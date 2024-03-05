FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11280 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Японец придумал уникальное устройство для защиты головы во время сна

Японец придумал уникальное устройство для защиты головы во время сна

Автор:
05 марта 2024 12:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бесполезные изобретения   гаджет   забавно   изобретатель   изобретение   японцы молодцы   
1270
18
1

Мы хотим познакомить вас с новейшим гаджетом, созданным японским изобретателем Казуей Шибатой. Хотя на первый взгляд это устройство может показаться необычным, для тех, кто проводит много времени, расслабляясь в постели и листая телефон, оно может стать спасением.


Привычка лежать в постели с телефоном опасна: при засыпании он может выскользнуть из рук и упасть прямо на лицо. Для тех, кто хочет избежать подобных казусов, мы рады представить инновационную работу японского изобретателя Казуи Шибаты, который стремится улучшить жизнь других людей и доставить радость тем, кто обнаружит его творения. По его словам, самая большая радость для него — видеть, как люди удивляются или смеются над его изобретениями.


Среди его удивительных изобретений есть, например, такие: «Коробка, которая делает любую вещь гламурной», «Устройство, которое точно нажимает кнопку X на раздражающей всплывающей рекламе в Интернете» и «Устройство, которое автоматически выдает салфетки по одной за раз».


На вопрос, как ему пришла в голову идея создать шлем для лица для защиты от падающих телефонов, Казуя ответил следующее:


«Я сам испытал боль от падения смартфона на лицо, когда пользовался им в постели или на диване. Я был уверен, что это общая проблема, с которой могут столкнуться многие люди, поэтому пришел к выводу, что необходимо создать решение».


На вопрос о том, есть ли инвесторы, готовые поддержать его проект, Шибата ответил: «Этот проект был разработан в сотрудничестве с японским центром домашних вещей "Cainz"».


Шибата также рассказал о том, откуда взялся его интерес к созданию инновационных устройств: «Мне всегда нравилось создавать вещи с самого детства. В колледже я специализировался на электротехнике, но большинство своих навыков в области механического дизайна, электроники и программирования я почерпнул из YouTube».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   бесполезные изобретения   гаджет   забавно   изобретатель   изобретение   японцы молодцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
GMN 2 часа назад
Дебилы.... бл@
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
Макарыч 36 минут назад
Прекрасная, замечательная, дорогая, абсолютно бесполезная йухня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Aleksandr 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Егор Попов 41 минуту назад
Идиотство конечно, но если технологию развить дальше, то перспективы вполне себе... От пули или осколков к примеру защитить в перспективе сможет? Если пластины из кевлара сделать и все устройство в шлем встроить. Или встроить в авто в подголовник и вылетевший кирпич из впереди идущего грузовика уже и не так и опасен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro 42 минуты назад
Брехня. Так держать телефон - затекает рука уже через 5 минут. "придумал" бы держатель телефона - он бы и не падал, и рука не затекала. Шах и мат!
Судя по его лицу - он не был уверен в благополучном исходе своего эксперимента, т.к. он зажмурился и приготовился получить телефоном по лицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
xbrat 46 минут назад
Из той же серии....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
СергейПименов 48 минут назад
Придумал он видите ли...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 54 минуты назад
Мммм... переносим в машину и изобретаем дальше.. Японцы чудят, все думают что они дебилы, а потом вдруг выясняется, что не совсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок Час назад
у япов много таких идиотских изобретений.
будет ещё одно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv Час назад
жене моей не показывайте, а то она переделает в горизонтальный вариант, и я лишнюю рюмку не выпью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Орк с топором! 2 часа назад
полезное будет изобретение, если смонтировать на унитаз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
"Изобретение" из серии "когда коту нечего делать".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever 2 часа назад
Не буду обсуждать полезность этого дебильного устройства, как такового, но покажите мне человека, который в постели держит телефон на поднятой руке, так как он демонстрирует...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 запрещенных картин русских художников
5 запрещенных картин русских художников
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Набирающие популярность в сообществах
Последняя битва змей
Последняя битва змей
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомир#ДТП#аварии#забавно#интересное#Китай#Спорт#Россия
#фото#автомобили#Юмор#факты#позитив#кино#фильм#улыбнуло#Реакция#кот
#Прикол#люди#машина#история#авто аварии#интересно#Москва#удивительно#собака#съемка
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков Новинка для чтения электронных книг: гарнитура в виде солнцезащитных очков Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд «Самый продвинутый» робот явил миру свои художественные способности «Самый продвинутый» робот явил миру свои художественные способности Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию» Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию» Японцы создали каркас автомобиля из проволоки, который выглядит как нарисованный Японцы создали каркас автомобиля из проволоки, который выглядит как нарисованный

На что жалуетесь?

Вернуться