изнеможения, чем при ходьбе в два или три квартала под жарким солнцем».

Могила Вестера была лишь одной из многих новых конструкций. В книге Яна Бондесона «Погребённые заживо: ужасающая история нашего самого главного страха» он описывает более поздние патенты с более совершенными технологиями, включая электрические сигналы, запускающие флаги, колокольчики, вращающиеся лампы, обогреватель и даже телефон. Что касается последнего, Бондесон рассказал историю о женщине из Луизианы, миссис Пеннорд, которая была похоронена с телефоном, подключенным к дому кладбищенского смотрителя в 1908 году.

Таким образом, попытка заработать на одном из главных человеческих страхов вполне себе реальна и ничем не хуже любого другого бизнеса. С развитием современных технологий самым, пожалуй, популярным сувениром, который кладут усопшему в гроб, стал мобильный телефон. Только этот момент больше дань моде, поскольку запаса воздуха в гробу хватит максимум на шесть часов. И если за это время помощь не подоспеет, то мнимый покойник станет настоящим уже окончательно.

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Метки: Спасение   бизнес   гроб   изобретение   мода   модификация   тафофобия   устройство   человек   
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15  комментариев
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Цыц тут у меня 3 часа назад
В наш век эту проблему полностью решает вскрытие.
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Daimos 19 минут назад
Идешь такой по кладбищу, а там везде колокольчики звенят. Вот жуть.
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21k
Luc72 Час назад
Надо ли...

Было бы неплохо...


Мартин Уоддел
НЕОЖИДАННО... ПОСЛЕ ХОРОШЕГО УЖИНА

Деннис упокоился среди большого числа своих родственников, но не сознавал их присутствия, так как в склепе было темно, темнее, чем в гробу. Он был жив, а они - мертвы, и лишь местонахождение - вот, что было общего между ними.
Это было ужасающе затруднительное положение, но Деннис еще не в полной мере пришел в себя, чтобы осознать это.
...
Через несколько часов он, в конце концов, нашел в себе силы, чтобы попытаться двигаться... но тщетно, слишком тесно ему было... что, однако, было его собственной виной, так как он, совершенно случайно, закончил свой жизненный путь в гробу, приготовленном для тети, которая теперь пережила его. В связи с его скоропостижной кончиной она считала своим долгом уступить гроб, ведь он в нем, несомненно, больше нуждался.
Однажды Деннис, разозлившись в очередной раз, сколотил ящики для тети и бабушки; жест, который стал предметом жестоких колкостей в семье...
...
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1k
Kra Час назад
Привет фобия!...
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14k
Artem Час назад
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30k
Aqueronte 2 часа назад
Кремация, интересно, можно придумать безопасную кремацию?
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78k
Viktor 2 часа назад
А нет информации о случаях реальной пользы от этих приспособлений, кто-нибудь звонил или вылез из могилы, спасли они кому то жизнь?
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Кремация решает проблему..
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Gatsby

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