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Один на миллион: примеры удивительных совпадений

Один на миллион: примеры удивительных совпадений

Автор:
04 апреля 2024 12:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   Фотоподборка   совпадение   удачный момент   
2322
16

Кто-то говорит, что совпадений не бывает. И действительно, практически всему можно найти разумное и логическое объяснение, но чем сложнее это сделать, тем волшебнее становится этот удивительный момент. И всем нам порой хочется просто поверить в чудеса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   Фотоподборка   совпадение   удачный момент   
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6  комментариев
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25k
SolomonA 2 часа назад
К 15 - Любой помидор внутри так выглядит. Так уж они устроены...
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116
Liberman 17 минут назад
Друг сначала воткнул один дротик в другой, а потом всю конструкцию в мишень, а тебе сказал что Робин Гуд.
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10k
Zhora 47 минут назад
Там за дверью 100% какие-то ништяки или лут, может дополнительная жизнь?

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1k
Anatolij 2 часа назад
По картинке #3 я бы особо не радовался "совпадению". Ведь одинаковые татухи часто делают в каких-нибудь группировках, сектах, бандах и т.п. Тем более, это 9-7-15 явно не спроста. В лучшем случае, в самолёте летят просто коллеги.
Ну а если делают вид, что не знают друг друга, я бы напрягся.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1282 поста (1209 в горячем)

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