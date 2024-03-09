14 чудесных снимков о том, почему в Южной Америке так любят длинные волосы

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В Латинской Америке особое отношение к длинным волосам.
Длинные волосы веками считались украшением девушек, и эту красоту изучает Ирина Вернинг. Она ездит по странам Южной Америки и фотографирует девочек, девушек и женщин с длинными волосами. Свой проект Ирина назвала Dear Long Hair («Дорогие длинные волосы»), и она посвятила ему уже много лет. Однако для Ирины длинные волосы ― это не только про красоту, это выражение идентичности каждой девушки и их связь с предками.
Проект Ирины посвящен естественной красоте латиноамериканских женщин
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В поисках своих моделей Вернинг ездит везде, от крупных городов до отдаленных деревушек в горах
Всем героиням она задает один и тот же вопрос: «Почему у тебя длинные волосы?»
Ответы всегда разные, одни отвечают, что им самим нравятся такие волосы
Другие говорят, что за ними ухаживает отец, и в этом их особая ценность
Однако Ирина убеждена, что истинная причина длинных волос ― это дань традициям
Во многих культурах, от коренных американцев до индийских сикхов, волосам предавали важную роль
Их наделяли силой
Несмотря на то, что культуры и верования этих народов очень разные, они удивительно схожи
В странах Латинской Америки считают, что волосы ― это воплощение наших мыслей
Поэтому длинные косы ― это часть местной культуры
Коренные народы Америки верят, что волосы ― это связь с землей и предками
Они ― продолжение самого человека
Эти знания и отношение к волосам передаются из поколения в поколение
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