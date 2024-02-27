Побег обречённых из смертельной ловушки

Статья из издания The Public Ledger от 16 октября 1868 года описывает это устройство:

Это изобретение состоит из гроба, похожего на те, что используются сейчас, за исключением того, что он немного выше, чтобы обеспечить свободное перемещение тела; верхняя крышка подвижна от головы до груди, а в случае погребения остаётся открытой, с пружиной для закрытия. Под головой находится ёмкость для прохладительных и восстанавливающих средств.

Важнейшей частью изобретения является ящик площадью около двух футов, очень похожий на дымоход, с декоративными надгробиями на вершине. Коробка имеет достаточную длину, чтобы простираться от головы примерно на один фут над землёй. Крышка закрывается на защёлку изнутри и не может быть снята снаружи. Сразу под крышкой находится колокольчик, похожий на те, что используются в вагонах уличной железной дороги, с прикреплённым к нему шнуром, который, когда за него дергают, подает сигнал тревоги, и в то же время пружина отбрасывает крышку от «дымохода».

Если у человека, находящегося внутри, достаточно сил, он может ухватиться за верёвку, подвешенную к верху дымохода, и с помощью прибитых по бокам колышков подняться во внешний мир; в противном случае он может спокойно отдохнуть, съесть свой обед, выпить вина и позвонить в колокольчик, чтобы служитель кладбища пришёл и помог ему выйти.