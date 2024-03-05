Японец придумал уникальное устройство для защиты головы во время сна

Мы хотим познакомить вас с новейшим гаджетом, созданным японским изобретателем Казуей Шибатой. Хотя на первый взгляд это устройство может показаться необычным, для тех, кто проводит много времени, расслабляясь в постели и листая телефон, оно может стать спасением.
Привычка лежать в постели с телефоном опасна: при засыпании он может выскользнуть из рук и упасть прямо на лицо. Для тех, кто хочет избежать подобных казусов, мы рады представить инновационную работу японского изобретателя Казуи Шибаты, который стремится улучшить жизнь других людей и доставить радость тем, кто обнаружит его творения. По его словам, самая большая радость для него — видеть, как люди удивляются или смеются над его изобретениями.
Среди его удивительных изобретений есть, например, такие: «Коробка, которая делает любую вещь гламурной», «Устройство, которое точно нажимает кнопку X на раздражающей всплывающей рекламе в Интернете» и «Устройство, которое автоматически выдает салфетки по одной за раз».
На вопрос, как ему пришла в голову идея создать шлем для лица для защиты от падающих телефонов, Казуя ответил следующее:
«Я сам испытал боль от падения смартфона на лицо, когда пользовался им в постели или на диване. Я был уверен, что это общая проблема, с которой могут столкнуться многие люди, поэтому пришел к выводу, что необходимо создать решение».
Казуя придумал гаджет, оснащенный экраном, который активируется, как только телефон выскальзывает из рук человека и падает на лицо
Изобретатель рассказал о процессе создания своего гаджета на своем канале YouTube, обсуждая каждую деталь работы над этим захватывающим проектом
На вопрос о том, есть ли инвесторы, готовые поддержать его проект, Шибата ответил: «Этот проект был разработан в сотрудничестве с японским центром домашних вещей "Cainz"».
Шибата также рассказал о том, откуда взялся его интерес к созданию инновационных устройств: «Мне всегда нравилось создавать вещи с самого детства. В колледже я специализировался на электротехнике, но большинство своих навыков в области механического дизайна, электроники и программирования я почерпнул из YouTube».
Следующим шагом было «оживление устройства» и обеспечение автоматической активации щита при срабатывании нужным образом
Загоревшись желанием продемонстрировать свое изобретение широкой аудитории, он испытал устройство на добровольцах, которые восхищались его работой
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Судя по его лицу - он не был уверен в благополучном исходе своего эксперимента, т.к. он зажмурился и приготовился получить телефоном по лицу.
будет ещё одно.