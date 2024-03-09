14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосы

Длинные волосы веками считались украшением девушек, и эту красоту изучает Ирина Вернинг. Она ездит по странам Южной Америки и фотографирует девочек, девушек и женщин с длинными волосами. Свой проект Ирина назвала Dear Long Hair («Дорогие длинные волосы»), и она посвятила ему уже много лет. Однако для Ирины длинные волосы ― это не только про красоту, это выражение идентичности каждой девушки и их связь с предками.

Проект Ирины посвящен естественной красоте латиноамериканских женщин