Живая кукла: странное творение Томаса Эдисона

Куклы весили чуть меньше двух килограммов. Головы игрушек изготавливали из фарфора, а конечности из дерева.

Внутри туловища находилась миниатюрная разновидность недавно созданного изобретателем фонографа. В 1877 году Эдисон впервые воспроизвёл звук с помощью этого изобретения. Теперь он решил расширить его возможности и превратить в игрушку. Это казалось отличной идеей – достаточно повернуть ручку, и кукла начинает читать стихи или петь песенки.