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14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосы

14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосы

Автор:
09 марта 2024 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   волосы   девушки   длинные волосы   фото   южная африка   
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В Латинской Америке особое отношение к длинным волосам.

Длинные волосы веками считались украшением девушек, и эту красоту изучает Ирина Вернинг. Она ездит по странам Южной Америки и фотографирует девочек, девушек и женщин с длинными волосами. Свой проект Ирина назвала Dear Long Hair («Дорогие длинные волосы»), и она посвятила ему уже много лет. Однако для Ирины длинные волосы ― это не только про красоту, это выражение идентичности каждой девушки и их связь с предками.


Проект Ирины посвящен естественной красоте латиноамериканских женщин

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В поисках своих моделей Вернинг ездит везде, от крупных городов до отдаленных деревушек в горах

Всем героиням она задает один и тот же вопрос: «Почему у тебя длинные волосы?»

Ответы всегда разные, одни отвечают, что им самим нравятся такие волосы

Другие говорят, что за ними ухаживает отец, и в этом их особая ценность

Однако Ирина убеждена, что истинная причина длинных волос ― это дань традициям

Во многих культурах, от коренных американцев до индийских сикхов, волосам предавали важную роль

Их наделяли силой

Несмотря на то, что культуры и верования этих народов очень разные, они удивительно схожи

В странах Латинской Америки считают, что волосы ― это воплощение наших мыслей

Поэтому длинные косы ― это часть местной культуры

Коренные народы Америки верят, что волосы ― это связь с землей и предками

Они ― продолжение самого человека

Эти знания и отношение к волосам передаются из поколения в поколение

Источник:

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Метки: в мире   волосы   девушки   длинные волосы   фото   южная африка   
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Пётровыч 40 минут назад
14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосыПосмотреть
14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосы
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