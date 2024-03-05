Японец придумал уникальное устройство для защиты головы во время сна

Привычка лежать в постели с телефоном опасна: при засыпании он может выскользнуть из рук и упасть прямо на лицо. Для тех, кто хочет избежать подобных казусов, мы рады представить инновационную работу японского изобретателя Казуи Шибаты, который стремится улучшить жизнь других людей и доставить радость тем, кто обнаружит его творения. По его словам, самая большая радость для него — видеть, как люди удивляются или смеются над его изобретениями.

Среди его удивительных изобретений есть, например, такие: «Коробка, которая делает любую вещь гламурной», «Устройство, которое точно нажимает кнопку X на раздражающей всплывающей рекламе в Интернете» и «Устройство, которое автоматически выдает салфетки по одной за раз».