Живая кукла: странное творение Томаса Эдисона

Иногда великие умы посвящают время созданию не только полезных и перспективных изобретений, но и придумывают что-то для забавы и развлечения. Не был исключением и Томас Эдисон.
Знаменитый изобретатель в 1877 году разработал говорящую куклу. Но игрушка получилась не милой и симпатичной, какой и должны быть куклы, а довольно жутковатой.
Куклы весили чуть меньше двух килограммов. Головы игрушек изготавливали из фарфора, а конечности из дерева.
Внутри туловища находилась миниатюрная разновидность недавно созданного изобретателем фонографа. В 1877 году Эдисон впервые воспроизвёл звук с помощью этого изобретения. Теперь он решил расширить его возможности и превратить в игрушку. Это казалось отличной идеей – достаточно повернуть ручку, и кукла начинает читать стихи или петь песенки.
В выпуске газеты The Daily Argus от 4 июня 1888 года начинку игрушки назвали последней электрической «причудой» Эдисона. Она представляла собой маленький фонограф в жестяном корпусе, который помещался внутрь куклы. Повернув ручку, можно было услышать: «Мама, я люблю тебя» или любые другие фразы, которыми автор пожелает наделить своё творение.
Эдисон нанял команду женщин для создания записей – фраз, стихотворений и песенок. К сожалению, как ни крепки были деревянные конечности, у механики не было шансов против непоседливых детей. Их маленькие ручки запросто отрывали рычаги и не только откручивали голову и конечности, но и портили механизм.
В 1889 году один из продавцов написал Эдисону, жалуясь на то, что пластины с фонограммами из твёрдого воска, использовавшиеся в его образцах кукол, очень хрупкие и легко ломаются. Он также добавил: «Я уверен, что более хрупкие детали должны быть удалены и заменены более основательными, особенно для использования в куклах. Поскольку с ними будут обращаться в основном дети, которые, как правило, не очень осторожны».
Это было лишь одна из многих претензий по поводу конструкции. К октябрю 1890 года сумма, затраченная на создание и запуск продаж куклы Эдисона, превысила 50 000 долларов. Компания Edison Phonograph Toy Manufacturing Company больше не могла позволить себе выпускать игрушки или пытаться их улучшить.
Впрочем, общественность не особенно расстроилась. При солидной стоимости родители могли сэкономить деньги сразу на несколько других игрушек. Кроме того, многие дети (и даже некоторые взрослые) находили игрушки и записи пугающими, что, возможно, стало отправной точкой в создании крипипасты и фильмов ужасов, посвящённых страшным куклам.
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